دبي، الإمارات العربية المتحدة – يشهد قطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا متسارعًا يعكس التزام الدولة بالتحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، وبتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وفي هذا الإطار، أعلنت مجموعة دلسكو عن زيادة قدرتها على توليد الطاقة الشمسية بنسبة 200%، بفضل توسيع منظومتها للطاقة الشمسية عبر 1,250 لوحًا جديدًا تم تثبيتها على أسطح المباني التي تضم مرافق سكنية لموظفي المجموعة. وستسهم هذه الألواح في توفير طاقة نظيفة تغطي جزءًا من استهلاك الكهرباء اليومي، كما تتميز بضمان أداء يمتد لثلاثة عقود، بما يعزز استدامة هذا الاستثمار وكفاءته على المدى الطويل.

وتُشير التقديرات إلى أن الاعتماد على الألواح الشمسية بدلاً من الوقود الأحفوري سيُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمستويات تعادل زراعة نحو 986 ألف شجرة، وتقليل الانبعاثات بما يعادل نحو 20,176,385 كيلوجرامًا من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى إنتاج طاقة نظيفة بمتوسط 44,836,410 كيلوواط/ساعة على مدى 30 عامًا.

ويأتي هذا التوسّع في وقت بدأت فيه التحديات السابقة التي واجهت قطاع الطاقة الشمسية بالتراجع، إذ يقابَل ارتفاع التكاليف الأولية اليوم بانخفاض ملحوظ في تكاليف التركيب وتسارع في العائد الاستثماري، في حين باتت العديد من الشركات المورِّدة توفّر خطط صيانة وضمانات طويلة الأجل، مما يُسهّل على القطاع الخاص تبنّي حلول الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو مصادر نظيفة ومستدامة.

بالإضافة إلى الأثر البيئي المباشر المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية، يعكس هذا الاستثمار إيمان المجموعة بأن تبنّي الطاقة النظيفة اليوم هو استثمار في مستقبل الموظفين والمجتمع. كما يبرز دور مجموعة دلسكو كشريك فاعل في مسيرة دولة الإمارات نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار البيئي.

