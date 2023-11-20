القاهرة، جمهورية مصر العربية: حقق بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، خطوة مهمة في السوق المصري من خلال توقيع اتفاقية قرض متوسط الأجل بقيمة 30 مليون يورو مع شركة حياة مصر للمنتجات الصحية ش.م.م. تفتح هذه الشراكة الاستراتيجية بين بنك الإمارات دبي الوطني-مصر وحياة مصر آفاقاً جديدة لكلا الطرفين، مما يضمن الازدهار المتبادل ويساهم في تطوير السوق المصري.

وكجزء من خططها التوسعية، من المقرر أن تطلق شركة حياة مصر مصنعاً حديثاً للمناديل الورقية في العين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 70 مليون دولار أمريكي. ويهدف القرض المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني-مصر فقط إلى تمويل هذا المشروع الطموح، والذي سيضع حياة مصر كلاعب رائد في هذه الصناعة. ويتماشى ذلك مع استراتيجية النمو التي ينتهجها بنك الإمارات دبي الوطني-مصر لزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي المصري، وتأكيد حضوره القوى في السوق المصري، والاستحواذ على جزء أكبر من أعمال الإقراض، وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق الرئيسية.

وسلط عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، الضوء على أهمية هذه الشراكة تماشياً مع استراتيجية نمو البنك. " أهمية هذا القرض ليست فقط من اجل تحقيق استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، بل أيضا تأكيداً على التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية والاستدامة في مصر. من خلال توفير التمويل لمُصنعي المنتجات المتعلقة بالصحة ودعم التوسع في قدرات التصنيع المحلية، نساهم في نمو الاقتصاد المصري والنهوض به. وهذا يتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة لدعم التنمية المستدامة وتقديم مساهمات إيجابية للمجتمعات التي نخدمها، فضلا عن التزامنا بدعم رؤية مصر 2030."

وتماشياً مع استراتيجيته للاستدامة، يركز بنك الإمارات دبي الوطني على تمويل المشاريع التي تعزز الاستدامة ومن خلال شراكته مع حياة مصر وتقديم القروض للمبادرات التي تشجع الإنتاج المحلي وتقلل من الاعتماد على السلع المستوردة، يظهر بنك الإمارات دبي الوطني-مصر التزامه بالممارسات الصديقة للبيئة والمسؤولة اجتماعياً، وضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل.

وأكد تامر راغب– رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني-مصر، على التزام البنك بالتعاون الاستراتيجي مع المستثمرين الأتراك في مصر، مع التركيز بشكل خاص على الشركات التي تروج للصادرات. "نحن متحمسون للشراكة مع حياة مصر في تمويل هذا التوسع الجديد في إنتاج المناديل الورقية بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية المخصصة لخدمة أسواق التصدير الآخذة في الاتساع. وتشكل شراكتنا الاستراتيجية مع حياة أساس استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني الهادفة إلى إقامة شراكات مع الشركات العالمية الكبرى ودعمها لتحقيق طموحاتها عبر تواجدها في 13 دولة."

وباعتبارها شركة عالمية للسلع الاستهلاكية سريعة الدوران ورائدة عالمياً في مجال المنتجات الصحية، فإن خطة حياة مصر للنمو كمركز للتصدير تتلقى دفعة قوية من خلال هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني-مصر. لا يعزز هذا الاستثمار قاعدة تمويل حياة مصر فحسب، بل يخلق أيضا شراكة محلية في سوق مالي مليء بالتحديات. ومن المتوقع أن يساهم مصنع المناديل الورقية الجديد بحوالي 80 مليون دولار أمريكي في صادرات البلاد وخلق 80 فرصة عمل مباشرة جديدة.

وأشاد شينول كيسيرلي أوغلو– المدير العام لشركة حياة مصر، بالمجهودات التي تبذلها الشركة لتحويل مصر إلى مركز لصادرات شركة حياة الإقليمية "على مر السنين، عملنا بلا كلل لتحويل مصر إلى مركز تصدير لشركة حياة العالمية في المنطقة، والاستفادة من إمكاناتها التي لا مثيل لها، نحن ملتزمون بالاستثمار في مصنع المناديل الورقية الجديد الذي سيخدم التصدير بنسبة 100٪ بحوالي 80 مليون دولار أمريكي وما لا يقل عن 80 فرصة عمل مباشرة جديدة."

وقد تم ابرام هذه الصفقة بنجاح تحت إشراف السيد تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، والسيد خالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الاجنبية ومتعددة الجنسيات، والسيد ماركو مجدي، رئيس قطاع بإدارة ائتمان الشركات متعددة الجنسيات بالإضافة إلى السيدة هالة فؤاد، مديرة العلاقات. وقد لعب قسم الشركات في بنك الإمارات دبي الوطني-مصر دوراً رئيسياً في تسهيل الصفقة.

ستوفر الشراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني-مصر وحياة مصر فرص تجارية مهمة ونظراً لمكانة حياة مصر الراسخة وسمعتها في السوق، فإن هذا التعاون يستعد لتحقيق نمو كبير، مما يمهد الطريق للنجاح المشترك في مساعيهما المشتركة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الشراكة لا تعزز حضور بنك الإمارات دبي الوطني-مصر في السوق فحسب، بل تؤكد أيضا التزامه بتوفير منتجات عالية الجودة للعملاء. ويتطلع بنك الإمارات دبي الوطني-مصر إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين واغتنام الإمكانيات غير المحدودة التي تنتظرنا لتحقيق الازدهار المتبادل وتطوير السوق المصري.

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