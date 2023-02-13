220 مليون دولار استثمارات بيتي بسوق الأغذية والمشروبات خلال 2023

لوكين كورايو ميدارد -وزير دولة التشاد للزراعة: "سعيد بزيارة مصنع بيتي وفخور بأن يحظى منتج أفريقي بهذا الكم من التطوير والإلتزام بأقصى المعايير العالمية لسلامة وجودة الغذاء".

محمد توفيق – رئيس قطاع التصنيع بشركة بيتي للصناعات الغذائية: "نفخر بزيارة سيادة وزير دولة التشاد للزراعة وسفيرها في القاهرة لمصنعنا بالنوبارية بمحافظة البحيرة، والذي يضم26 خط إنتاج عالي التقنية".

الأربعاء الثامن من فبراير 2023 – مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة: توطيداً للتعاون بين مصر والتشاد، استقبلت شركة بيتي للصناعات الغذائية اليوم وزير دولة التشاد للزراعة - لوكين كورايو ميدارد - وسفير دولة التشاد في القاهرة – تشوناي إليمي حسن – في زيارة لمصنعها في النوبارية بمحافظة البحيرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين ودراسة تعزيز صادرات منتجات بيتي عالية الجودة للقارة الأفريقية، وخاصة للسوق التشادية.

في هذا الصدد، صرح وزير دولة التشاد للزراعة - لوكين كورايو ميدارد - قائلاً: "على مر الأعوام، لم تدخر الدولة المصرية جهداً في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في قارة أفريقيا سعياً منها لتحسين الحياة المعيشية لشعوبها. بزيارتي لمصنع بيتي اليوم، أود أن أعرب عن سعادتي وفخري بأن يحظى منتج أفريقي بهذا الكم من التطوير والإلتزام بأقصى المعايير العالمية لسلامة وجودة الغذاء. تعتز الحكومة التشادية بمختلف أشكال التعاون مع الحكومة والشركات المصرية، لا سيما في المجالات التي تحفظ الأمن الغذائي لشعوبنا، ونتطلع إلى شراكات مستقبلية تعد بالنهوض بحجم صادرات منتجات الألبان عالية الجودة للأسواق الأفريقية."

ومن جانبه، عقب محمد توفيق – رئيس قطاع التصنيع بشركة بيتي للصناعات الغذائية – قائلاً: "تفخر شركة بيتي للصناعات الغذائية بزيارة سيادة سفير دولة التشاد في القاهرة لمصنعنا في النوبارية بمحافظة البحيرة، والتي جاءت لتبرهن على إيماننا بأهمية الجودة وسلامة الغذاء. فعلى مدار 25 عاماً، لم تكل بيتي من سعيها لإثراء جودة منتجاتها من الألبان والعصائر، وذلك بضخ أكثر من 5 مليار جنيه استثمارات منذ عام 1998، بالإضافة إلى تخصيص 220 مليون استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال عام 2023. تتفرد شركة بيتي بمكانة مرموقة في عالم الأغذية والمشروبات وذلك بفضل خطوطها الإنتاجية الـ26 المطورة كلياً بمصنعها بالنوبارية، والتي تم تعزيزها عام 2022 بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 200 مليون جنيه. فبجانب تقديمها لمنتجات فائقة الجودة للسوق المصرية، توفر بيتي أكثر من 5500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

وأضاف توفيق: "وفقاً لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، نمت الصناعات الغذائية في مصر خلال عام 2022، ملبية احتياجات السوق المحلية ومتجاوزة حجم صادرات عام 2021 بنمو قدره 0.5%، بينما سجلت صادرات مصر للدول الأفريقية غير العربية قيمة 300 مليون دولار. ومن جانبها، ازدهرت صادرات بيتي بنسبة 30% في 2022 مقارنة بعام 2021، متوسعة بـ24 دولة أفريقية و11 دولة أوروبية. وضمن خططها التوسعية المستقبلية، تعمل بيتي على غزو أسواق جديدة كالأسواق الأفريقية سعياً منا لاستيعاب الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية عالية الجودة".

فيما أوضح تامر عبيد، رئيس قسم الجودة بشركة بيتي للصناعات الغذائية – "تكللت مجهودات شركة بيتي للصناعات الغذائية في الارتقاء بالقيمة الغذائية لمنتجاتها عالية الجودة بنيل العدييد من الشهادات العالمية الموثوقة مثل نظام اعتماد سلامة الغذاء المقدمة من مؤسسة شهادات سلامة الأغذية FSSC 22000، كما توجت مساعيها لتحسين مرتبة جودة الغذاء على مر الأعوام برفع ترتيبها في تقييم AIB International لمعايير فحص سلامة الغذاء، من (775/1000) عام 2015 إلى (955/1000) عام 2022، فضلاً عن إدراج آليات تصنيع، وتخزين، وتوزيع منتجات شركة بيتي للصناعات الغذائية في القوائم البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمصر والهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية.

وجدير بالذكر أن منتجات بيتي تخضع سنوياً إلى أكثر من 15 مليون تحليل فزيائي وكيميائي وجزئي وعضوي، وتستثمر ما يفوق الـ9 ملايين جنيه لإجراء فحوصات للعينات المأخوذة من مواقع الموردين، والمواد المستخدمة في التصنيع والتعبئة، والمنتجات النهائية؛ سواء من خطوط الإنتاج أو من الأسواق، بالإضافة إلى إنفاق أكثر من 100 مليون جنيهًا على أحدث برامج النظافة والتطهير لضمان أقصى تعقيم للأفراد والأجهزة، وبفضل إلتزامها المشهود في اتباع أقصى المعايير العالمية لجودة وسلامة الغذاء، استحوذت منتجات بيتي عالية الجودة على أكثر من ربع الحصة السوقية لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، ونجحت في غزو أسواق 40 دولة حول العالم.

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