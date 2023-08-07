أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) - رمز التداول: CPARK، عن نتائجها المالية للربع الثاني وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

بالنسبة للنتائج المالية للشركة لفترة الثلاثة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 242 ألف دينار بحريني، مقابل 136 ألف دينار بحريني لذات الفترة من العام 2022، أي بنسبة ارتفاع قدرها 78٪. وبلغ العائد الأساسي والمخفض على السهم 2.21 فلس مقابل 1.25 فلس لنفس الفترة من العام 2022. كما شهد إجمالي الدخل الشامل ارتفاعاً بنسبة قدرها 259%، حيث بلغ 237 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 66 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2022. و حققت الشركة ارتفاع في الإيرادات التشغيلية بنسبة قدرها 24%، حيث بلغت 678 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 546 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2022.

وأما بالنسبة للنتائج المالية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 515 ألف دينار بحريني، مقابل 300 ألف دينار بحريني لذات الفترة من العام 2022، أي بنسبة ارتفاع قدرها 72٪. وبلغ العائد الأساسي والمخفض على السهم 4.71 فلس مقابل 2.75 فلس لنفس الفترة من العام 2022. كما شهد إجمالي الدخل الشامل ارتفاعاً بنسبة قدرها 99%، حيث بلغ 496 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 249 ألف دينار بحريني للفترة ذاتها من العام 2022. وحققت الشركة زيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة قدرها 25%، حيث بلغت 1.35 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 1.08 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2022.

وبلغ مجموع حقوق الملكية 19.76 مليون دينار بحريني، منخفضاً بنسبة 1%، حيث بلغ 19.92 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. أما فيما يتعلق بأصول الشركة، فقد بلغت 20.99 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 20.59 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بأرتفاع قدره 2٪.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال السيد أمين أحمد العريض، رئيس مجلس إدارة الشركة: " تعليقًا على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد أمين العريض " يسرني أن أعلن عن نتائجنا المالية للربع الثاني من عام 2023، هذه الفترة التي كانت فترة استثنائية أخرى بالنسبة لشركة أماكن، تميزت بتحقيق نمو كبير في أرباحنا. ونحن مستمرون في إنطلاقنا إلى الأمام، معتمدين على النجاحات التي أحرزناها من بداية سنة 2023 والسنة التي سبقتها، لتحويل نظام مواقف السيارات في البحرين وتوطيد مركزنا كمؤسسة رائدة في أسواق المنطقة. فعلى هذا الصعيد، تمكنا وبنجاح تام من توقيع اتفاقية احق انتفاع مدتها 15 عاماً مع الهيئة الحكومية المالكة لبناية أمانة العاصمة ذات مواقف السيارات متعددة الطوابق التي سوف تشرع شركة أماكن بتشغيلها وإدارتها. وقد بدأت الشركة في أعمال الصيانة الشاملة بالفعل ومن المتوقع أن يتم افتتاح هذه المواقف في اغسطس 2023. ومن ناحية أخرى، أثبت قيامنا بإدارة وصيانة نظام مواقف السيارات في مطار البحرين الخبرة الكبيرة التي نتمتع بها في صيانة البنى التحتية الضخمة. فنحن ملتزمون بتجاوز كافة التوقعات وتقديم القيمة العالية لمساهمينا وأصحاب الشأن والمجتمع على حد سواء في نفس الوقت الذي نساهم فيه في تطوير البنى الأساسية لمملكتنا الحبيبة بكل طاقاتنا. "

ومن جانبه، صرح السيد طارق علي الجودر، الرئيس التنفيذي للشركة: "كان الربع الثاني من عام 2023 فترة انتقالية بالنسبة لشركة أماكن، تميزت بإنجازات كبيرة، وبإلتزام لا يضاهى برؤيتنا كشركة رائدة. وكان من ضمن أبرز إنجازاتنا خلال الشهور الثلاثة الماضية توقيع اتفاقية حق انتفاع مدتها 15 عاماً مع الهيئة الحكومية المالكة لبناية أمانة العاصمة ذات مواقف السيارات متعددة الطوابق، هذا المجمع الاستراتيجي الذي يقع في قلب العاصمة المنامة، سوف تقوم شركة أماكن بتشغيله وإدارته. وهذا المرفق الهام سوف لن يلبي الطلب المتزايد لحلول مواقف السيارات فحسب بل يجسد أيضاً قدرتنا على إنشاء بنية تحتية مبتكرة ومستدامة. كما عززت اتفاقيتنا الإستراتيجية مع شركة مطار البحرين للإشراف على صيانة نظام مواقف السيارات من سمعتنا ووطدت من صورتنا كمؤسسة رائدة وموثوقة في هذا القطاع".

وأضاف السيد الجودر:" إننا فخورون للغاية بما يبذله فريق عملنا من جهود وبما يتمتع به من مهارات والتي كان من شأنها تحقيق عائد مالي كبير. وقد استطاعت شركة أماكن أن تعيد تحديد مفهوم مواقف السيارات عبر مشاركات وتحالفات استراتيجية تقدم تجربة رائدة وقيّمة توفر التكامل التام للجميع. لقد تمكنا من إعادة تشكيل الرؤية التي يتوجب أن يكون عليها قطاع مواقف السيارات عبر هذه الإتفاقيات، مما تمخض عنه ثقة طويلة ومستدامة للقطاع في مهارات شركة أماكن".

تأسست شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب. في شهر أكتوبر من العام 1981، وهي شركة عامة مدرجة في بورصة البحرين منذ شهر مارس من العام 2006، وتعمل في قطاع الخدمات التجارية والمهنية، وتتخصص في إدارة مواقف السيارات وتأجير العقارات.

وتنوه شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) أنه بإمكان السادة المساهمين مراجعة جميع التصريحات الصحفية والبيانات المالية للشركة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.amakin.bh.

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