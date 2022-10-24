الدوحة: أعلن اليوم مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة بالمنطقة، عن النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

أبرز النتائج المالية:

· ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 37.5% لتبلغ 1.5 مليار ريال قطري (مقارنةً مع 1.1 مليار ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2021)

· ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 20.0% لتبلغ 358.7 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 298.9 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2021)

· ارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 23.6% ليبلغ 256.0 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 207.2 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2021)

· ارتفع العائد على السهم من 0.008 ريال قطري ليبلغ 0.041 ريال قطري (مقارنةً مع 0.033 ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2021)

· صافي النفقات في الاستثمارات الرأسمالية بلغت 34.8 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 46.3 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من 2021)

· تبقى نسبة الاقتراض منخفضة عند 4.35%

الخلاصة ونظرة مستقبلية

وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق.:

"يسرني أن أعلن أن مستوى النمو القوي الذي حققته أعمال خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، قد تم الحفاظ عليه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث أن أعمال قد قدمت أداءً قوياً للغاية، وسجلت ارتفاعاً في الإيرادات وصافي الربح المنسوب إلى المساهمين بنسبة 37.5% و23.6% على التوالي.

ولقد قدمت قطاعاتنا الأربعة مرةً أخرى مساهمات قوية في الأداء المالي لأعمال، حيث حقق قطاع الإنتاج الصناعي وقطاع إدارة الخدمات، والقطاع العقاري ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات وصافي الأرباح على أساسٍ سنوي. ففي قطاع الإنتاج الصناعي ارتفعت إيرادات أعمال للكابلات 133%، وارتفعت إيرادات شركة سنيار القابضة 16%، بينما استفادت شركة أعمال

للصناعات الإسمنتية من زيادة النشاط لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية خلال الربع الثالث من العام الجاري. كما قدم قطاع إدارة الخدمات أداءً جيداً حيث استمر القطاع في الاستفادة من تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 واقتراب بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. أما القطاع العقاري فقد استفاد من الزيادة في معدلات الإيجار وأيضاً الزيادة في معدلات الإشغال في كل من سيتي سنتر الدوحة وأعمال العقارية، في حين ساهم إدخال علامتين تجاريتين جديدتين للإطارات (فولفا وفيلتور) في ارتفاع إيرادات شركة أعمال للتجارة والتوزيع.

يغمرنا الحماس لنشهد استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل. وبالنظر إلى المستقبل، ستظل رؤية قطر الوطنية 2030 محركًا مهمًا للاقتصاد ولتنمية بلادنا خلال السنوات المقبلة. وإن تنوع العروض والخدمات التي تقدمها شركة أعمال ومكانتها المالية تجعلنا في وضعٍ جيد للاستفادة من الفرص الجذابة التي ستوفرها رؤية قطر الوطنية في العديد من القطاعات المختلفة."

من جانبه، علق السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال قائلاً:"إن أداء أعمال المُميّز حتى الآن يوضح ويعكس مدى استفادتنا من نموذج أعمالنا المتنوع وإحرازنا معدلاتِ تقدمٍ جيدة تماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية، وكل ذلك مدعوم بالمركز المالي القوي للشركة وتركيزنا على إدارة التكاليف وجهود زملائنا الجادة في جميع القطاعات.

ومن أجل المضي قدماً، توفر هذه النتائج القوية منصةً يمكن لأعمال من خلالها استكشاف الفرص الجديدة والهامة عبر القطاعات الحالية والجديدة والتي ستعطي قيمة مضافة لنموذج أعمالنا وتحقق النمو لمساهمينا. كما أننا سنواصل مواصلة مبادرات أعمال في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة - على سبيل المثال، أنا فخورٌ بالشراكة التي عقدناها مع الجمعية القطرية للسرطان كجزء من التزامنا المستمر بدعم مجتمعاتنا المحلية.

نحن لا نزال ملتزمين بخلق قيمةٍ طويلة الأجل للمساهمين ونتطلع إلى ما تبقى من عام 2022 وما بعده بتفاؤلٍ وثقةٍ كبيرين."

#بياناتشركات

- انتهى -

سيتم عقد مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية في 25 أكتوبر 2022 الساعة 2:00 مساءً بتوقيت الدوحة.

تفاصيل خدمة الاتصال الهاتفي للمؤتمرات:

التاريخ: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

الزمان:

رابط الاجتماع:

رقم معرف المؤتمر: 2:00م الدوحة / 11.00ص المملكة المتحدة https://us06web.zoom.us/j/82525992666 82525992666

يرجى الانضمام للمؤتمر قبل بدايته من 5 إلى 10 دقائق.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع:

شركة أعمال:

لورا عقل – مسؤولة الاتصالات المؤسسية

(+974 6671 6576) laura.ackel@aamal.com.qa

سيتي جايت ديوي رودجرسون(مستشاروا علاقات

المستثمرين والعلاقات العامة)

توبي مور

(+44 (0)7768 981 763)

toby.moore@citigatedewerogerson.com

لورا بانكس

(+44 (0)7545 942 738)

laura.banks@citigatedewerogerson.com

رامز الترك (الإعلام العربي)

(+974 5014 9201)

turk@citigatedewerogerson.com-ramiz.al

نبذة عن شركة أعمال ش. م. ع. ق.

تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر وأسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في منطقة الخليج، وتم إدراجها في بورصة قطر منذ شهر ديسمبر عام 2007، وكما في 23 أكتوبر 2022 بلغت القيمة السوقية للشركة 7.12 مليار ريال قطري ( 1.96 مليار دولار أمريكي)

تتنوع عمليات شركة أعمال على نطاق واسع وتضم 92 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

للمزيد من المعلومات حول شركة اعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aamal.com.qa