شركة خدمات انتقال العمالة "فولنا" (Volna) تتلقى 9,000 طلب للانتقال إلى دبي خلال عام 2024، من بينهم 500 متخصص يستعد لامتحانات التأهيل لممارسة الطب في المدينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يشهد قطاع الرعاية الصحية في دبي موجة غير مسبوقة من الاستثمار من قبل المهنيين الناطقين بالروسية، حيث تم افتتاح 30 عيادة جديدة من قبل مستثمرين من رابطة الدول المستقلة منذ عام 2023، وانضم 150 متخصصاً في الرعاية الصحية الناطقين بالروسية إلى القوى العاملة الطبية في المدينة خلال عام 2024 فقط، وذلك وفقاً لشركة خدمات انتقال العمالة "فولنا" (Volna) ومقرها دبي.

وتعزو الشركة هذا التوجه إلى مكانة دبي كمركز عالمي للرعاية الصحية ووجهة مفضلة للمغتربين الناطقين بالروسية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مدفوعة ببيئة الأعمال الداعمة والطلب المتزايد على الخدمات الطبية المتخصصة.

في عام 2024 وحده، انضم 150 متخصصاً في الرعاية الصحية من دول رابطة الدول المستقلة إلى القطاع الطبي في دبي، حيث ساهموا بخبراتهم في مختلف التخصصات، بما في ذلك 20 متخصصاً في مجالات مثل طب النساء وطب التخدير والجراحة وأمراض القلب والأمراض الجلدية، إلى جانب 80 طبيباً في مجال الصحة العامة و20 طبيب أسنان و30 جراح تجميلي.

يتزايد الطلب على خدمات الانتقال بين المتخصصين في الرعاية الصحية الناطقين بالروسية. في عام 2024، تلقت شركة "فولنا" 9,000 طلب انتقال، من بينهم 500 متخصص يستعد لامتحانات التأهيل لممارسة الطب في دبي. ويشير ذلك إلى الاهتمام المستمر بالفرص الوظيفية في قطاع الرعاية الصحية المزدهر في دولة الإمارات.

وقالت الدكتورة كسينيا بوتوفا، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لشركة "فولنا": "أصبحت دبي وجهة رئيسية للمهنيين الطبيين ورواد الأعمال في قطاع الرعاية الصحية من دول رابطة الدول المستقلة. إن السياسات المتطورة والمواتية للمستثمرين في المدينة، إلى جانب الطلب المتزايد على الخدمات الطبية عالية الجودة، تسهم في تعزيز هذا الاتجاه. نحن ملتزمون بدعم المهنيين الطبيين في مرحلة انتقالهم، وضمان انخراطهم السلس في منظومة الرعاية الصحية المتطورة في دبي."

وتواجه الإمارات، مثل بقية العالم، نقصاً في الكوادر الطبية الماهرة. ومع ذلك، لا تزال الدولة تمثل إحدى أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية، مع إمكانات كبيرة للنمو. بلغت قيمة سوق السياحة العلاجية 31.91 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 52.87 مليار دولار بحلول عام 2027، وفقاً لبيانات صادرة عن GlobalData.

وكانت قد أطلقت حكومة الإمارات استراتيجية الإمارات للابتكار في الخدمات الصحية 2023-2026 والاستراتيجية الوطنية للجودة 2031. بالإضافة إلى ذلك، تشهد البلاد أسرع نمو في الإنفاق على الرعاية الصحية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق إلى 30.7 مليار دولار بحلول عام 2027، وفقاً لمسح أجرته Alpen Capital.

"فولنا" هي شركة متخصصة بتسهيل انتقال الخبراء الطبيين وأصحاب العيادات إلى الإمارات وأوروبا، مما يوفر مساراً سلساً لفرص وظيفية وتجارية جديدة.

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