دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية يوم 30 يونيو 2025.

أبرز نتائج الأعمال والعمليات:

إتمام عملية الاستحواذ على شركة "نورديك أفييشن كابيتال"(“NAC”) بقيمة 2 مليار دولار.

عدد الطائرات المستحوذ عليها: 236 (مملوكة: 230، مدارة: 6) (2)

عدد الطائرات المباعة: 35 (مملوكة: 28، مدارة: 7)

عدد الطائرات قيد الطلب: 90 طائرة، منها 72 طائرة ضمن طلبات شراء من بوينغ وإيرباص وATR.

اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة: 107 (مملوكة: 83، مدارة: 24)

المحفظة المملوكة المتعاقد عليها: 99.2%

عدد ساعات العمل المحجوزة (قسم الهندسة): حوالي 924,000

عدد عمليات الفحص المنفذة (قسم الهندسة): 143

(2) يشمل الاستحواذ على شركة NAC

وتعليقًا على النتائج، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "أتممنا عملية الاستحواذ على شركة Nordic Aviation Capital في 7 مايو 2025. وقد زاد هذا الاستحواذ أسطولنا من الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها بنسبة 50% تقريبًا ليصل عددها إلى حوالي 750 طائرة. وقد أتممنا دمج الوظائف التشغيلية الأمامية بالكامل، ونعمل حالياً على استكمال دمج كافة الوظائف والأنظمة التشغيلية الداعمة والمساندة، ونتوقع الانتهاء من ذلك مع نهاية هذا الربع.

سجلت الإيرادات والأرباح نمواً كبيراً خلال هذه الفترة، نتيجةً للإيرادات الإضافية من الأعمال التي تم الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى خفض التكاليف الناتج عن إعادة تمويل الديون وإلغاء النفقات المكررة. ولا تزال مؤشرات كفاية رأس المال والتمويل والسيولة قوية للغاية.

وقد زادت الإيرادات بنسبة 24% لتصل إلى 843.6 مليون دولار؛ وارتفع هامش الربح قبل الضرائب إلى 25.7% والعائد على حقوق الملكية إلى 13.3%.

كما واصل قسم الهندسة في شركة دبي لصناعات الطيران أداءه القوي، حيث ارتفعت إيرادات جورامكو بنسبة 26% لتصل إلى 119 مليون دولار، وارتفعت أرباحها بنسبة 80% لتصل إلى 39.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025."

البث عبر الإنترنت والمؤتمر عبر الهاتف

في ما يخص الإعلان عن نتائج دبي لصناعات الطيران للأشهر الستة المنتهية يوم 30 يونيو 2025، ستستضيف إدارة الشركة مؤتمراً عبر الهاتف يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 عند الساعة 09:00 EDT / 14:00 BST / 17:00 GST / 21:00 SGT.

ويمكن الانضمام إلى المكالمة مباشرةً عن طريق النقر هنا من حاسوبك المحمول أو لوحك الرقمي أو هاتفك الجوال، أو الاتصال بأحد الأرقام العالمية، واستخدام Dubai Aerospace Enterprise عندما يطلب منكم ذلك.

كما يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للمكالمة مباشرة عبر رابط موقع دبي لصناعات الطيران: www.dubaiaerospace.com/investors.

البيانات التطلعية

قد تشكل بعض المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" يمكن تحديدها من خلال استخدام مصطلحات استشرافية، مثل "يجوز" و"سوف" و"ينبغي" و"يمكن" و "تواصل" و"توقع" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "خطة" أو "تقدير" أو "ميزانية" أو "يفترض" أو "محتمل" أو "مستقبلي" أو "يعتزم" أو "يعتقد" أو سلبيات ذلك أو المصطلحات المماثلة الأخرى. وتعكس هذه البيانات التوقعات والافتراضات الحالية لدبي لصناعات الطيران وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة فيما يتعلق بالأحداث أو النتائج أو المخرجات المستقبلية وليست ضمانات للنتائج المستقبلية أو الوضع المالي. قد تختلف النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو الظروف الفعلية مادياً عن تلك الموجودة في الافتراضات والبيانات التطلعية نتيجةً لعدد من العوامل، والعديد منها خارج عن سيطرة دبي لصناعات الطيران.

المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS

قد يتضمن هذا البيان الصحفي بعض المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، مثل الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي لم يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ونظراً لقيود الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لا ينبغي اعتبارها بديلاً عن المعلومات المالية التي يتم إعدادها أو تحديدها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، حسب الاقتضاء. وعند الاقتضاء، تعوض دبي لصناعات الطيران عن هذه القيود بالاعتماد بشكل أساسي على النتائج المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية واستخدام الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك فقط للأغراض التكميلية.

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطيران "دي ايه إي كابيتال" وقسم الهندسة "دي ايه إي للهندسة". وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 200 عميلاً من شركات الطيران في ما يزيد عن 80 دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وليمريك وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة "دي ايه إي كابيتال" الحائز على العديد من الجوائز لديه أسطول يضم نحو 750 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و "إمبراير" و"بوينغ"، بقيمة 23 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة "دي ايه إي للهندسة" خدماته للعملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 17 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 16 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 30 جهة تنظيمية عالمية.

المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة: www.dubaiaerospace.com

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