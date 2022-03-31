دبي: أقرّت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في المنطقة، توزيع نسبة 30 في المائة من الأرباح النقدية (0.30 درهم إماراتي لكل سهم، ما يعني أن مجموع الأرباح النقدية يبلغ 34.650 مليون درهم إماراتي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، في ختام اجتماع الجمعية العمومية اليوم.

وتمت مناقشة جميع البنود الواردة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية والموافقة عليها. كما وافق المساهمون على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

أعرب خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، عن سعادته بالأداء القوي الذي حققته الشركة على امتداد عام 2021، مسلِّطاً الضوء على نتائج الاكتتاب الجيدة. وشدد على أن توزيع نسبة 30 في المائة من الأرباح النقدية التي بلغ مجموعها 34.650 مليون درهم إماراتي، دليل على القوة المالية والنمو المستدام للشركة.

وأضاف: "على الرغم من التحديات، تمكّنت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين من تحقيق أداء إيجابي، ونحن ملتزمون دائماً بتعزيز عوائد المساهمين سنوياً، وذلك بفضل جميع المساهمين وفريق العمل الممتاز. مع انحسار موجة أميكرون، ثمة مؤشرات بأن دورة الاقتصاد تعود إلى طبيعتها، وآمل أن تستمر الأمور على هذا النحو. ولكن الأوضاع لا تزال غير مستقرة".

تابع الحبتور: "في الوضع الطبيعي الجديد الذي تسوده الضبابية، في حياتنا اليومية كما في قطاع التأمين، سنمضي قدماً بالاستثمار المستدام في التكنولوجيا لنتمكن من تحقيق قيمة مضافة لجميع المعنيين على الدوام. والإجراءات الممتازة التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من التبعات والتداعيات هي أيضاً ذات فائدة كبيرة"

قال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين: "خلال العام المنصرم الذي ساده عدم الاستقرار بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، تمكنت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين من تحقيق نتائج جيدة. فعلى الرغم من الظروف المتقلبة، تأقلمت الشركة سريعاً مع التغيرات في المشهد العام، من خلال إطلاق مركز الاتصال الداخلي المجهّز بأحدث التقنيات لخدمة العملاء بفعالية، وإعداد استراتيجية راسخة في مجال تكنولوجيا المعلومات تنسجم مع أولويات العمل واحتياجات السوق بما يتماشى مع استراتيجية العمل واتفاقيات الشراكة مع Word Logistics Passport (WLP) ومنطقة عجمان الحرة (AFZ) لتقديم منتجات تأمين مخصصة للعملاء. وقد دفعت هذه الإنجازات بوكالة التصنيف AM Best إلى إعادة تأكيد قوتنا المالية من خلال منحنا التصنيف B++ مع توقعات إيجابية للمرحلة المقبلة. ومؤخراً حصلنا على ترخيص شركة التأمين المشاركة (PI) من قبل هيئة الصحة في دبي لتوفير ضمان صحي لذوي الدخل المحدود. ويعود الفضل في ذلك كلّه إلى علاقة الثقة مع شركائنا في العمل وعملائنا، وإلى تفاني فريقنا واجتهاده ".

وأضاف: "أجرت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تعديلاً في رؤيتها للتحول من دعم العملاء إلى إسعاد العملاء، وفي هذا الإطار بذلت كل ما بوسعها من أجل التسريع في تنفيذ خططها للأتمتة والرقمنة بهدف تقديم خدمات متواصلة للعملاء من دون إنقطاع. وكان لهذا الوصول الآمن عن بعد أهمية قصوى خلال الجائحة".

تابع النعيمي: "في المرحلة المقبلة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية لزيادة القيمة التي يحصل عليها المساهمون إلى الحد الأقصى، إضافةً إلى دعم عملائنا".

واختتم قائلاً: "في دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، نعتبر التحديات جزءاً من عملنا اليومي ولا نُحبَط أبداً. ونمضي قدماً في العمل في عام 2022 مع الحفاظ على تفاؤلنا الدائم وتركيزنا على التقدم وتجديد التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا فيما نحرص على حماية مصالح المساهمين".

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دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين

تأسست شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين التي تُعتبَر من شركات التأمين الرائدة في دبي، في عام 1991 وتملك فرعاً في أبوظبي. تُقدّم الشركة خدمات التأمين في ميادين عديدة ومتنوّعة تشمل المركبات ، والتأمين الصحي ، والسفر، والتأمين على المنزل، وغيرها من خدمات التأمين التجاري المختلفة مثل التأمين الصحي والتأمين على الحياة للمجموعات، والتأمين الهندسي، والتأمين البحري، والتأمين العقاري، والتأمين على الديون. يقدّم لكم فريق الخبراء المتخصصين في التأمين وإعادة التأمين أفضل حلول التأمين بأسعار تنافسية مقارنةً بالشركات الأخرى العاملة في القطاع. وتساهم خدمات المطالبات التي تتسم بالسهولة والسلاسة بعيداً عن المنازعات في تعزيز العلاقة المتبادلة مع العملاء.

تضع دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تجربة العملاء والابتكار والاستقرار المالي والقيمة في قائمة أولوياتها، وتسعى إلى تصميم حلول خلاّقة ومكيَّفة استناداً إلى فهم شامل للعملاء واحتياجاتهم في مجال الحماية والتأمين.

وقد عملت الشركة، بعد التغيير في إدارتها في مطلع عام 2021، على توسيع منصّات التوزيع، وانخرطت في شراكات استراتيجية لتحفيز النمو.

هاتف: 80000 5 600

الموقع الإلكتروني: www.dnirc.com