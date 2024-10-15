مدينة الكويت - أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج إنبات بمشاركة 30 شاباً وشابة من الجامعيين حديثي التخرج. يتيح البرنامج للمشاركين فرصة اكتساب المهارات التي لم يتعرفوا عليها أثناء دراستهم ويفضل أصحاب العمل أن يتمتع بها الموظفون الجدد.

تم إطلاق النسخة الأولى من برنامج إنبات، الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في الكويت، في يناير من هذا العام. ويوفر البرنامج للشباب الخريجين بيئة تعليمية تشمل الجميع، حيث يمنحهم الفرصة للتعاون وممارسة المهارات التي تسهم في تعزيز قدرتهم على المرونة والتكيّف، واعتماد الإبداع في حل المشكلات وتحسين مهارات الاتصال اللازمة لتحقيق النجاح في بيئات العمل المتنوعة.

وقد تقدّم للنسخة الثانية من برنامج إنبات أكثر من 150 شاباً وشابة تتراوح أعمارهم بين 21 و27 عاماً، يحملون شهادات في مجالات متنوعة مثل الهندسة، علوم الحاسوب، إدارة الأعمال، تخصصات الأدب المختلفة، المحاسبة وغيرها. وقد شكلت الشابات 67 في المائة من المتقدمين.

صُمم البرنامج الذي يمتد على مدى ثمانية أسابيع بالتعاون مع en.v، وهي مجموعة لها خبرة في تطوير البرامج التدريبية التي تركز على مد الجسور بين أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم لتعزيز التعاون والتواصل بينهم.

وبهذه المناسبة قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة السيدة إيمان العوضي "إن العدد الكبير من المتقدمين للنسخة الثانية من برنامج إنبات يدل على نجاح البرنامج وأثره الإيجابي على المشاركين، حيث يمثل البرنامج فرصة لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في أي مسار مهني يختارونه."

وأضافت "نحن ملتزمون بالمساهمة في تأهيل الجيل القادم من القادة في الكويت، حيث يتميز برنامج إنبات بتطوير قدرات المشاركين على الجانبين الحسي والفكري مما يساعدهم على التكيف في أي مكان عمل سواء في القطاع العام أو الخاص."

ويشرف على تقديم برنامج إنبات ثمانية مدربين يتمتعون بخبرة في القطاع الخاص، تم إعدادهم من قبل en.v لمساعدة المشاركين من الخريجين على تطوير المهارات الأساسية وبناء قدراتهم على التعاون والتشارك والقيادة في بيئة العمل. ويتضمن البرنامج أربعة مواضيع أساسية هي التفكير النقدي، التواصل الفعّال، التفكير التصميمي، بيئة العمل والمهارات التطبيقية.

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

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