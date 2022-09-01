أصبحت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب (البا)، والتي تعد أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، أول مصهر للألمنيوم في المنطقة يتمكن من تحقيق 30 مليون ساعة عمل آمنة دون وقوع أي إصابات مضيعة للوقت وذلك في إنجاز تاريخي من نوعه بتاريخ 01 سبتمبر 2022.

ويعكس هذا الإنجاز غير المسبوق في صناعة الألمنيوم ثقافة وقيَم السلامة الراسخة بالشركة.

وفي هذا الصدد، علق الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي، قائلاً:

" إن تحقيق 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت يُعد إرثًا هامًا للأجيال القادمة، ليس لشركة البا فحسب بل للمنطقة بأكملها. وتحقيق هذا الإنجاز التاريخي على صعيد السلامة في صناعة الألمنيوم - إلى جانب تحقيق أفضل أداء مالي على الإطلاق في تاريخ الشركة - شكل تحديًا كبيرًا، وأنا ممتن لكافة الجهود المبذولة من الجميع، من الإدارة التنفيذية والموظفين وعمال المقاولين، لجعل السلامة أولوية في جميع الأوقات.

نؤمن أنه لا يوجد ما هو أهم من تحقيق السلامة لموظفينا وعمال المقاولين. ونسعى لتحقيق ما هو أبعد من هذا الإنجاز لإرساء معايير أعلى بما يضمن تحقيق بيئة عمل خالية من الحوادث".

واحتفاءً بهذا الإنجاز غير المسبوق، أقامت الشركة احتفالاً في قاعة الواحة بالشركة بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية والإدارية والموظفين من مختلف الدوائر والأقسام.

#بياناتشركات

- انتهى -