ارتفاع التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية (" FFO ") بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 5.1 مليون دولار أمريكي، ولتدعم التوصية المقدّمة إلى المساهمين بزيادة توزيعات الأرباح المؤقتة من 3.5 مليون دولار أمريكي في العام الماضي إلى 5 ملايين دولار أمريكي في العام الحالي

") بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 5.1 مليون دولار أمريكي، ولتدعم التوصية المقدّمة إلى المساهمين بزيادة توزيعات الأرباح المؤقتة من 3.5 مليون دولار أمريكي في العام الماضي إلى 5 ملايين دولار أمريكي في العام الحالي ارتفاع صافي قيمة الأصول بنسبة 1.3٪ على أساس ربع سنوي ليصل إلى 202 مليون دولار أمريكي (0.81 دولار أمريكي للسهم الواحد)

تسجيل نسب الإشغال لمعدلات قياسية بلغت 94%، ما يعكس الأداء القوي لأنشطة التأجير عبر كامل أصول المحفظة

إجمالي قيمة المحفظة العقارية يبلغ 379 مليون دولار أمريكي، لتحافظ على أدائها القوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع. ("ENBD REIT")، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها للربع الثاني للسنة المالية والمنتهي في 30 سبتمبر 2024. وكشفت الشركة عن صافي قيمة أصول بقيمة 202 مليون دولار أمريكي أو 0.81 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بـ 199 مليون دولار أمريكي في الربع السابق و189 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، ما يعكس زيادةً بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي وزيادةً بنسبة 6.57% على أساس سنوي، على التوالي.

استكملت شركة اي ان بي دي "ريت" الآن ستة أشهر من دورة تعافيها المالي، مع إيلاء الأولوية على تحسين التدفقات النقدية من العمليات الشغيلية بهدف تعزيز توزيعات الأرباح وتوفير قيمة أكبر للمساهمين. وقد أثمرت الاستراتيجية الجديدة عن نتائج إيجابية هامة إثر تقديم توصية إلى المساهمين بزيادة توزيعات الأرباح المؤقتة من 3.5 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 5 ملايين دولار أمريكي في العام الحالي، ما يُعادل تحقيق عائد بنسبة 5.0% على صافي قيمة الأصول، وعائد بنسبة 12.2% على سعر السهم لغاية تاريخ 30 سبتمبر 2024 (محسوب سنوياً)، مقارنةً بالعائد خلال السنة المالية الماضية بنسبة 3.9% على صافي قيمة الأصول، ونسبة 8.6% على سعر السهم. ويعكس هذا التقدّم المحرز التزام الشركة بمواءمة توزيعات الأرباح مع تحسين التدفقات النقدية من العمليات الشغيلية وردم الفجوة ما بين سعر السهم وصافي قيمة الأصول.

وشهدت التدفقات النقدية من العمليات الشغيلية زيادةً بنسبة 42% على أساس سنوي من 3.6 مليون دولار أمريكي إلى 5.1 مليون دولار أمريكي، مدفوعةً بارتفاع نسب الإشغال وأسعار الإيجار عبر كافة أصول المحفظة، علاوةً على انخفاض تكاليف التمويل إثر تراجع الهوامش الائتمانية، وسداد الديون من عوائد بيع أصول رمرام السكنية. وقد ساهم تحسين الكفاءات التشغيلية، بما يشمل دمج مزوّدي الخدمات، في تعزيز الأداء بشكل أكبر.

وحافظت المحفظة العقارية على ثبات قيمتها عند مبلغ 379 مليون دولار أمريكي، إثر بيع أصول رمرام السكنية، مع تحسّن تقييمات أصول المحفظة بنسبة 1.8% خلال الربع الحالي، لتشهد زيادةً بلغت 6.4 مليون دولار أمريكي. وسجّلت نسبة إجمالي الإشغال زيادةً ملحوظة بنسبة 94% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عبر تاريخ الشركة، في إنجاز بارز يعكس الأداء الاستثنائي لعمليات التأجير، لا سيما ضمن الأصول الرائدة مثل مبنى ذا إيدج وبرج ضمان اللذين حقّقا نسبة إشغال كامل أو شبه كامل خلال هذه الفترة. وفضلاً عن ذلك، شهدت نسبة الإشغال في المبنى رقم 49 بمدينة دبي الطبية زيادةً بنسبة 13% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 93%.

وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال سمير كازي، رئيس أعمال العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، والرئيس التنفيذي لشركة اي ان بي دي "ريت":"بعد استكمال استراتيجيتنا في التعافي المالي لمدة ستة أشهر، فإننا فخورون بما حقّقناه من نتائج إيجابية ملموسة وبالقيمة المعزّزة التي أضفناها لمساهمينا، مع تسجيل التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية زيادةً بنسبة 42% على أساس سنوي، والتي بدورها دعمت من قدرتنا على زيادة توزيعات الأرباح. وتعكس الإنجازات المحقّقة، إلى جانب نسب الإشغال القياسية التي سجّلتها أصولنا، النجاح المتواصل والمكاسب الهامة في إطار استراتيجيتنا للتعافي المالي، فضلاً عن قوة محفظة أصولنا ومتنانتها. سيظلّ تركيزنا منصباً على تحسين التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية وزيادة توزيعات الأرباح، ونحن على يقين تام بأننا قادرون على تزويد مساهمينا بقيمة أكبر خلال الأرباع المقبلة".

وشهدت النفقات التشغيلية زيادةً بنسبة 8.8% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكاليف التصليحات والصيانة، في حين تراجعت نفقات الصندوق بنسبة 32.8% عن نفقات الصندوق خلال الربع الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع المخصّصات المالية. وأخيراً، تراجعت تكاليف التمويل بنسبة 2.7% مقارنةً بالربع السابق.

نبذة عن شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع

تُعتبر شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع صندوق استثمار عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة ("مدير الصندوق" - خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية)، مدرج في ناسداك دبي تحت الرمز ENBDREIT. اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع هي شركة استثمارية مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتمتع اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بمدة غير محدودة ، وقد تم تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي من قبل مدير الصندوق في 18 يوليو 2016 بموجب قانون الشركات باسم "صندوق الإمارات للعقارات – المحدود" تحت رقم التسجيل 2209. قام الصندوق بعد ذلك بتغيير اسمه إلى اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) المحدود ولاحقاً إلى "اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بما يتماشى مع قانون الشركات الجديد في مركز دبي المالي العالمي. يتم تصنيف اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بموجب قانون ولوائح سلطة دبي للخدمات المالية على أنه صندوق عام وصندوق محلي وصندوق إسلامي وصندوق عقارات وصندوق استئماني للاستثمار العقاري(REIT) . تم إنشاء اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بهدف استثماري رئيسي يتمثل في تحقيق عوائد على الدخل وزيادة رأس المال من الأصول العقارية. يخطط اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع لتحقيق أهدافه من خلال الاستراتيجيات التالية: (1) عمليات الاستحواذ الحكيمة مع التركيز على تحقيق التنويع. و(2) إدارة الأصول وتعزيزها بشكل فعال. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.enbdreit.com.

محفظة العقارات

العقارات المكتبية:

برج الثريا 1 (مدينة دبي للإعلام)

برج مكاتب مؤلف من 29 طابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه المميز في مدينة دبي للإعلام مع إطلالة على منطقتي برشا هايتس ونخلة الجميرا.

برج ضمان (مركز دبي المالي العالمي)

تمتلك الشركة طابقين ونصف من هذا المبنى بالكامل، (وهي الطوابق 10 و14 ونصف الطابق 15) في القسم المخصص للمكاتب من البرج الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي.

المبنى رقم 49 (مدينة دبي الطبية)

مجمع مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

المبنى رقم 25 (مدينة دبي الطبية)

برج مكاتب مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

مبنى ذا إيدج (مدينة دبي للإنترنت)

مبنى مكاتب راقية مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي، جرى بناؤه مؤخراً وهو مؤجر بالكامل ويتمتع بموقع بارز في المنطقة الحرة لمدينة دبي للإنترنت.

العقارات السكنية:

أريبيان أوريكس هاوس (برشا هايتس)

برج سكني مكون من 128 وحدة في منطقة برشا هايتس الحرة في دبي، ويتكون بشكل أساسي من شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو أربع غرف.

بن غاطي تيراسز (واحة دبي للسيليكون)

برج سكني يضم 201 وحدة سكنية و5 وحدات للبيع بالتجزئة في منطقة واحة دبي للسيليكون، وتم بناؤه بواسطة شركة مطورة تتمتع بسجل حافل.

العقارات البديلة:

سكن يونينيست الطلابي (دبي لاند)

مبنى سكن للطلاب مجهز لاستيعاب 424 طالباً ويتميز بموقعٍ مناسب بالقرب من مدينة دبي الأكاديمية، ويقدم خدمات السكن للطلاب الملتحقين بالجامعات في مختلف أنحاء مدينة دبي. تم تأجيره بنسبة 100% لشركةGSA ، وهي شركة عالمية لمساكن الطلاب.

مدرسة ساوث فيو (رمرام)

مدرسة ابتدائية وثانوية على مساحة 132,000 قدم مربعة تعتمد المنهج البريطاني ويديرها فريق Interstar Education.

المرحلة الأولى من مركز سوق إكسترا (واحة دبي للسيليكون)

مركز مجتمعي في واحة دبي للسيليكون يمتد على مساحة أكثر من 36,000 قدم مربعة قابلة للتأجير، ويتألف من 25 متجراً للبيع بالتجزئة مؤجرة بالكامل لشركات كبرى.

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