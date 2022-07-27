استمرار النمو بقوة على جميع المستويات بإيرادات إجمالية تتجاوز37% وارتفاع صافي الربح بنسبة 20.8%1 كما حققت جميع القطاعات التجارية الأربعة نمواً مميزاً

الدوحة– أعلن اليوم مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق.، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة بالمنطقة، عن النتائج المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو2220.

أبرز النتائج المالية

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 37.1 % لتبلغ 974.4 مليون ريال قطري (مقارنة مع 710.7 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021) ويرجع ذلك بشكلٍ أساسي إلى الأداء القوي الذي قدمته قطاعات الإنتاج الصناعي، وإدارة الخدمات، والتجارة والتوزيع

بنسبة % لتبلغ مليون ريال قطري (مقارنة مع 710.7 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021) ويرجع ذلك بشكلٍ أساسي إلى الأداء القوي الذي قدمته قطاعات الإنتاج الصناعي، وإدارة الخدمات، والتجارة والتوزيع ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 19.3% لتبلغ 229.7 مليون ريال قطري (مقارنة مع 192.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021)

بنسبة 19.3% لتبلغ 229.7 مليون ريال قطري (مقارنة مع 192.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021) لم يتم تسجيل أية أرباح أو خسائر ناتجة عن القيمة العادلة للاستثمارات سواء في النصف الأول من عام 2022 أو النصف الأول من عام 2021

سواء في النصف الأول من عام 2022 أو النصف الأول من عام 2021 ارتفع صافي الربح العائد على مالكي أسهم أعمال بنسبة 20.8% ليبلغ 156.4 مليون ريال قطري (مقارنة مع 129.5 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021)

بنسبة 20.8% ليبلغ 156.4 مليون ريال قطري (مقارنة مع 129.5 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021) ارتفع العائد على السهم بنسبة 20.8% ليبلغ 0.025 ريال قطري (مقارنة مع 0.021 ريال قطري بالنصف الأول من عام 2021)

20.8% ليبلغ 0.025 ريال قطري (مقارنة مع 0.021 ريال قطري بالنصف الأول من عام 2021) صافي النفقات في الاستثمارات الرأسمالية انخفض بمقدار 13.5 مليون ريال قطري ليبلغ 27.4 مليون ريال قطري (مقارنة مع 40.9 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021)

انخفض بمقدار 13.5 مليون ريال قطري ليبلغ 27.4 مليون ريال قطري (مقارنة مع 40.9 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021) تبقى نسبة الاقتراض منخفضة عند 4.1% (مقارنة مع 4.8 % خلال النصف الأول من عام 2021)

1 يتم إدراج صافي أرباح الشركة بعد خصم صافي الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطر عليها

وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، علّق سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع.ق:

"إنني فخورٌ للغاية بالبداية المتميزة التي حققتها اعمال لهذا العام، فقد سجلت قطاعاتنا الأربعة نمواً كبيراً في الإيرادات قدره 37% ونمو صافي الأرباح بنسبة 21% على أساسٍ سنوي، بما يؤكد على النتائج المالية القوية التي تحققها جميع قطاعات شركة أعمال".

" وقد قدمت كلاً من قطاعات الإنتاج الصناعي وإدارة الخدمات والتجارة والتوزيع أداءً جيداً للغاية، حيث استفاد قطاع إدارة الخدمات من استمرار رفع القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وعودة نشاط السفر إلى طبيعته قبل الجائحة، فيما قدمت "أعمال للخدمات البحرية" أداءً استثنائيا في قطاع الإنتاج الصناعي. كما واصلت ابن سينا وأعمال الطبية أداءهما القوي في قطاع التجارة والتوزيع، واستفاد قطاع العقارات لدينا من معدلات الإشغال المرتفعة في أعمال العقارية وسيتي سنتر الدوحة.

"وفي شهر يونيو الماضي كان من دواعي سرورنا أن نرحب بانضمام السيد راشد بن علي المنصوري كرئيسٍ تنفيذي جديد لشركة أعمال، حيث يقدم السيد المنصوري مؤهلات مهنية وخبرة واسعة ستضيف قيمة كبيرة للشركة لاسيما في إطار مواصلتنا تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ونؤكد هنا أن الشفافية في الفصل بين منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب تتماشى مع التزام شركة أعمال المستمر المحافظة على أعلى معايير حوكمة الشركات.

"تظل رؤية قطر الوطنية 2030 عاملاً مهما للاقتصاد ولتنمية دولة قطر على مدار السنوات القادمة، كما أن قاعدة الأعمال المتنوعة لشركة أعمال ومركزها المالي القوي يجعلنا في وضعٍ جيد جداً للاستفادة من الفرص التي ستوفرها الرؤية الوطنية. وبجانب الاستفادة من هذه الفرص، نظل ملتزمين بتحقيق قيمةٍ طويلة الأجل للمساهمين ونتطلع إلى ما تبقى من العام الجاري 2022 وما بعده بتفاؤلٍ وثقة كبيرين."

التوزيع حسب القطاع

ملحوظة: قد تكون هنالك فروقات بسيطة بسبب تقريب الأرقام

الإيرادات

مليون ريال قطري النصف الأول من 2022 النصف الأول من 2021 نسبة التغيير قطاع الانتاج الصناعي 292.5 173.0 %69.1 قطاع التجارة والتوزيع 516.2 409.8 %26.0 القطاع العقاري 141.9 120.4 %17.9 قطاع ادارة الخدمات 49.9 27.3 %82.9 مطروحاً منه: إيرادات ما بين القطاعات (26.1) (19.8) (%32.0) الإجمالي 974.4 710.7 %37.1





































الربح الصافي

مليون ريال قطري النصف الأول من 2220 النصف الأول من 2021 نسبة التغيير قطاع الانتاج الصناعي 28.0 24.4 %14.4 قطاع التجارة والتوزيع 50.8 45.9 %10.8 القطاع العقاري: قبل احتساب الخسائر على أساس القيمة العادلة 115.3 93.3 %23.6 الخسائر على أساس القيمة العادلة - - - إدارة الخدمات 5.3 0.7 %647.1 المكتب الرئيسي (40.8) (33.3) (%22.7) الإجمالي 158.5 131.1 %21.0

ملخص القطاعات

ملحوظة: قد تكون هنالك فروقات بسيطة بسبب تقريب الأرقام

الإنتاج الصناعي

مليون ريال قطري النصف الأول من 2022 النصف الأول من 2021 نسبة التغيير الإيرادات 292.5 173.0 %69.1 صافي الأرباح: الأنشطة الموحدة بشكل كامل 9.8 6.3 %54.2 نسبة صافي هامش الربح الأساسي% 3.3% %3.7 ( نقطة0.3) صافي الربح: حصة من ربح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية والمشاريع المشتركة 18.2 18.1 %0.5 صافي الأرباح 28.0 24.4 %14.4

حقق قطاع الإنتاج الصناعي أداءً جيدًا في النصف الأول حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 69.1% لتصل إلى 292.5 مليون ريال قطري وصافي الربح بنسبة 14.4% ليصل إلى 28.0 مليون ريال قطري.

فقد شهدت شركة أعمال لخدمات النقل البحري (AMTS) ارتفاعاً مستمراً في الطلب وزيادة أسعار الشحن العالمية عبر الأسواق المحلية والدولية. وبالتالي فإن عمليات الإصلاح التي قامت بها الشركة مؤخراً لسفنها سيضمن الاستمرار في تشغيل هذه السفن بشكل منتظم لتقديم الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم. كما قدمت شركة أعمال للصناعات الإسمنتية عدداً من المنتجات الجديدة كما تعمل على تحسين كفاءة التشغيل عبر عملياتها الإنتاجية. وأثرت التأخيرات في العقود سلباً على شركة الأنابيب والصبات المتقدمة، لكن من المتوقع أن يتحسن الأداء خلال عامي 2023 و2024 في ظل دخول معدات إنتاج جديدة إلى الخدمة بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتنويعها.

وقد أثرت تنافسية الأسعار المستمرة في صناعة الخرسانة الجاهزة على أداء الهوامش في أعمال ريديمكس (ARM). ونشير هنا إلى أن الحاجة لاستكمال أعمال البناء الجارية قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال قطر 2022) تعني أن التوقعات المستقبلية لـ أعمال ريديمكس حتى نوفمبر إيجابية، مع انخفاضٍ تدريجي في الطلب ومتوقع أن يكون في نهاية العام.

وإلى جانب ذلك يحمل عام 2023 وما بعده نظرة إيجابية، في ظل التطوير والبناء متعلق بالمشاريع الخاصة بالمدن الجديدة قيد الإنشاء، وعمليات التوسعة في حقل الشمال، وتوسعة الموانئ وشبكات النقل، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة موردر إنتلجنس (Mordor Intelligence)، استشاري الإنشاءات الدولي، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق البناء في قطر إلى 76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

التجارة والتوزيع

مليون ريال قطري النصف الأول من 2022 النصف الأول من 2021 نسبة التغيير الإيرادات 516.2 409.8 %26.0 صافي الأرباح 50.8 45.9 %10.8 هامش صافي الربح% %9.8 %11.2 ( نقطة1.3)

شهد قطاع التجارة والتوزيع زيادةً في الإيرادات بنسبة 26% لتصل إلى 516.2 مليون ريال قطري وصافي الربح بنسبة 10.8% إلى 50.8 مليون ريال قطري.

وواصلت شركة ابن سينا الطبية تقديم أداء مالي وتشغيلي جيد، حيث وقعت اتفاقيات توزيع مع كلٍ من شركة تصنيع لقاحات عالمية وشركة تصنيع أدوية إقليمية لتوسيع نطاق منتجاتها لعملائها. وخلال النصف الأول نجحت ابن سينا الطبية أيضا في إنهاء أتمتة عملية التوريد بأحد المستودعات التابعة لها، وتركيب أنظمة الروبوت لجعل عمليات التوصيل أكثر كفاءة ودقة. كما يعتبر هذا المستودع هو أول مستودع يدار بنظام آلي بالكامل في قطر. كما أن صيدليات ابن سينا بصدد افتتاح متجر جديد في مول سيتي سنتر الدوحة والمتوقع افتتاحه في شهر أكتوبر 2022.

كما واصلت أعمال للتجارة والتوزيع الخاصة بقطع غيار السيارات تحقيق الأداء الجيد. فقد تمكنت الشركة من إضافة علامة تجارية جديدة خاصة بالإطارات تحت مسمى "فولفا" الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق عروض المنتجات. وأطلقت أيضا حملة تسويقية جديدة خاصة بإطارات بريدجستون في محطات البنزين في جميع أنحاء قطر، جنبًا إلى جنب مع حملة الطاقات المتكاملة "Total Energies" الجديدة لزيوت التشحيم.

القطاع العقاري

مليون ريال قطري النصف الأول من 2022 النصف الأول من 2021 نسبة التغيير الإيرادات 141.9 120.4 %17.9 صافي الأرباح: الأنشطة الموحدة بالكامل قبل احتساب الخسائر على أساس القيمة العادلة في الاستثمارات العقارية 112.9 91.0 %24.1 صافي هامش الربح الأساسي% %79.5 %75.6 نقطة3.9 صافي الربح في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 2.4 2.3 %4.5 صافي الربح - قبل احتساب القيمة العادلة 115.3 93.3 %23.6 الخسائر على أساس القيمة العادلة في الاستثمارات العقارية - - %0.0 صافي الأرباح 115.3 93.3 %23.6

ارتفعت الإيرادات في القطاع العقاري بنسبة 17.9% على أساسٍ سنوي لتصل إلى 141.9 مليون ريال قطري، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 23.6% إلى 115.3 مليون ريال قطري، مما يعكس الانتعاش الكبير في معدلات الإشغال في كل من أعمال العقارية وسيتي سنتر الدوحة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري شهد سيتي سنتر الدوحة افتتاح 11 متجراً جديداً إلى جانب افتتاح نادي "بادل" كجزء من الجهود المبذولة لتنويع وتوسيع مجال العروض الرياضية الترفيهية بالمول. كما تم افتتاح مطاعم جديدة شهيرة في صالات الطعام ويجري العمل لفتح مطاعم جديدة في المناطق الخارجية من المول كذلك. ومن المقرر أن تساعد هذه الافتتاحات في استمرار جذب المزيد من الزوار وزيادة الإقبال على المول. وقامت أعمال العقارية بتجديد وتحديث عقارات في مدينة خليفة ومشروع "البلاد" العقاري.

إدارة الخدمات

مليون ريال قطري النصف الأول من 2022 النصف الأول من 2021 نسبة التغيير الإيرادات 49.9 27.3 %82.9 صافي الربح- الأنشطة الموحدة بشكل كامل 3.5 (0.6) %691.4 هامش صافي الربح الأساسي% %7.1 (%2.2) نقطة9.3 صافي الربح: حصة من ربح الشركات التابعة والمشاريع المشتركة 1.7 1.3 %33.6 صافي الربح 5.3 0.7 %647.1

لقد ساهم رفع القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وعودة أنشطة السفر إلى طبيعتها بشكلٍ إيجابي على قطاع إدارة الخدمات. فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 82.9% لتصل إلى 49.9 مليون ريال قطري، وارتفع الربح بنسبة 647.1% ليصل إلى 5.3 مليون ريال قطري، الأمر الذي يُظهر وبوضوح مدى التأثير الذي تعرض له القطاع بسبب الجائحة خلال عام 2021.

وفي أعمال للخدمات، وصلت العقود المرتبطة بكأس العالم FIFA الآن إلى مستويات جيدة وستشهدُ تضاعفاً في حجم الأعمال تقريبًا خلال عام 2022. وبالنظر إلى المستقبل، فقد حصلت أعمال للخدمات أيضًا على عقود جديدة وذلك بجانب تركيزها على تنويع قاعدة عملائها وتأمين المزيد من العقود للتخفيف من ظروف السوق المتقلبة. وواصلت إيكو الخليج (ECCO Gulf) تأمين عملاء جدد من مختلف القطاعات. فضلاً عن أن التوجه في تأسيس شركة أعمال لصيانة السيارات والشاحنات يسير حسب الخطة الموضوعة له ومن المقرر أن يتم الإطلاق في أوائل عام 2023. وقد استفاد مركز الترفيه العائلي (فن سيتي) من تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة وقدم ألعابًا وأدواتِ لعبٍ جديدة فضلاً عن القيام بعمليات التجديد اللازمة للحفاظ على موقعه في سوقٍ تنافسيةٍ بشكل متزايد.

الخلاصة ونظرة مستقبلية

من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، العضو المنتدب لشركة "أعمال":

"يستمر نموذج أعمال المتنوع، وموقفها المالي القوي، واستراتيجيتها الواضحة في النمو، بتقديم أداءٍ قوي لجميع مساهمينا.

هذا وقت مثير للاهتمام بالنسبة لدولة قطر، خاصةً وأنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد القطري الأسرع نمواً مقارنةً بدول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2023 و2024 وفقًا للبنك الدولي. وأنا كلي ثقةً أن المكانة الرائدة لشركة أعمال في السوق وكونها صورة مطابقة لصورة نمو دولة قطر يضع شركتنا في مكانةٍ إيجابية تساعدنا على الاستفادة من الفرص التي سنشهدها في السنوات القليلة المقبلة. إنني أتطلع إلى هذه المرحلة التالية المثيرة من قصة نمو أعمال".

بدوره، علق السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة "أعمال" قائلاً: " يسعدني الانضمام إلى فريق إدارة أعمال. لقد كان أداء الشركة في النصف الأول من عام 2022 مثيراً للإعجاب بشكل خاص وأنا أتطلع إلى العمل مع زملائي الجدد للبناء على هذا النجاح حيث نواصل توسيع عملياتنا واستكشاف فرص جديدة لتقديم قيمة مضافة للمساهمين.

كما تعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم المرتقبة معلماً مهماً من شأنه أن يوفر دفعة اقتصادية إضافية لقطر، حيث يُظهر للمستثمرين الإقليميين والدوليين القدرات الاستثنائية لبلدنا، والبنية التحتية الحديثة، والتنوع الاقتصادي، والاستقرار، والسلامة. وللمضي قدمًا، وتماشياً مع نموذج أعمالنا المتنوع، حددنا العديد من الفرص الجديدة عبر البنية التحتية والموارد الطبيعية والرعاية الصحية والتكنولوجيا. وسنواصل أيضًا البناء على مبادرات أعمال المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتحديد طرقٍ جديدة لتقديم قيمةٍ لمجتمعاتنا، فضلاً عن زيادة ترسيخ ممارسات أعمالنا المستدامة."

#بياناتشركات

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عن شركة أعمال ش. م. ع. ق.

تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر وأسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في منطقة الخليج، وتم إدراجها في بورصة قطر في ديسمبر عام 2007، وفي 26 يوليو 2022 بلغت القيمة السوقية للشركة 7.47 مليارات ريال قطري (2.05 مليون دولار أمريكي)

تتنوع عمليات شركة أعمال على نطاق واسع وتضم 29 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة استثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

للمزيد من المعلومات حول شركة أعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.aamal.com.qa