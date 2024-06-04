"أكوا باور" تبيع 30% من حصتها في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء لشركة "حصانة الاستثمارية" بقيمة 844 مليون ريال سعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية، 4 يونيو 2024: أعلنت "أكوا باور"؛ الرائدة في مجال تحول الطاقة، وأكبر شركة خاصّة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن توقيع اتفاقية مع شركة حصانة الاستثمارية (حصانة)، استحوذت خلالها على 30% من حصة "أكوا باور" في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء المحدودة (راوك)، وهي شركة مستقلّة لإنتاج المياه والبخار والكهرباء. وتُعد هذه الصفقة البالغ قيمتها 844 مليون ريال سعودي، بداية واعدة لشراكة طويلة الأمد بين "أكوا باور" وشركة حصانة الاستثمارية.

ووقّع الاتفاقية كلاً من عبدالحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة أكوا باور، وأحمد القحطاني، الرئيس التنفيذي للاستثمار للأسواق الإقليمية في شركة حصانة الاستثمارية.

وتُعدّ رابغ العربية للمياه والكهرباء المحدودة، شركة مستقلّة لإنتاج المياه والبخار والكهرباء، تقوم بتزويد شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) بالمرافق الأساسية بموجب عقد شراء طويل الأجل. وتملك "أكوا باور" حالياً حصة تبلغ حوالي (99%) من شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، حيث تُعدّ هذه الصفقة خطوة بارزة تتماشى مع استراتيجية رأس المال "لأكوا باور"، وذلك عبر التعاون مع نخبة من الشركاء البارزين لتنفيذ المشروعات ضمن محفظتها الاستثمارية.

تعليقاً على الاتفاقية، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "يسرّنا أن نرحّب بانضمام شركة حصانة الاستثمارية كشريك استراتيجي في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء. تؤكد هذه الصفقة التزامنا باستراتيجية إعادة تدوير رأس المال من خلال التعاون مع نخبة من الشركاء البارزين، وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة"، وأكد: "نتطلع إلى تعاون مثمر مع شركة حصانة الاستثمارية، ومواصلة تحقيق النمو المستدام والتحفيز على الابتكار في قطاع المرافق".

من جانبه، قال سعد بن عبدالمحسن الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية: "تتواءم هذه الصفقة مع استراتيجينا الاستثمارية طويلة الأمد للاستحواذ على أصول ذات أداء جيد مع تدفق نقدي مستقرّ وجاذب، ومدعوم باتفاقيات شراء طويلة الأمد. يسعدنا بدء هذا التعاون مع شركة أكوا باور، حيث نتطلع إلى عقد شراكة ثنائية مثمرة، تعود بالفائدة على الطرفين".

الجدير ذكره أن شراكة "أكوا باور" مع شركة حصانة الاستثمارية ستسهم في ترسيخ مكانة شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء في السوق، ودعم نموّها المستقبلي.



حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد عن 3700 موظف، وهي حالياً موجودة في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 82 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 321.3 مليار ريال سعودي ( 85.7مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 55.1 جيجاواط من الكهرباء ونحو 8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.





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