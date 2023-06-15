أعلنت شركة نيكين سيكي اليابانية عن افتتاح مكتب فرعي جديد لها في حي دبي للتصميم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت شركة نيكين سيكي اليابانية الرائدة في مجال التصميم المعماري والهندسي والمشاريع الحضرية، بإطلاق الشركة الفرعية المحلية والمكتب الجديد للشركة في حي دبي للتصميم خلال حفل عشاء مميز تم إقامته مؤخراً في دبي.

اجتمع خلال حفل الإطلاق أكثر من 130 شخص في فندق بالاس داون تاون الفاخر من فئة الخمس نجوم في دبي، بما فيهم كلاً من: نوبورو سيكيغوتشي، القنصل العام لليابان في دبي، وأتسوشي أوماتسو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيكين سيكي، وأعضاء اللجنة التنفيذية لشركة نيكين سيكي، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء والمطورين.

يعد مكتب نيكين سيكي الجديد في دبي بمثابة شهادة على تعزيز وجود نيكين سيكي في الإمارات العربية المتحدة التي تمتد لأكثر من 30 عاماً، مع تصميم مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي الواقع على ضفاف خور دبي، حيث سيكمل مكتب الشركة الجديد في حي دبي للتصميم مكتب نيكين سيكي في شارع الشيخ زايد ويدعم توسع الشركة.

وبهذه المناسبة، علق أوماتسو قائلاً: "تعد منطقة الشرق الأوسط كمنطقة مثالية بالنسبة لنا للمشاركة في مشاريع عالية الجودة، ونحن سعداء بشكل خاص بالمستوى العالي من الحرفية والمهنية الذي حققناه مع عملائنا وشركائنا في مشاريع بارزة حديثة مثل مشروع ون زعبيل، تتمتع دبي ببنية تحتية ممتازة يمكننا من خلالها الحفاظ على نمونا، وأعتقد أن افتتاح مكتب جديد للشركة في حي دبي للتصميم سيعزز من قدرتنا على مواصلة المساهمة في تطوير هذه المنطقة".

وقد هنأ القنصل العام خلال الحفل فريق عمل الشركة، مشيرًا إلى أهمية إنجازات نيكين سيكي في دبي.

من جهته قال الدكتور فادي جابري، الرئيس التنفيذي لأعمال شركة "نيكين سيكي" في دبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة والهند وأستراليا وأوروبا: "تضم شركة نيكين سيكي دبي نخبة من أبرز المهندسين المعماريين والمصممين والخبراء العالميين الذين يقدرون دور التصميم الإبداعي والقدرة على الهندسة المعمارية لتحقيق القيمة من خلال بيئات وظيفية وجمالية مبهجة للناس، ولدينا فريق عمل شاب وحيوي، حيث تتأثر تصميماتنا المميزة بالجماليات اليابانية، ونحن نؤمن بأهمية الطبيعة والقيم التقليدية، ولكننا ندرك أيضاً بنفس الوقت القيمة الإبداعية التي يضفيها تبني التقدم والتكنولوجيا".

وعلق جبري على مسيرة نيكين سيكي الطويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً: "عندما بدأنا العمل في مشروعنا الأول كان مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي أحد أطول المباني في دبي، حيث دعمت البنية التحتية الفائقة لدبي والقرب من العملاء في الشرق الأوسط والهند ورابطة الدول المستقلة نمونا في المنطقة منذ ذلك الحين، ونأمل بالاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا وتحقيق قيمة إضافية من خلال التعاون مع فريق الشركة الموجود في اليابان".

كما تم خلال الحدث استعراض مجموعة من المشاريع التي كان مكتب دبي مسؤولاً عن تصميمها والتعاون في أسواق المكاتب والسكن والضيافة خلال العقود الثلاثة الماضية في المنطقة.

هذا وقد شكل فريق من المهندسين المعماريين من شركة نيكين، قوام الفريق الرئيسي الذي وضع خصائص وميزات تصميم مشروع "ون زعبيل" متعدد الاستخدامات من برجين عموديين يمتدان على مساحة إجمالية تزيد عن 470,000 متر مربع، ويقع المشروع في قلب المدينة عند بوابة مركز دبي المالي العالمي، ويضم مساكن فاخرة وفندق "ون آند أونلي" بمنتهى الفخامة ومساحات مكتبية راقية من الدرجة الأولى، ومنطقة مخصصة للتجزئة ومنصة واسعة توفر إطلالات بانورامية.

يتميز مبنى "ذا لينك" المعلق على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض، بأنه ساحة بانورامية تربط بين برجي مشروع "ون زعبيل"، وسيضم المبنى مجموعة من المرافق الترفيهية من ضمنها عدد من المطاعم الفاخرة الحاصلة على نجمة ميشلان ومنصة للمراقبة وحمام سباحة من نوع إنفينيتي، ومن المقرر افتتاح المشروع قبل نهاية هذا العام.

وعلى مدار أكثر من 30 عاماً من تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، صممت نيكين سيكي وساهمت في أبرز المشاريع الرائدة بالمنطقة في مختلف القطاعات الثقافية والتجارية وقطاع الضيافة، من أبرزها كلاً من: مشروع إعمار برجي 52 | 42، ومبنى غرفة تجارة وصناعة دبي في منطقة خور دبي ومشروع إعمار فورتي، ومشروع المقر الرئيسي للبنك الإسلامي للتنمية في جدة، وبرج تداول بالرياض، ومشروع دار الأوبرا المصرية.

بدأت شركة نيكين سيكي دبي عملياتها مع 25 موظفًا، وتعد الشركة الفرعية الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً في حي دبي للتصميم هي خامس شركة على مستوى العالم والأولى منذ عام 2019، وستواصل الشركة تقديم خدماتها العصرية المميزة والتخطيط الحضري والضيافة والأسواق السكنية الراقية في الإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة من خلال تقديم تصاميم شاملة ومبتكرة.

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لمحة حول نيكين سيكي

هي واحدة من أكبر شركات التصميم المعماري والهندسي في العالم، ويعمل فيها أكثر من 2,770 موظفاً في شركات المجموعة الست لتقديم خدمات شاملة في التصميم والهندسة والإدارة والاستشارات والأبحاث والتطوير. في جعبة الشركة أكثر من 25,000 مشروع تتوزع في 250 مدينة عبر 50 دولة. تغطي هذه المشاريع نطاقاً واسعاً من الخدمات تشمل مشاريع المخطط الرئيسية والمتعددة الاستخدام، النقل (المطارات ومحطات القطار)، المكاتب، الأبحاث والتطوير، التعليم والثقافة، الإنتاج والقطاع اللوجستي، الرعاية الصحية والرفاهية، التجارة، الفنادق، والمجمعات السكنية.

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