يتألف Eth15 من أفضل 15 عملة (أو رموز) على منصة إيثريوم من حيث القيمة السوقية والسيولة

اعتبارًا من 15 نوفمبر 2022، بلغ معيار النظام البيئي لإيثريوم "eth15" 10659 نقطة

توفر 3.0 verse Ltd، وهي شركة تابعة لشركة Ticker Ltd، منصة توجيه تجارة متعددة الأسواق للمستخدمين في الأسواق المحلية والعالمية جنبًا إلى جنب مع مرافق المعرفة والتعليم من خلال 3.0 wire و 3.0 university و 3.0 tv.

أعلن 3.0 Verse، وهو تطبيق عالمي فائق لكون الأصول الرقمية، يقدم المعرفة والوعي والمعلومات ومنصة البيانات لمستخدميه بلوكتشين وأصول ميتافيرس والأصول الرقمية ويساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار / التداول المستنيرة، اليوم عن إطلاق مؤشرها المنتظر أكثر من نظام إيثريوم البيئي - eth15.

Eth15 هو مؤشر واسع القاعدة من حيث القيمة السوقية يمثل إيثريوم - ثاني أكبر بلوكتشين مع أكثر من 3000 عملة معدنية.

تم تعيين القيمة الأساسية للمؤشر عند 10000 مع تاريخ الأساس الخاص به في 1 يوليو 2022 وإعادة التوازن كل ربع سنة.

يعتبر eth15 ، وهو المؤشر القياسي الثاني للسوق بعد IC15 من 3.0 verse ltd ، والذي تم إطلاقه في 3 يناير 2022.

تماشياً مع مؤشر السوق المعياري IC15، فإن eth15 هو مؤشر شفاف وقائم على القواعد يتم صيانته ومراقبته وإدارته من قبل لجنة حوكمة المؤشر التي تتألف من خبراء الصناعة والأكاديميين والمنظمين السابقين.

على مدار السنوات الماضية، كانت بلوكتشين هي إطار التسهيل الأساسي للعديد من حالات الاستخدام، والتي يمثلها في الغالب العملات المعدنية. المزايا المستمدة من العقود الذكية والتطبيق اللامركزي دون توقف أو احتيال أو رقابة أو تدخل من طرف ثالث. تم تصميم eth15 ، مؤشر النظام البيئي إيثريوم، لتتبع أساسيات السوق ومن المتوقع أن يكون مؤشرًا رئيسيًا للقيمة الاقتصادية المضافة إلى الاقتصاد العالمي. تم تصميم Ether15 بهدف:

أن تكون المعيار الحقيقي ومرآة لسوق التشفير الأساسي - مقياس للصناعة بمعنى ما، مع تمثيل متنوع لمشاعر السوق الإجمالية.

تقديم حل سهل لمتابعة وجود محفظة متنوعة.

العمل كمعيار لقياس أداء مديري الصناديق.

تسهيل النسخ المتماثل الدقيق للمؤشر ويكون المؤشر المفضل لإنشاء المنتجات المرتبطة بالمؤشر مثل صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة، إلخ.

وضع المؤشر بشكل فريد لتداول المشتقات الفعال في سوق تداول العملات المشفرة.

سلة eth15 الأوزان * رمز أكتوبر - ديسمبر 22.79 MATIC بوليغون (Polygon) 14.56 SHIB شيبا اينو (Shiba Inu) 13.18 UNI يونيسواب (Uniswap) 10.69 LEO ونوس سيد ليو (UNUS SED LEO) 8.81 LINK تشينلينك (Chainlink) 5.17 CRO كرونوس (Cronos) 4.17 VET فيتشين (VeChain) 4.05 CHZ تشيليز (Chiliz) 4.02 QNT كونت (Quant) 2.96 XCN تشين (Chain) 2.59 THETA شبكة ثيتا (Theta Network) 2.55 SAND دي سيند بوكس (The Sandbox) 1.87 MKR ميكر (Maker) 1.34 FTM فانتوم (Fantom) 1.25 GRT دي جراف (The Graph) * اعتبارًا من 15 نوفمبر 2022

"مع إطلاق المؤشر الأكثر رواجًا من 3.0 verse، eth15، نعتزم إعادة تأكيد التزامنا المستمر بتعزيز اتخاذ قرارات النظام البيئي للعملات المشفرة والبلوك تشين استنادًا إلى المعرفة العالمية المحدثة وغير المتحيزة والمستقيمة. نريد من جميع المشاركين العالميين أن يستغلوا، على أكمل وجه، هذه الفرصة الموجهة نحو البحث والمدعومة بالتكنولوجيا التي نقدمها لهم لتتبع السوق. 3.0 verse شركة مؤهلة للمشاركة مع أصحاب المصلحة في الصناعة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على المعرفة والبحث والمعلومات. eth15 هي خطوة أخرى نحو هذا الهدف. لوحظ أيضًا مرونة مؤشر الأثير هذا في حدث اندماج إيثريوم الأخير خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر 2022 ؛ بينما انخفض هذا المؤشر بنسبة 17٪ تقريبًا مقارنةً بانخفاض 30٪ في عملة إيثريوم. قال السيد جوزيف ماسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 3.0 Verse: ميزة أخرى مثيرة للاهتمام في المؤشر هي التنوع الجيد للغاية حيث لا يوجد وزن مهيمن لعملة واحدة."

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