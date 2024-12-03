المنامة، مملكة البحرين: أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم توسع مجموعة "ترافكو" الرائدة في تجارة المواد الغذائية والتوزيع والتخزين من خلال برنامج "نمو الأعمال" وبرنامج "تمويل"، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين المثلج بنسبة 30% بما يعادل 3,940 وحدة تخزين. هذا إلى جانب دعم ما يقارب 34 موظف بحريني في المجموعة من خلال برنامج زيادة الأجور.

ويأتي دعم "مجموعة ترافكو" تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 التي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسيّة تتمحور حول المساهمة في خلق فرص نوعية للتوظيف ودعم تطورهم الوظيفي في القطاع الخاص ودعم المؤسسات لتنمية القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

وبهذه المناسبة، صرح السيد خالد البيات، الرئيس التنفيذي للنمو لصندوق العمل (تمكين) قائلاً: "يهدف الدعم المقدم لمجموعة ترافكو إلى تلبية الطلب المتزايد على مراكز التخزين في مملكة البحرين، الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة المشاريع التي تعتمد على التخزين بشكل أو بآخر. إن دعم شركات القطاع اللوجستي يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز لوجيستي إقليمي رئيسي بالمنطقة المرتبط بازدهار الاقتصاد الوطني، حيث يسهم هذا القطاع بنسبة 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتماشى أيضاً مع سياسة الدولة في الأمن الغذائي حيث أن المخازن المُثلجة تساهم في توفير السلم الغذائي لفترة أطول . “

كما صرح السيد عزام مطرجي، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: "إن استمرار التعاون مع صندوق العمل (تمكين) يسهم في تحقيق أهداف مجموعة ترافكو الرامية إلى تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ العديد من المشاريع اللوجستية التي تضمن زيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين المواد الغذائية. فمن خلال برنامجي "نمو الأعمال" و "تمويل" تمكنا من تنفيذ مشروع التوسع للمخازن التابعة للمجموعة، الأمر الذي أسهم في زيادة السعة الاستيعابية الحالية بنسبة 30%. كما تم زيادة أجور ما يقارب 34 موظف حرصاً منا على تشجيع موظفينا، وذلك بهدف تحفيزهم والاهتمام بتطورهم الوظيفي."

وتعتبر مجموعة ترافكو من الشركات الرائدة في مملكة البحرين المدرجة في بورصة البحرين، والمتخصصة في مجال إنتاج واستيراد وتوزيع المواد الغذائية بخبرة تزيد عن 40 عام. وتعد ترافكو واحدة من أكبر شركات توزيع السلع الاستهلاكية في المملكة والتي تضم مجموعة واسعة من المنتجات، كالأطعمة المعلبة والمجمدة والجافة والمنتجات غير الغذائية والسلع العامة بالإضافة إلى اللحوم المستوردة من دول مثل أستراليا والبرازيل وأوروبا والهند بالإضافة إلى دول الخليج العربي والشرق الأوسط.

الجدير بالذكر بأن صندوق العمل (تمكين) قد طرح حزمة من البرامج الهادفة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

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