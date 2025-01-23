دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جمبو للإلكترونيات، الرائدة في بيع الإلكترونيات الاستهلاكية والمنتجات التقنية في دولة الإمارات، عن تسجيل زيادة ملحوظة بنسبة 30% في مبيعات الطائرات بدون طيار عبر متاجرها في مختلف أنحاء الدولة خلال الأشهر الستة الماضية. تعكس هذه الزيادة الاهتمام المتزايد باستخدام هذه الأجهزة بين عشاق التكنولوجيا.

برزت نماذج الطائرات بدون طيار الشهيرة مثل DJI Air 3S، DJI Flip، DJI Mini 4 Pro، DJI Neo، وDJI Mavic 3 Pro، كأبرز الخيارات المتوفرة على رفوف متاجر جمبو للإلكترونيات، حيث وفرت لعملائها فرصًا استثنائية لخوض مغامرات إبداعية. وبينما تشير التوقعات إلى استمرار المبيعات الواعدة لهذه النماذج، لاحظت الشركة زيادة في شعبية الطائرات الصغيرة والمضغوطة التي يقل وزنها عن 250 جرامًا، نظرًا لسهولة حملها وعدم تقييدها بقوانين صارمة في العديد من الدول.

وفي حديثه عن هذا التوجه، صرّح السيد فيكاس تشادا، الرئيس التنفيذي لشركة جمبو للإلكترونيات:

"نحتفل بخمسين عامًا من الثقة والابتكار. يتمثل دورنا كشركة رائدة في تحقيق التوازن بين التطورات التكنولوجية العالمية وتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة في الإمارات. تؤكد الزيادة الملحوظة في مبيعات الطائرات بدون طيار على هذا الدور. نحن نقدم حلولًا جوية متطورة تمكن العملاء من التقاط مناظر خلابة، توثيق ذكريات لا تُنسى، واستكشاف آفاق جديدة للإبداع، مع ضمان الثقة والخدمة المتميزة."

شهدت دولة الإمارات زيادة ملحوظة في عدد الطائرات بدون طيار المسجلة، حيث تم تسجيل حوالي 23,960 طائرة على منصة الطائرات الموحدة للدولة. يُعد هذا جزءًا من مبادرات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى تعزيز نمط حياة قائم على التكنولوجيا.

من بين النماذج الشهيرة المتوفرة، تميزت الطائرات التالية كأفضل خمس طائرات مبيعًا في متاجر جمبو للإلكترونيات بالإمارات:

DJI Air 3S

تُعد DJI Air 3S واحدة من أبرز الابتكارات في عالم التصوير الجوي أثناء السفر، حيث تأتي مزودة بنظام كاميرا مزدوج يتيح التقاط لحظات مذهلة ليلاً ونهاراً. تشتمل الكاميرا الأساسية على مستشعر CMOS بقياس 1 بوصة، إلى جانب كاميرا تليفوتوغرافية متوسطة متقدمة بدقة 70 ملم، مما يوفر نطاقًا ديناميكيًا استثنائيًا ومرونة عالية لتلبية احتياجات تصوير متنوعة. سواء كنت تلتقط مناظر طبيعية، أو تصاميم معمارية، أو لقطات قريبة، تمنحك Air 3S حرية تحديد كل لقطة بدقة فائقة.

يتميز هذا الطراز بنظام استشعار عقبات متطور يعمل في جميع الاتجاهات، إلى جانب مدة طيران مذهلة تصل إلى 45 دقيقة، مما يتيح للمستخدم وقتًا كافيًا لاستكشاف وتصوير وإتقان محتواه دون انقطاع.

ما يجعل DJI Air 3S مميزة هو دعمها المذهل للفيديوهات بتقنية HDR بدقة 4K/60 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى 14 وقفة ديناميكية توفر وضوحًا فائقًا لكل إطار. كما تضيف ميزة التصوير البانورامي الحر "Free Panorama" بعدًا إبداعيًا من خلال دمج صور متعددة لإنتاج لقطات بانورامية واسعة الزوايا بتفاصيل سينمائية.

DJI Flip

تُعد DJI Flip الخيار المثالي لعشاق التدوين المرئي (Vlogging)، حيث تجمع بين تصميم مبتكر وميزات أمان فائقة. هيكلها المدمج والقابل للطي، إلى جانب حماية المراوح المصنوعة من ألياف الكربون، يجعلها واحدة من أكثر الكاميرات الطائرة أمانًا للاستخدام الداخلي والخارجي. بوزن يقل عن 249 جرامًا، تصنف DJI Flip كطائرة خفيفة الوزن، مما يجعلها مثالية لعشاق السفر وصناع المحتوى.

من حيث الأداء، تتميز DJI Flip بمستشعر CMOS قوي بقياس 1/1.3 بوصة، مما يتيح التقاط صور ثابتة بدقة 48 ميجابكسل وفيديوهات HDR بدقة 4K. وتعمل أوضاع التصوير الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل "Dronie" و"Circle" و"Helix" و"Hyperlapse"، على تسهيل عملية التصوير. بالإضافة إلى ذلك، توفر الطائرة ميزة تتبع الموضوع في الوقت الفعلي، ونظام فرملة تلقائي، وإمكانية التصوير بلمسة واحدة، مدعومة بمدة طيران تصل إلى 31 دقيقة وتقنية شحن سريع للبطارية.

DJI Mini 4 Pro

تتميز DJI Mini 4 Pro بالموازنة المثالية بين قابلية الحمل والأداء القوي. بوزن أقل من 249 جرامًا، فهي صغيرة بما يكفي لتكون رفيقك الدائم أثناء السفر، كما أنها تتوافق مع المتطلبات التنظيمية للطائرات الموجهة للهواة في معظم البلدان. توفر تقنية الاستشعار عن العقبات من جميع الاتجاهات أمانًا إضافيًا، حتى للمستخدمين المبتدئين، في حين تتيح مدة الطيران الممتدة التي تصل إلى 45 دقيقة حرية إبداعية غير محدودة.

تأتي هذه الطائرة بمستشعر CMOS متقدم بقياس 1/1.3 بوصة، مما يضمن جودة صورة استثنائية مع صور بدقة 48 ميجابكسل وفيديو HDR بدقة 4K، التي تظل مثالية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. ما يميزها هو قدرتها على التصوير العمودي الحقيقي، وهو أمر مثالي لصناع المحتوى، إلى جانب ميزات ذكية مثل Waypoint Flight وHyperlapse، التي تتيح الحصول على لقطات مذهلة بتناسق سينمائي وبشكل أوتوماتيكي.

DJI Neo

تُعد DJI Neo طائرة صغيرة بحجم كف اليد ومثالية للاستخدام اليومي، حيث تُتيح التصوير الجوي لعامة المستخدمين. بوزن 135 جرامًا فقط، تُجسد هذه الطائرة خفة الوزن والبساطة، حيث لا تتطلب جهاز تحكم للتشغيل. تُستخدم تقنية تتبع الموضوع المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكينها من متابعة أي هدف بسهولة.

مع أوضاع QuickShots مثل Rocket وCircle وHelix، يمكن للمستخدمين إنشاء لقطات رائعة جاهزة للمشاركة بلمسة واحدة. تضمن تقنية الفيديو 4K UHD والصور الثابتة بدقة 12 ميجابكسل، المدعومة بقاعدة تثبيت ذات محور واحد وخوارزميات استقرار، وضوحًا ودقة في كل لقطة.

كما تأتي DJI Neo مع حماية شاملة للمراوح لزيادة الأمان، إلى جانب تكامل ذكي مع تطبيق DJI Fly، مما يتيح عمليات نقل وتحرير سلسة.

DJI Mavic 3 Pro

تُعتبر DJI Mavic 3 Pro الخيار الأمثل لسرد القصص عبر التصوير الجوي. تتميز هذه الطائرة بأول نظام كاميرا ثلاثي في العالم يضم عدسات واسعة الزاوية، متوسطة، وتقريبية، توفر كل منها أطوال بؤرية فريدة.

كاميرا Hasselblad الرئيسية بمستشعر 4/3 CMOS تضمن دقة ألوان مذهلة وعمقًا فائقًا، وتلتقط مقاطع فيديو بجودة مذهلة تصل إلى 5.1K. كما تُتيح الكاميرا المتوسطة مع تقريب بصري 7x إمكانية تأطير ديناميكي، مما يجعلها مثالية لعزل الأهداف أو التقاط التفاصيل المعمارية المعقدة.

إلى جانب ذلك، توفر الطائرة 43 دقيقة من وقت الطيران، مع استشعار عقبات من جميع الاتجاهات ونظام APAS 5.0 لضمان التنقل الآمن حتى أثناء المناورات المعقدة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: jumbo.ae/brands/dji.

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