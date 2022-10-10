تعرف على المبتكرين الشباب الذين يشكلون مستقبل المنطقة

تضم قائمة العام 35 شخصًا يقيمون في 8 دول في الشرق الأوسـط: 12 منهم في مصر، يليهم 10 في الإمارات، و5 في لبنان، و3 في السعودية.

تتضمن القائمة 6 فئات: الرياضة، والتجارة، والعلوم والتكنولوجيا، والتمويل، والإبداع، والتأثير الاجتماعي.

تستضيف فوربس الشرق الأوسط مؤتمرها الأول لقمة تحت الثلاثين (Under 30 Summit) بمصر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

القاهرة: كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية (30 Under 30) للعام الخامس على التوالي، التي تضم مجموعة ملهمة من رواد الأعمال والمبتكرين والرياضيين، تشمل 6 فئات: الرياضة، والتجارة، والعلوم والتكنولوجيا، والتمويل، والتأثير الاجتماعي، فضلًا عن الإبداع.

للتأهل للقائمة، ينبغي للمرشحين أن تقل أعمارهم عن 30 عامًا في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أي أن تاريخ ميلاد كل منهم تبدأ من عام 1992 أو بعده، دون أي شرط متعلق بالجنسية. لكن على المرشحين أن يكونوا مقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تضم قائمة العام الحالي 35 شخصًا من 13 جنسية. ويعد المصريون الأكثر تمثيلًا بـ12 شخصًا، يليهم 6 من لبنان و3 لكل من عمان والسعودية. فيما تتوزع إقامة المتأهلين ضمن 8 دول في الشرق الأوسط، إذ يقيم 12 منهم في مصر، يليهم 10 في الإمارات، و5 في لبنان، و3 في السعودية. في حين يبلغ متوسط أعمار جميع المتأهلين للقائمة نحو 27 عامًا.

للعثور على المواهب الشابة الواعدة في المنطقة، عملت فوربس الشرق الأوسط على تقييم أكثر من 400 ترشيح ضمن جولتين، لإعداد قائمة مختصرة ضمت 80 مرشحًا. ثم بحث المُحكّمون، وهم جميعهم خبراء ضمن اختصاصاتهم، في بيانات المرشحين لاختيار من استحقوا التأهل للقائمة النهائية.

ولاختيار المرشحين، أخذ فريق العمل ببعض العوامل التي شملت: مدى تأثير المرشحين على الصناعة والسوق والتأثير المجتمعي، وفرص النمو مستقبلًا. بالإضافة إلى البيانات الكمية والأرقام، مثل: حجم التمويلات، والجوائز التي فاز بها المرشحون، والإيرادات وقيمة الصفقات، وعدد الأشخاص المتأثرين بهم، وعدد العملاء والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يهيمن رواد الأعمال على قائمة عام 2022، إذ أسس أو شارك 21 شخصًا في القائمة بتأسيس شركة. وإذا كان لدى الشركة اثنان أو أكثر من المؤسسين دون سن 30 عامًا، ووقع عليهم الاختيار ضمن القائمة، فقد تم احتسابهم كمرشح واحد. مثال ذلك: شارك معتصم العولقي في تأسيس شركة "نموهب" لتقديم مفهوم "سافر بهدف". وفي مجال التعليم، شارك محمد الجاويش ومصطفى عبد المنعم في تأسيس منصة (iSchool) التي تمكن الصغار من سن 6 أعوام حتى 18 عامًا من تعلم البرمجة. بينما حصلت شركة (Huspy) الناشئة التي شارك جاد أنطون في تأسيسها على 37 مليون دولار، في جولة تمويل من الفئة (A) في يونيو/حزيران 2022.

وإلى جانب مؤسسي الشركات، تضم القائمة مجموعة من العلماء والرياضيين ومنشئي المحتوى الرقمي. حيث عملت مريم هيثم عصمت، الباحثة في علوم الفيزياء الفلكية، على تلسكوب جيمس ويب الفضائي. وهي أحد الشباب الـ5 في القائمة من الجيل زد (أي الأفراد الذين ولدوا في عام 1997 أو بعده) الطامحين ممن حققوا الإنجازات. كذلك دخلت نوران جوهر بوابة التاريخ مع احتلالها صدارة التصنيف العالمي للاسكواش للسيدات. غير أن أصغر شخص في القائمة هو حسن سليمان، 23 عامًا، المعروف باسم "أبو فله". حيث نجح صانع المحتوى الصومالي الأصل بجمع أكثر من 11 مليون دولار في عام 2022، لحملة "لنجعل شتاءهم أدفأ” لمساعدة اللاجئين على مواجهة برد الشتاء. وقد بلغ عدد مشتركي قناته أكثر من 26.6 مليون مشترك في سبتمبر/ أيلول 2022، وعــدد المشاهدات إلى 3.6 مليار مشاهدة.

اليوم، تعمل فوربس الشرق الأوسط على إضفاء اللمسات النهائية على برنامجها لقمة (30 Under) الأولى في مصر، المنعقدة بمدينة الجونة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وسيجمع الحدث تحت مظلة واحدة مجتمع "تحت الـ30" في منطقة الشرق الأوسط والمستثمرين وقادة الأعمال.

يمكنكم الاطلاع على قائمة (30 Under 30) لعام 2022 الكاملة هنا

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