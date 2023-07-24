تسجيل أداء قوي خلال الستة أشهر الأولى من 2023، يجسّد الفوائد التي توفرها استراتيجية "أعمال"

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الدوحة – أعلن اليوم مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نموًا بالمنطقة عن النتائج المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو 2023.

أبرز النتائج المالية:

• ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.5% لتبلغ 1,067.4 مليار ريال قطري (مقارنة مع 974.4 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022) ويرجع ذلك بشكل خاص للأداء القوي الذي تم تسجيله من قبل قطاع التجارة والتوزيع

• ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 3.7% لتبلغ 238.2 مليون ريال قطري (مقارنة مع 229.7 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022)

• لم يتم تسجيل أي أرباح في القيمة العادلة للاستثمار بالقطاع العقاري سواء بالنصف الأول من العام 2023 أو النصف الأول من عام 2022

• ارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 6.6% ليبلغ 166.8 مليون ريال قطري (مقارنة مع 156.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022)

• ارتفع العائد على السهم بنسبة 6.6% ليبلغ 0.026 ريال قطري (مقارنة مع 0.025 ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022)

• صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية انخفض بمقدار 15.5 مليون ريال قطري ليبلغ 11.9 مليون ريال قطري (مقارنة مع 27.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022)

• تبقى نسبة الاقتراض منخفضة عند 1.70% (مقارنة مع 4.1% خلال النصف الأول من عام 2022)

وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، علّق سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. قائلًا:"يسعدني ويسرني أن أعلن عن تسجيل شركة "أعمال" أداءً قويًا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت الإيرادات وصافي الأرباح بنسبة 9.5% و5.5% على أساسٍ سنوي على التوالي. لقد شهدنا مرة أخرى الفوائد الناتجة عن استراتيجية التنوع الخاصة بنا والتي تدعم بنجاح مرونة شركة "أعمال" ونموها".

"لقد سجلت قطاعات (التجارة والتوزيع، والعقارات، وإدارة الخدمات) التابعة لنا زيادةً في صافي الأرباح. بينما شهد قطاعنا الصناعي ستة أشهر مليئة بالتحديات، حيث انخفضت الإيرادات في شركة أعمال لخدمات النقل البحري بسبب انخفاض أسعار الشحن العالمية، فضلاً عن انخفاض الإيرادات في كلًا من الشركة الخليجية للصخور وكابلات أعمال للتجارة والمقاولات. وبالرغم من هذه التحديات، إلّا أن أداء سنيار للصناعات كان قويًا، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى فوز شركة السويدي للكابلات-قطر بعقدٍ هام مدته 30 شهرًا بقيمة تزيد عن 1.2 مليار ريال قطري مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، في حين حصلت أعمال ريديمكس (للخرسانة الجاهزة) على عقد لمشروع مع هيئة الأشغال العامة "أشغال'' بقيمة تزيد عن 40 مليون ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، فإن العقد الذي فازت به شركة تيجا لإدارة المعلومات (Tiga) بقيمة 320 مليون ريال قطري على مدى خمس سنوات لتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات لقطاع الرعاية الصحية في قطر، كان له تأثير إيجابي على قطاع التجارة والتوزيع.

وشهد قطاع العقارات في أعمال نموًا واعدًا، حيث تم زيادة عدد المستأجرين في سيتي سنتر وتم رفع معدلات الإشغال في أعمال للعقارات بنجاح. كما يواصل قطاع إدارة الخدمات تقديم أداء جيد في ظل تعافيه من عمليات الإغلاق والقيود التي تسببت بها جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من تأثر مركز الترفيه العائلي وأعمال للسفر والسياحة بشكل خاص بالوباء، إلا أننا نشهد اليوم تقدمًا جيدًا في كلٍ من الشركتين. علاوةً على ذلك، حصلت أعمال للخدمات أيضًا على بعض المكاسب المهمة في العقود، بما في ذلك عقدين جديدين مع وزارة البلدية بقيمة 45 مليون ريال قطري على مدى ثلاث سنوات وعقدين جديدين مع شركة مواصلات بقيمة 100 مليون ريال قطري على مدى خمس سنوات.

"إن استراتيجية أعمالنا المتنوعة ومرونتنا التي أثبتت جدواها تدعم نمو شركة أعمال، وأننا نؤمن بأننا في وضعٍ جيد للغاية لاغتنام الفرص المستقبلية بثقة."

قدم قطاع التجارة والتوزيع أداءً قويًا في النصف الأول من عام 2023، حيث سجل القطاع زيادةً في الإيرادات بنسبة 30.9% على أساسٍ سنوي وزيادة في صافي الأرباح بنسبة 20.9% على أساسٍ سنوي. ويرجع هذا النمو الجيد في المقام الأول إلى الزيادة الكبيرة في المبيعات في ابن سينا الطبية بعد نجاح سياسة تطوير نموذج أعمالها.

وقد وسعت صيدلية ابن سينا من تواجدها من خلال افتتاح فرع ثان في سيتي سنتر الدوحة، مما زاد من تواجدها في المواقع ذات الإقبال الكبير. لتمتلك حاليًا خمسة فروع إجمالية، مع فرعين آخرين في طور الإعداد والتجهيز في منطقتيّ لوسيل والدحيل، ومن المتوقع افتتاحهما في الربع الثالث من هذا العام.

وفي حين شهدت أعمال الطبية تسجيل انخفاض في الإيرادات، نما صافي الربح للشركة بفضل عكس خسائر انخفاض القيمة على الذمم المدينة (بفضل التحصيل) وتأثير مبادراتنا في تخفيض الكلفة. كما شكل النصف الأول من العام تحديات كبيرة لأعمال للتجارة والتوزيع التي شهدت انخفاضًا في صافي الربح بسبب تكلفة العروض الترويجية وزيادة تكاليف التخزين.

إن نظرتنا المستقبلية لقطاع التجارة والتوزيع واعدة، خاصةً في قطاع الرعاية الصحية حيث نواصل توسيع عروضنا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات لقطاع الرعاية الصحية، وتوسيع اتفاقيات التوزيع الخاصة بنا من خلال إضافة منتجات جديدة إلى محفظتنا، والنظر في الفرص الجديدة المتوافقة مع استراتيجية أعمالنا للقطاع.

قدم القطاع العقاري أداءً قويًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، حيث حقق كل من سيتي سنتر وأعمال للعقار نتائج إيجابية للغاية. وارتفعت إيرادات العقارات لتصل إلى 154.3 مليون ريال قطري، بزيادة 8.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. وقد نتج عن هذا الأداء، نمو 6.0% في صافي الربح.

وكان زيادة إيرادات وصافي أرباح السيتي سنتر، مدفوعًا بارتفاع الإيجارات، وزيادة عدد المستأجرين الجدد، والتعافي المستمر من جائحة كوفيد-19.

كما سجلت أعمال العقارية نموًا في الإيرادات وصافي الأرباح بفضل تحسن معدلات الإشغال وزيادة معدلات تأجير العقارات التجارية خلال الفترة. كما ساهم أداء شركة ECE في تحقيق النتائج الإيجابية لقطاع العقارات.

تمتلك شركة "أعمال" محفظة عقارية عالية الجودة تتميز بمواقها الاستراتيجية التي يستمر الطلب عليها من قبل المستأجرين. وسنواصل الاستثمار في أصولنا للحفاظ على جودتها وقيمتها السوقية وجاذبيتها في السوق.

شهد قطاع إدارة الخدمات انخفاضاً بنسبة 14.8% في الإيرادات على أساسٍ سنوي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انتهاء عقود الخدمات المتعلقة ببطولة كأس العالم. ومع ذلك، فقد أظهر القطاع تحسنًا ملحوظًا في صافي الربح، والذي ارتفع بنسبة 37.6% ليصل إلى 7.3 مليون ريال قطري. حيث ساهمت كل من أعمال للخدمات ومركز الترفيه العائلي وأعمال للسفر والسياحة جميعًا في هذه النتيجة الإيجابية حيث استمروا في التعافي من الإغلاقات والقيود التي تسبب بها الوباء.

وسجلت أعمال للخدمات زيادةً في هامش الربح الإجمالي بفضل انخفاض تكاليف التوظيف. وساهم عمل مركز الترفيه العائلي يومياً طوال أيام الأسبوع إلى العودة بنجاح إلى الربحية. كما استفادت أعمال للسفر والسياحة من تلاشي تأثير جائحة كوفيد-19 على سفر المواطنين.

إن النظرة المستقبلية لقطاع إدارة الخدمات مشجعة، فقد حصلت أعمال للخدمات على بعض المكاسب المهمة، مثل عقدين بقيمة 45 مليون ريال قطري على مدى ثلاث سنوات مع وزارة البلدية وعقدين بقيمة 100 مليون ريال قطري على مدى خمس سنوات مع شركة مواصلات. علاوةً على ذلك، أعلنت شركة أعمال مؤخرًا عن نيتها حصول أعمال للخدمات على عقود متعلقة بحلول إدارة الصيانة.

الخلاصة والنظرة المستقبلية

من جانبه، علق السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال قائلاً: "تواصل استراتيجية شركة أعمال مساهمتها في تمكيننا من التقدم إلى الأمام. نحن نستفيد بنجاح من آفاق النمو التي قدمتها رؤية قطر الوطنية 2030 ونستفيد من مكانتنا البارزة كلاعب رئيسي في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. ومن خلال تعزيز القوة المالية للمشاريع القائمة والمحددة والعمل بسرعة على اغتنام الفرص التجارية الجديدة عند ظهورها، نحن جاهزون لإضافة قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.

"لقد ساهم تنوع نموذج أعمالنا والسعي الحازم وراء فرص النمو العضوي وغير العضوي في لعب دور محوري في تعزيز مكانتنا في العديد من القطاعات الحيوية بالسوق. وتماشياً مع ذلك، أعلنّا مؤخرًا عن خطط لشركة أعمال للخدمات للاستحواذ على شركة حلول الصيانة وإدارة العقارات (MMS). ونحن أيضًا بصدد النظر في مجموعة من الفرص الأخرى وسنقوم بتحديث أعمالنا بالسوق حسب اقتضاء الحاجة وفي الوقت المناسب.

"أود أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة لأكرر التزام أعمال الثابت تجاه المجتمع القطري. وكجزء من جهودنا المستمرة، كان من دواعي سرورنا الإعلان مؤخرًا عن مسيرة أعمال للدراجات (Aamal Ride)، وهو حدث مهم سيتم تنظيمه في شهر نوفمبر ونأمل بشدة أن يعزز على نطاق واسع الوعي الصحي ويشجع المواطنين على الاستفادة مما تقدمه الرياضة من فوائد صحية وتبني أسلوب الحياة النشط والصحي.

"إنني فخور للغاية بالإنجازات الأخيرة لشركة أعمال وأود أن أعرب عن امتناني لفريق عملنا الممتاز والمتفاني، وشركائنا الكرام، ومساهمينا على دعمهم المستمر. معًا، سنواصل النهوض بنجاح وتعزيز أداء شركة أعمال وخلق قيمة لجميع مساهميها."

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نبذة عن شركة أعمال ش. م. ع. ق.

تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر وأسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في منطقة الخليج، وتم إدراجها في بورصة قطر منذ شهر ديسمبر عام 2007. وفي 23 يوليو 2023 بلغت القيمة السوقية للشركة 5.54 مليار ريال قطري (1.52 مليار دولار أمريكي).

تتنوع عمليات أعمال على نطاق واسع وتضم 29 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

للمزيد من المعلومات حول شركة اعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aamal.com.qa