تعتزم آيت كلاودز للاستثمار مضاعفة حصة شركة ستيتشز في السوق بثلاثة أضعاف خلال الخمس سنوات المقبلة وذلك من خلال تحسينات تكنولوجية، و خفض التكاليف مع خلق فرص عمل قي اطار مبادرات الاستدامة البيئية.

تنوي آيت كلاودز للاستثمار توسعة شركة ستيتشز لتشمل جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار مساعيها لتوسيع نطاق محفظتها من العلامات التجارية المتنوّعة والمؤثرة على مستوى المنطقة، أعلنت اليوم شركة آيت كلاودز للاستثمار ، وهي شركة مرموقة تتّخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًّا لأعمالها وتشتهر بدعمها للعلامات التجارية في قطاع التجزئة الاستهلاكية عبر تقديم مزايا تنافسية استثنائية، عن ضم شركة ستيتشز، وهي شركة إماراتية محلية تأسست في العام 1995 لتصنيع وإنتاج الأزياء الموحّدة، وذلك في صفقة تزيد قيمتها عن 30 مليون درهم إماراتي.

منذ إنشائها، نمت شركة ستيتشز على مرّ السنين وتحوّلت من شركة متواضعة إلى شركة رائدة في صناعة الأزياء الموحّدة. وتقدّم ستيتشز، من مصنعها ومتجرها الرئيسي في منطقة القوز، دبي ومنشأتها الأخرى التي تمّ افتتاحها في الشارقة خلال العام 2023، مجموعة واسعة من الأزياء الموحّدة والمصمّمة حسب الطلب على حد سواء. ويستفيد من خدمات الشركة عدد كبير من المدارس العامة والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى قطاعات الشركات والضيافة والطبية وغيرها.

تعتزم آيت كلاودز للاستثمار ، من خلال ضم شركة ستيتشز، على زيادة حصتها السوقية بمقدار ثلاثة أضعاف في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والجملة على مدار السنوات الخمسة المقبلة، ودعم توسّع الشركة بشكل أكبر في جميع أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وتعليقًا على هذه الصفقة، قال شاراز حسين، المؤسس الشريك والمدير الإداري لشركة آيت كلاودز للاستثمار: "إنّ ضم ستيتشز، بتراثها وحضورها الكبير في السوق، هو أكثر من مجرد قرار تجاري، بل تأكيد على إيماننا الراسخ بعالم ريادة الأعمال المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تجسده شركة ستيتشز في حكاية تزخر بالتفاني والنمو والشراكة وتتماشى مع روح الريادة التي نسعى جاهدين إلى تعزيزها والارتقاء بها عالميا. ومن خلال هذا التعاون، ستعمل آيت كلاودز بشكل وثيق مع فريق القيادة الجديد في ستيتشز من أجل دفع نمو الشركة وتوسّعها في جميع أنحاء الإمارات، وبالتالي تعزيز تجربة العملاء مع الحفاظ على تراث العلامة التجارية ومبادئها وجودتها التي لطالما عهدها العملاء".

وإدراكًا للإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع تصنيع الأزياء الموحّدة، تعتزم آيت كلاودز استثمار مبالغ كبيرة لجلب أحدث التقنيات والآلات وأدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، من أجل تبسيط العمليات، وتكثيف جهود البحث والتطوير، وتوليد فرص العمل، وتعزيز التزام الشركة بالاستدامة.

من جهته، قال موزي عزام، المدير العام لشركة ستيتشز: "عقب دمج آيت كلاودز للاستثمار لشركة ستيتشز، تجلّت أمامنا العديد من الفرص للنمو. وبفضل سجل آيت كلاودز للاستثمار الحافل في دفع العلامات التجارية نحو الشهرة العالمية، فأن هذا يعني أن إرث ستيتشز على مشارف ازدهار كبير، إلى جانب توسيع نطاق المنتجات ما يزيد من التواجد في السوق ومن فرص النمو لفريقنا الموهوب. واسمحوا لي أن أثني على التفاني الذي تبديه آيت كلاودز في ما يخص المبادرات البيئية والاجتماعية ومبادرات الحوكمة، والتي أعتبرها شخصيًا خطوة حاسمة وتحويلية نحو مستقبل مستدام. وستضمن رؤيتنا المشتركة أن يؤدي كل عضو في فريقنا دورًا محوريًا في هذا الفصل الجديد والمشوّق، وبالتالي توطيد علاقتنا مع عملائنا".

وباعتبار آيت كلاودز عضو في مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي أكبر مبادرة معنية باستدامة الشركات في العالم، فهي تواصل تعزيز التزامها ووفائها بمسؤوليتها كشركة واعية من خلال ضمان اعتماد الممارسات المستدامة عبر مجموعة علاماتها التجارية. وعليه، ستعمل أرونا نارايانان، المستشاره الاستراتيجية للاستدامة في آيت كلاودز للاستثمار، في إطار الاستحواذ الراهن، مع فريق ستيتشز بشكل وثيق لتطوير استراتيجية وإطار عمل شاملين للممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة، إضافةً إلى خارطة طريق سيتم طرحها اعتبارًا من العام 2024. وتشمل بعض المبادرات المخطّط لها إعادة تدوير الأزياء الموحّدة، وتوسيع النطاق الحالي للعناصر متعدّدة الاستخدامات والمصنوعة من الأزياء القديمة معادة التدوير، مثل الحقائب والألعاب والقرطاسية.

تجدر الإشارة إلى أنّ آيت كلاودز تواصل بناء حضور قوي في المشهد الاستثماري، حيث تمتلك محفظة بارزة تضمّ علامات متعدّدة مثل تشابس آند كو، ومور كافيه، وإيزيو. وتواصل الشركة توسيع مشاريعها بشكلٍ مستمر في قطاعات التجميل والرفاهية، والضيافة، والتكنولوجيا، والملابس، والتصنيع، مما يعكس إيمانها بأنّ مستقبل العلامات التجارية في القطاع الاستهلاكي، يُنحت بحرفيه عالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تماشيًا مع رؤية آيت كلاودز للاستثمار في توسيع نطاق العلامات التجارية انطلاقًا من دولة الإمارات وصولًا إلى العالميه.

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نبذة عن شركة آيت كلاودز للاستثمار

تتّخذ شركة آيت كلاودز للاستثمار من الإمارات العربية المتحدة مقرًّا لأعمالها، حيث تختصّ في الاستثمار في العلامات التجارية الاستهلاكية التي تمتلك ميزة تنافسية فريدة. تأسّست الشركة في العام 2022 على يد مارك أيتشيسون بهدف تزويد رواد الأعمال والشركات في المنطقة بالدعم والأدوات التي يحتاجون إليها للاستفادة من أقصى إمكانات شركاتهم.

تعمل شركة آيت كلاودز للاستثمار جنبًا إلى جنب مع المؤسسين لتسهيل وصولهم إلى الدعم المالي والموارد الأساسية، وتزوّدهم بالمرئيات الفكرية والمشورة التكتيكية والاستراتيجية، سعيًا منها إلى مساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم إلى مستوى عالمي.

تشمل العلامات التجارية الحالية في محفظة شركة آيت كلاودز للاستثمار تشابس آند كو، ومور كافيه، وإيزيو. ومن خلال تركيزها على التوسّع الاستراتيجي، تواصل الشركة مشاريعها الجارية المتمثلة بعمليات الاحتواء ومنح الامتيازات في قطاعات التجميل والرفاهية والضيافة والتكنولوجيا والملابس والعقارات، وغيرها. وتتبع الشركة أفضل الممارسات العالمية المتماشية مع الاحتياجات المحلية المشتركة لدعم رؤيتها التي تتلخّص بتأسيس وتطوير الجيل القادم من العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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