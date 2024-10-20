دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت هواوي منتدى HUAWEI ekit تحت شعار "معاً لتحقيق النمو والتحول الرقمي"، وذلك خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2024". وأطلقت الشركة خلال المنتدى ما يزيد على 30 منتجاً جديداً ضمن حزمة منتجات HUAWEI eKit، كما استعرضت العديد من الحلول المصممة خصيصًا لتعزيز القدرة التنافسية لشركاء التوزيع وتسريع التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف القطاعات.

وأكدت هواوي التزامها بدعم شركائها من خلال الاستثمار بشكل كبير في أعمال التوزيع، والتي تشمل البحث والتطوير والتسويق والمبيعات والتوريد والخدمات. و. وتهدف الشركة إلى بناء شراكات قوية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تحقيق النجاح في عالم الأعمال الرقمي من خلال مبادرات التسويق المشتركة وبرامج التدريب الشاملة مثل شهادة الأخصائيين المعتمدين (HCSX)، وبرنامج"البذور الذهبية"، والدعم القوي بعد البيع.

وبهذه المناسبة، قال تشانغ لين، رئيس تطوير الشركاء والأعمال التجارية والتوزيع في قسم مبيعات المؤسسات لدى هواوي: ""نؤمن في هواوي بأن التوزيع يعد استراتيجية رئيسية لنمو أعمالنا المخصصة للمؤسسات. ومن خلال الاستثمار المستمر والشامل، نسعى إلى بناء شراكات قوية مع شركائنا لتوفير حلول رقمية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يمكنها من تبني التحول الرقمي والذكي وبالتالي تحقيق نمو غير مسبوق وتعزيز قدرتها التنافسية".

ومن جانبه قال وي شانبين، مدير أعمال التوزيع في قسم مبيعات المؤسسات لدى هواوي: "توفر مجموعة منتجات HUAWEI eKit المبتكرة فرصاً جديدة في عالم الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، فمن خلال دعمنا التسويقي المتكامل، نساعد شركاءنا على الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء وتلبية احتياجاتهم المتطورة. ونحن ملتزمون بالتعاون مع شركائنا لبناء مستقبل مشرق معًا".

تتضمن مجموعة منتجات HUAWEI eKit الجديدة سلسلة Datacom SOHO S220S وS310S من مفاتيح الوصول المجمع GE & 2.5G، ونقطة الوصول ثلاثية الموجات لتقنية "واي فاي 7" (AP 673) ، وشاشة العرض الذكية IdeaHub Board 2 Pro المخصصة للاستخدام في المكاتب والفصول الدراسية، وبوابة F1002-AC-H1 لشبكة الألياف الضوئية متعددة الوظائف وعالية السعة، ونقطة الوصول الضوئية لتقنية "واي فاي 7" (AP F700C-36-1GH). تلبي هذه العروض متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وتسرع مسار تحولها الرقمي.

ومع إدراكها للاحتياجات المتنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، استعرضت هواوي أيضاً حلولاً محسّنة لتلبية تلك الاحتياجات في قطاعات محددة مثل الضيافة وبيئات العمل والتعليم. على سبيل المثال، يمكن للفنادق الاقتصادية الاستفادة من نقطة الوصول الجدارية متعدد الوظائف، ومفتاح الوصول المجمعGE & 2.5G ، والمفتاح ذي النواة البصرية بالكامل الذي يُستخدم لنقل حزم البيانات الكبيرة ضمن الشبكة. وبالمثل، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة اختيار نقطة الوصول "واي فاي 7"، ومفتاح 2.5GE ، ومفتاح النواة 10G لزيادة عرض النطاق الترددي لشبكات المكاتب.

وفر المنتدى أيضاً منصة مهمة لشركاء HUAWEI eKit لعرض تجاربهم الإيجابية؛ ومن بينهم أنصار كيه في، المؤسس المشارك لشركة "جرين زون"، وهي شريك توزيع معدات شبكات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومقرها الإمارات العربية المتحدة؛ وطاهر كيزيلتاس، الرئيس التنفيذي لشركة Frontline Solutions، وهي شريك توزيع للمعدات المساعدة الذكية في المملكة العربية السعودية.

تدعم HUAWEI eKit شركاء التوزيع والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنتجات والحلول الأصلية التي تقود مرحلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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