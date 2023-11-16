الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أكدت تعاونية الاتحاد أنها وضعت ضمن أهدافها توفير جميع الأغذية الطازجة بكافة أنواعها بجودة عالية وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنه تم توريد 30 مليون طن من الخضار والفواكه المحلية والمستوردة للتعاونية خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2023 من الموردين الذين تتعامل معهم ضمن شروط وإجراءات متبعة ومعتمدة لديها.

وبينت بأن التعاونية تتعامل مع 35 شركة و45 مزرعة لتوريد الخضار والفواكه إليها، لافتة إلى أن مزارع الاتحاد العضوية التي لم يقتصر الهدف من انشائها على الجانب التجاري، وإنما لتسليط الضوء على أهمية الزراعة العضوية، ولتكون مرجع توعوي وتثقيفي لمختلف شرائح المجتمع من المتسوقين خاصة طلبة المدارس، وذلك لبيان طريقة الزراعة الحديثة والصحية والتقليل من هدر المياه، حيث تنتج هذه المزرعة ما بين 18 – 20 صنف من الخضار الورقية والتي تغطي 30% من استهلاك أفرع التعاونية.

وأضافت بأنه يتم توريد 50 صنف من الخضروات العضوية للتعاونية من المنتجات المحلية والمستوردة والمعتمدة بالشهادات الرسمية من هيئة المواصفات والمقاييس، لافتة إلى أن التعاونية تحرص منذ عقود على دعم المنتجات المحلية بجميع أنواعها وأصنافها ودعم المزارعين الإماراتيين بشكل مستمر عبر تقديم تسهيلات كبيرة للمزارع الإماراتية لتشجيع الزراعة المستدامة، إلى جانب الإسهام في بناء أمن غذائي مستدام.

وأوضحت بأنها تحرص على توفير بيئة تسوق مريحة ومناسبة لإسعاد المستهلكين، حيث قامت مؤخراً بتغيير مواقع أقسام الخضار والفواكه في بعض الأفرع مثل جميرا والطوار والراشدية وإعادة توزيعها وتحديد المساحات الكافية لها حسب المساحات المتاحة بكل فرع بما يتناسب مع حجم المبيعات والطلب على المنتجات.

وأفادت التعاونية بأنها تعمل دوماً مع الشركات المحلية ومن خلال المعارض المتخصصة للخضار والفواكه في البحث عن المصادر الجديدة للمنتجات العالمية وتنوعها، لافتة إلى أنها تعمل باستمرار أيضاً مع المزارعين في المزارع الإماراتية التي تتعاقد معها على استدامة الانتاج لفترات أطول على مدار العام، مؤكدة بأن الزيارات مستمرة ومتواصلة للشركات الموردة للتعاونية والمزارع الإماراتية بشكل دوري وأسبوعي للتأكد من الالتزام بالمعايير والمقاييس الصحية للأغذية من حيث التخزين والتعبئة والنقل حسب شروط ومعايير الجهات التشريعية والرقابية في الدولة، حيث بلغت عدد الزيارات الرسمية خلال العام الجاري 35 زيارة للمزارع المحلية.

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