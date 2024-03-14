الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 30 مليون دولار في صندوق الملكية الخاصة، والمدار من قبل شركة "Olive Rock Partners"، حيث يركز الصندوق على الاستثمار النشط في عمليات الاستحواذ الممكنة تقنيًا.

وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC، الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والشريك المؤسس بشركة "Olive Rock Partners"، مهند قٌبّج. وشهد توقيع الاتفاقية من SVC الرئيس التنفيذي للاستثمار نورة السرحان، ونائب رئيس الاستثمار هيفاء المقبل، كما شهد التوقيع من "Olive Rock Partners" عبدالله شاهين، الشريك المؤسس.

أوضح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: "إن الاستثمار في صندوق الملكية الخاصة مع "Olive Rock Partners" يأتي ضمن برنامج اﻻستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة، وهو امتداد لسلسلة استثماراتها واستراتيجيتها لتنمية واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية".

فيما قال مهند قٌبّج، الشريك المؤسس بشركة "Olive Rock Partners"، "نشكر SVC على الاستثمار والثقة، ونحن متحمسون للشراكة المثمرة بين الطرفين. ونود أيضًا أن نؤكد على الاقتناع التام بأن الشراكات في مجال الملكية الخاصة في المملكة ستصبح بشكل متزايد أمرًا أساسيًا في تعزيز نمو منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي تعزيز التوسع والتطور في المشهد العام للاستثمار."

الجدير بالذكر، أن SVC تعتبر شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعــة لبنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، التابع لصنــدوق التنميــة الوطنــي. تهــدف SVC إلــى تحفيــز واســتدامة تمويــل الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن مرحلــة مــا قبــل التأسـيس إلـى مـا قبـل الطـرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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