أعلنت شركة بركز (BRKZ)، المنصة السعودية الرائدة لإدارة عمليات شراء مواد البناء بين الشركات (B2B)، عن حصولها على تمويل ديْن استثماري يصل إلى 30 مليون دولار أمريكي من شركة «سترايد فنتشرز» (Stride Ventures). سيسهم هذا التمويل في تعزيز قدرات بركز على دعم حلول الدفع المرنة لقطاع البناء، إضافةً إلى دعم نمو سلاسل الإمداد للمواد الخام في المملكة لتمكين شبكة شركائها من المصانع والمقاولين.

الرياض، المملكة العربية السعودية – في وقت تستعد فيه المملكة لاستضافة فعاليات عالمية كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، ومع التقدم المستمر في المشاريع العملاقة مثل حديقة الملك سلمان وتطوير بوابة الدرعية ومشروع القدية ومشروع البحر الأحمر، يشهد قطاع البناء والتشييد السعودي مرحلة تحول نوعية تتطلب كفاءة أعلى في التوريد وحلول تمويل مبتكرة لدعم استدامة النمو. وفي هذا الإطار، أعلنت «بركز» عن حصولها على تمويل ديْن استثماري من «سترايد فنتشرز» بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار، لتعزيز مكانتها كإحدى الشركات المبتكرة في مجال دعم التمويل المدمج الموجه لقطاع مواد البناء في المملكة.

ويأتي هذا الإعلان عقب جولات تمويل سابقة جمعت فيها الشركة 22.5 مليون دولار من رأس المال الاستثماري، غطتها بالكامل شركات استثمارية قائمة أبرزها بيكو كابيتال (BECO) وبي إن في تي كابيتال (BNVT) وواعد الذراع الريادي لأرامكو، ما يعكس الثقة المستمرة بنموذج أعمال الشركة على المدى الطويل. وخلال عام 2024، حققت «بركز» نموًا في الإيرادات بمعدل أربعة أضعاف مع الحفاظ على نسب العائدات التشغيلية. ومنذ انطلاقها، تعاملت الشركة مع طلبات عروض أسعار تتجاوز 3.14 مليار ريال سعودي (نحو 837 مليون دولار) ووسّعت قائمتها إلى أكثر من 7,500 منتج من 1,300 مورّد، إلى جانب انضمام أكثر من 850 شركة مقاولات ومصنعًا إلى منصتها في مختلف مناطق المملكة.

كما تم اختيار «بركز» ضمن برنامج تمكين الشركات التقنية متسارعة النمو "الشركات المليارية" الذي يهدف إلى دعم وتسريع نمو أبرز الشركات الوطنية التقنية، تأكيدًا على مكانتها كإحدى أكثر الشركات نموًا وتأثيرًا في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تأسست «بركز» عام 2022 على يد رائد الأعمال إبراهيم مناع، بهدف معالجة التحديات التقليدية في عمليات شراء مواد البناء، بما في ذلك تجزؤ سلاسل الإمداد والاعتماد على الإجراءات اليدوية والفجوات في السيولة التي تواجه المقاولين والمصانع والتي تؤثر على سير تنفيذ المشاريع. ومن خلال منصتها التقنية المدارة، تتيح «بركز» للمصانع والمقاولين الحصول على عروض أسعار تنافسية خلال دقائق، مع الاستفادة من حلول تمويل مدمجة مصمّمة بما يتناسب مع دورات التدفق النقدي لمشاريع البناء.

من جهته قال إبراهيم مناع، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بركز:

“إن هذا التمويل من شركة «سترايد فنتشرز» يعزز قدرتنا على دعم المقاولين والمصانع بخيارات دفع أكثر مرونة ضمن سوق مواد البناء في المملكة. ويساعدنا في توسيع منظومتنا الخاصة بالتمويل المدمج، مما يتيح لعملائنا إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة أعلى. ومع اختيارنا ضمن برنامج تمكين الشركات التقنية متسارعة النمو "الشركات المليارية"، بدعم مستمر من وكالة التكنولوجيا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، فإننا على ثقة بقدرتنا على مواصلة التوسع كشريك أساسي في مجالي الشراء والتمكين المالي لقطاع البناء على مستوى المملكة. وتُعد «سترايد فنتشرز» الشريك المثالي نظرًا لخبرتها في دعم نماذج أعمال مماثلة في الأسواق العالمية، مما يجعلها الشريك المناسب لتحقيق رؤيتنا في المملكة.”

من جانبه، قال خالد حمادة، المدير العام لشركة الفنار للمقاولات:

“لقد كانت حلول بركز في مجال دعم التمكين المالي نقطة تحول في طريقة تنفيذ مشاريعنا. إذ أتاحت لنا الوصول إلى خيارات دفع مرنة عبر منصتها، تنفيذ عدة مشاريع في مختلف مناطق المملكة بكفاءة أعلى، مع الوفاء بالمواعيد النهائية دون التحديات التمويلية المعتادة. إن نموذج بركز يمنح شركات المقاولات الثقة والمرونة اللازمة لمواكبة وتيرة المشاريع العملاقة في المملكة.”

ومع استمرار مشاريع مثل القدية والدرعية وإكسبو 2030 في تشكيل ملامح قطاع البناء، يتزايد التركيز على الكفاءة التشغيلية والمرونة المالية والابتكار التقني. وتعمل «بركز» على تمكين هذه التحولات من خلال نموذجها الذي يجمع بين التقنية ودعم التمويل الموجّه لتنفيذ المشاريع بثقه واستدامة حتى في بيئات السوق الأكثر تحديًا.

قال إيشبريت سينغ غاندي، المؤسس والشريك الإداري في شركة «سترايد فنتشرز»:

“تُعد «بركز» شركة واعدة تساهم في بناء بنية تحتية مالية تتناسب مع وتيرة التحول في قطاع البناء السعودي ضمن رؤية 2030. ويتجسد هذا التعاون التزامنا بدعم منظومة ريادة الأعمال في المنطقة، حيث نعتزم ضخ استثمارات تصل إلى نصف مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2026.”

وقالت فريحة أنصاري جاويد، الشريك في «سترايد فنتشرز»:

“نفخر بدعمنا لشركة بركز التي تقود الابتكار في حلول التمويل لقطاع مواد البناء في المملكة. وبعد شراكاتنا السابقة مع شركات رائدة في نماذج مشابهة في الهند، نؤمن أن بركز تمتلك المقومات اللازمة لتكرار هذا النجاح محليًا. ويجعل التنفيذ القوي والنمو السريع والتوافق مع الأولويات الوطنية من بركز شركة متميزة على مستوى المنطقة.”

وتمضي «بركز» قُدمًا في الاستثمار في أدوات الشراء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع منظومة التمكين لعمليات الشراء وحلول الدفع المرن، وتنمية شبكة مورّديها داخل المملكة وخارجها في الأسواق الآسيوية، بالإضافة إلى تعزيز نماذج التصنيع السحابي (Cloud Manufacturing) وتطوير اتفاقيات التوريد والاستهلاك (Off-take Agreements) لدعم نمو واستدامة المصانع و سلاسل توريد المواد الخام.

حول شركة بركز (BRKZ)

تُعد بركز منصة تقنية لإدارة عمليات شراء مواد البناء بين الشركات في المملكة العربية السعودية، حيث تربط المقاولين والمصانع بالمورّدين من خلال منظومة رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى آلاف المنتجات بأسعار تنافسية، مع حلول تمكينية في الدفع المرن تواكب احتياجات السوق. تركّز بركز على رفع كفاءة القطاع وتعزيز الشفافية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لقطاع البناء في المنطقة.

حول شركة سترايد فنتشرز (Stride Ventures)

تُعد «سترايد فنتشرز» منصة عالمية رائدة في مجال الديون الاستثمارية والتمويل الخاص، ولها حضور في الهند ودول مجلس التعاون والمملكة المتحدة وجنوب شرق آسيا. تجاوزت قيمة التمويلات التي مكنتها الشركة عالميًا 1.3 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 180 شركة ناشئة في قطاعات النمو السريع. وقد نالت الشركة جائزة مستثمر العام في التمويل الاستثماري لأربع مرات في الهند، وتعمل حاليًا على توسيع حضورها الإقليمي عبر صندوقها الجديد في أبوظبي العالمية (ADGM)، والذي خُصص لتوظيف 500 مليون دولار في منطقة الخليج بحلول عام 2026.

