توقعات واعدة على المدى القريب، مدعومةً بالفوز بعقد ضخم من قبل أرامكو، على الرغم من انخفاض أداء صافي الأرباح

الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة ("أنابيب الشرق" أو "الشركة"، المدرجة تحت الرقم 1321 في تداول السعودية)، وهي الشركة الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول للسنة المالية 2024 المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023، حيث سجلت صافي خسارة قدرها 19 مليون ريال سعودي.

أبرز المؤشرات المالية في الربع الأول للسنة المالية 2024

انخفضت الإيرادات البالغة 39 مليون ريال سعودي بنسبة 81٪ على أساس سنوي (206 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023)، وذلك نظراً لاستمرار تنفيذ بعض الأعمال وفقاً لجداول تسليم المشروعات، مما أدى لانخفاض الإيرادات المرتبطة بهذه العقود خلال هذا الربع، وارتفاع المخزون من 65 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2023 إلى 209 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2023.

بلغت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5 مليون ريال سعودي، بالمقارنة مع أرباح بقيمة 18 مليون ريال سعودي في الربع الأول للسنة المالية 2023، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض حجم المبيعات. ونتيجة لذلك، بلغ الهامش -14٪ في الربع الأول من السنة المالية 2024، مقارنة بـ 9٪ في الربع الأول من السنة المالية 2023.

بلغت صافي الخسارة 19 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2024، مقارنة بصافي ربح قدره 6 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023، مما يرجع إلى انخفاض الإيرادات خلال الفترة.

وصل رصيد النقد وما يعادله 147 مليون ريال سعودي، وبالتالي ارتفع بشكل ملحوظ عند المقارنة ب 53 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2023. وفي الوقت نفسه، ارتفعت إجمالي الديون بنسبة 18٪ من 245 مليون ريال سعودي إلى 288 مليون ريال سعودي، بينما انخفض صافي الدين إلى حقوق الملكية من 0.31 مرة إلى 0.24 مرة كما في 30 يونيو 2023.

أدت الإدارة الفعالة لرأس المال العامل إلى تحسن كبير في التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، والتي بلغت 54 مليون ريال سعودي (مقارنة بـ 38 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022).

أبرز المحطات خلال هذه الفترة

الفوز بعقد كبير بقيمة تتجاوز ال 1.8 مليار ريال سعودي من شركة أرامكو السعودية لتصنيع وتوريد الأنابيب. سينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثالث والرابع من السنة المالية 2024 والربع الأول من السنة المالية 2025.

زيادة التركيز على أنشطة البيع والتسويق لتعزيز اسم الشركة وعلامتها التجارية في السوق والحصول على حصة كبيرة من المشاريع الجديدة.

لا يزال التميز التشغيلي أولوية رئيسية للشركة، مدعوماً بمرافق التصنيع المتكاملة والمتقدمة، ممّا يؤدي إلى عائد رائد في السوق على المواد الخام.

في هذا الصدد قال محمد الشاهين الرئيس التنفيذي لشركة أنابيب الشرق:

"بدأنا سنتنا المالية الجديدة بتحقيق بعض الإنجازات في أنابيب الشرق، بما في ذلك الفوز بعقد ضخم تتجاوز قيمته أكثر من 1.8 مليار ريال سعودي من شركة أرامكو السعودية.

استناداً إلى كفاءاتنا الرئيسية وخبراتنا الواسعة وتميزنا التشغيلي، بما في ذلك التنوع الكبير والجودة العالية لمنتجاتنا، نتوقع تحقيق المزيد من الإنجازات المهمة في المستقبل. علاوة على ذلك، سنواصل تكثيف جهودنا فيما يتعلق باستراتيجيات المبيعات لتعزيز حصتنا في السوق وتنفيذ عدد متزايد من المشاريع البارزة في المملكة بشكل فعال.

ونتمتع بوضع قوي يمكننا من المساهمة المتكاملة في مبادرات التنمية التوسعية في المملكة العربية السعودية، لا سيما في قطاعات النفط والغاز والمياه. ومما لا شك فيه بأن هذا ينعكس على جهودنا في المشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعمنا الثابت لأهداف رؤية المملكة 2030."

من جهته قال محمد درويش، المدير المالي لشركة أنابيب الشرق: " شهدت أنابيب الشرق انخفاضًا مؤقتًا في أداء الإيرادات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024، بالرغم من استمرار انجاز الأعمال في بعض المشروعات ، وفقاً لجداول التسليم ، وتماشيا مع معايير المحاسبة الدولية. ونتطلع أن تنعكس المشاريع التي تم الاعلان عنها في الربعين الأخيرين بشكل إيجابي على النتائج المالية في الجزء الثاني من هذه السنة المالية.

لقد أنشأنا أساسًا قويًا للغاية لتمهيد الطريق لنمو أعمالنا في المستقبل. ويدعم ذلك بشكل خاص مركزنا المالي القوي، حيث شهدنا تحسنًا ملحوظًا في أرصدتنا النقدية بنسبة 175٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما استمرت استراتيجيات الإدارة لرأس المال العامل في تحقيق نتائج جيدة، مع ارتفاع بنسبة 42٪ في التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية."

كما علق علي المكرمي، نائب الرئيس للشؤون التجارية في شركة أنابيب الشرق: " "تواصل أنابيب الشرق ترسيخ مكانتها الرائدة في صناعة أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور سريعة النمو في المملكة العربية السعودية. إن الفوز بالعقد الأخير من شركة أرامكو السعودية، هو خير دليل على ثقة شركاؤنا الاستراتيجيون بنا. يعتبر هذا المشروع الضخم من أهم المشاريع للمملكة، ويعد خطوة محورية ضمن سعيها لتقليل الاعتماد على النفط، وتقدمها نحو أهدافها المتمثلة في استخدام مصادر أنظف للطاقة.

وسوف نستمر في التركيز على تعزيز مثل هذه الشراكات الاستراتيجية وزيادة حجم أعمالنا، حيث يشهد السوق ازدهارًا ملحوظًا، مع استمرار العمل على مشاريع ضخمة تتماشى مع رؤية 2030. إن تميز منتجاتنا وجودتها في طليعة المزايا التنافسية لدينا، ومن الخلال الاستفادة من ذلك، سنواصل نهج عملنا الاستباقي في توسيع عملياتنا واغتنام الفرص الناشئة في السوق."

ملخص البيانات المالية

الميزانية العمومية (بالمليون ريال سعودي) كما في 30 يونيو 2023 كما في 31 مارس 2023 مجموع الأصول 1,114 987 مجموع حقوق الملكية 597 615 مجموع المطلوبات 517 372

قائمة الدخل (بالمليون ريال سعودي) الربع الأول للسنة المالية 2024 الربع الأول للسنة المالية 2023 التغيير الإيرادات 39 206 -81% الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك -5 18 -131% صافي الربح / (الخسارة) -19 6 -398%

قائمة التدفقات النقدية (بالمليون ريال سعودي) الربع الأول للسنة المالية 2024 الربع الأول للسنة المالية 2023 التغيير صافي التدفقات النقدية الواردة من (الصادرة من) الأنشطة التشغيلية 54 38 42% صافي التدفقات النقدية الواردة من (الصادرة من) الأنشطة الاستثمارية -1 -1 -16% صافي التدفقات النقدية الواردة من (الصادرة من) الأنشطة التمويلية 41 -93 -144% صافي التغير في النقد وما يعادله 94 -56 -268%

#بياناتشركات

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نبذة عن أنابيب الشرق:

تأسست شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (أنابيب الشرق) في عام 1431هـ (الموافق 2010م)، وهي الآن إحدى الشركات الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW) في المملكة العربية السعودية، وتتواجد منتجاتها في مختلف البنى التحتية الحيوية، وبالأخص في تطبيقات المياه والنفط والغاز. وبفضل قدرات تصنيع حديثة ونموذج أعمال متكامل يتضمن مصنع لحام مزدوج ومصنع تغليف الأنابيب، تصل إنتاجية شركة أنابيب الشرق إلى أكثر من 500 ألف طن من الأنابيب الحلزونية سنويًا، ما يجعلها واحدة من أكبر مُصنِّعي الأنابيب الحلزونية في المنطقة.

للاتصال: IR@eastppipes.com

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