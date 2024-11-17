أعلنت "ﻧﺎوي ﺑﺎرﺗﻨﺮز" -اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ-، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﻧﺎوي" قائمة ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ لعام 2024 تضمن أﻓﻀﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﻴﺮ واﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 2024 وﺣﺘﻰ اﻻن، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوزت ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻧﺎوي ﺑﺎرﺗﻨﺮز اﻟـ 30 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺼﺮي.

وأﺑﺪى "محمد حماد المدير العام لـ"ناوي بارتنرز" ﻓﺨﺮه ﺑﻤﺎ تم تحقيقه ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ، مشيراً إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻳﻌﺪ دليلاً ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﺗﻄﻮرﻫﺎ. ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1700 ﺷﺮﻳﻚ، وﺣﻘﻘﺖ أرﻗﺎم ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، وﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف.

وأﺿﺎف أن ذﻟﻚ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﻮد ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ "ﻧﺎوي ﺑﺎرﺗﻨﺮز " وﺷﺮﻛﺎء اﻟﻨﺠﺎح وﻫﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ, ﻣﺆكداً أن ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى اﻟﺒﺪاﻳﺔ، وأن "ﻧﺎوي ﺑﺎرﺗﻨﺮز" ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ودﻋﻢ ﺷﺮاﻛﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ، أوﺿﺢ أﺣﻤﺪ راﻓﻊ، اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺆﺳﺲ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻟـ”ﻧﺎوي" أن "ﻧﺎوي ﺑﺎرﺗﻨﺮز" ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰ ًءا أﺳﺎﺳ ًﻴﺎ ﻣﻦ رؤﻳﺔ "ﻧﺎوي" اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺰ ًءا ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. وأﻛﺪ أن "ﻧﺎوي ﺑﺎرﺗﻨﺮز" ﺗﻠﻌﺐ دو ًرا ﻣﺤﻮر ًﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﻤﻨﺼﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺼﺮي.

وأﺿﺎف أن "ﻧﺎوي ﺑﺎرﺗﻨﺮز" ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة ودﻋﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺳﻮق داﺋﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮ. وأوﺿﺢ أن اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ، واﻟﺬي ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ أرﻗﺎم ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، ﻳﺜﺒﺖ ﻗﻮة ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺼﺮي وﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺰام "ﻧﺎوي" ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي.

وتعد "ﻧﺎوي ﺑﺎرﺗﻨﺮز" أول وأﻛﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺎﻧﻮا أو أﻓﺮاد، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻷﻫﺪاﻓﻬﻢ واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.

كما تقدم "ﻧﺎوي ﺑﺎرﺗﻨﺮز" عدة مزايا بداية من الدعم التقني المتطور وذلك ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ أﺣﺪث اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮة، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداﺋﻬﻢ، إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة، ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، مما يسهم في إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻷﻛﺒﺮ ﻣﻄﻮري اﻟﻌﻘﺎرات، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ وﺗﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ.

كما تساهم "ناوي بارتنرز" في اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ واﺣﺪة، ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ، بالإضافة إلى توفير ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻻت ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ بنسبة ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ، كما يتم ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ دون ﻣﺘﺄﺧﺮات، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﻟﻌﻤﻮﻟﺘﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻬﻢ.

-انتهى-

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