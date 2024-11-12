القاهرة: أصدر بنك البركة مصر تقريره المالي للربع الثالث من عام 2024، مشيرًا إلى تحقيق نمو بارز في جميع المجالات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وفقًا للبيانات المالية المستقلة. تؤكد هذه النتائج قدرة البنك على تنفيذ استراتيجيات فعالة تلبي متطلبات عملائه وتوسع من مجموعة خدماته، حيث تمكن البنك من تعزيز مكانته في السوق المصرفي المصري من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

على صعيد الأداء المالي، أعلن البنك عن تسجيل صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 2,225 مليون جنيه، محققًا بذلك نموًا بنسبة 38.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 3,185 مليون جنيه، مع نسبة نمو بلغت 31.1%. يشير هذا الأداء القوي إلى الزيادة الملحوظة في صافي الدخل من العائد، الذي وصل إلى 4,382 مليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 35.5%.كما شهد هامش صافي الأرباح ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 5.5% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقابل 5.1% خلال نفس الفترة من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نموًا قويًا بنسبة 88.5%، ليصل إلى 607 مليون جنيه، مما يعكس كفاءة البنك في تنويع مصادر دخله.

من جهة أخرى، تواصل محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نموها، حيث سجلت زيادة قدرها 10.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 25% مقارنة بنهاية عام 2023، لتصل إلى 54.5 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2024. وقد ساهمت هذه الزيادة في تحقيق نسبة التمويلات إلى الودائع 51.3%، مع تسجيل إجمالي ودائع العملاء مبلغ 106.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21.4 مليار جنيه، ونسبة نمو 25% مقارنة بنهاية عام 2023.

أما بالنظر إلى ودائع الأفراد، شهدت المحفظة زيادة ملحوظة بقيمة 17 مليار جنيه، بنسبة نمو 41%، لتسجل 58.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2024. بينما حققت ودائع الشركات زيادة قدرها 4.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 10%، لتصل إلى 47.7 مليار جنيه.

وفي إطار استراتيجية البنك لتعزيز التمويلات، حققت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة، حيث سجلت 11.9 مليار جنيه، مع زيادة قدرها 4.3 مليار جنيه ونمو بنسبة 57% مقارنة بنهاية عام 2023.، وتتضمن محفظة التمويلات المقدمة للأفراد في نهاية سبتمبر 2024 رصيد بطاقات الائتمان بمبلغ 171.5 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 186% مقارنة بنهاية عام 2023، بينما بلغت محفظة التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة 7.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 830 مليون جنيه بنسبة نمو 13%. كما سجلت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات ارتفاعًا بقيمة 5.7 مليار جنيه وبنسبة نمو 19%، لتصل إلى 35.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

أما عن المؤشرات المالية، حقق البنك معدل عائد على متوسط الأصول بنسبة 2.5%، ومعدل عائد على متوسط حقوق الملكية بلغ 27.8%. كما ارتفعت إجمالي الأصول إلى 125.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 25.2% مقارنة بنهاية عام 2023، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية 11.7 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 20%.

وفي هذا الإطار، صرح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، قائلاً: "نعتز باستمرارية التقدم والنجاح الذي يشهده بنك البركة مصر، حيث عكست النتائج التي حققناها في الربع الثالث من عام 2024، أداؤنا المتميز، والتزامنا الثابت بتقديم حلول مصرفية مبتكرة، مبرزةً مفهوم الاستدامة لدينا، بما ينصب على تحسين تجربة العملاء، وبالتالي زيادة ثقتهم في بنك البركة مصر، فضلاً عن خلق فرص استثمارية وتمويلية جديدة."

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