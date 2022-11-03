دبي: أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022. ويمكن تحميل النسخة الكاملة لتقارير النتائج المالية من هنا.

أهم النتائج المالية

الأشهر التسعة المنتهية في ملايين الدولارات الأمريكية 30 سبتمبر 2022 30 سبتمبر 2021 جمالي الإيرادات 853.9 925.3 أرباح الفترة قبل البنود الاستثنائية 203.6 90.5 التدفق النقدي التشغيلي 956.6 799.7 بنود استثنائية، صافية من الضريبة (537.9) - هامش الربح المعدل قبل خصم الضرائب (1)(2) 23.5% 14.5% معدل العائد على حقوق الملكية قبل خصم الضريبة (1) 8.7% 6.0% حتى نهاية ملايين الدولارات الأمريكي 30 سبتمبر 2022 31 ديسمبر 2021 إجمالي الأصول 11,320.1 12,609.6 صافي القروض والاقتراضات 6,950.8 7,813.7 السيولة المتاحة 2,803.1 2,910.3 صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.35x 2.54x نسبة الديون غير المضمونة 72.1% 69.8%

ارتفعت الأرباح قبل البنود الاستثنائية بنسبة 125٪ لتصل إلى 203.6 مليون دولار أمريكي

زاد التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بنسبة 20٪ إلى 956.6 مليون دولار أمريكي

السيولة المتوفرة 2.8 مليار دولار أمريكي. نسبة تغطية السيولة 743٪

صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.35 مرة

إعادة شراء سندات بقيمة 135 مليون دولار أمريكي

أهم نتائج الأعمال والعمليات:

عدد الطائرات المستحوذ عليها: 45 (مملوكة: 10 ؛ مُدارة: 35)

(مملوكة: 10 ؛ مُدارة: 35) عدد الطائرات المباعة: 35 (مملوكة: 12 ؛ مُدارة: 23)

(مملوكة: 12 ؛ مُدارة: 23) اتفاقيات الإيجار والتمديدات والتعديلات: 125 (مملوكة: 95 ؛ مُدارة: 30)

(مملوكة: 95 ؛ مُدارة: 30) استخدام إيرادات المحفظة المملوكة: 98٪

معدل التحصيل النقدي للمحفظة المملوكة : 103٪

إتمام الإفصاح الطوعي حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى مشروع الكشف عن انبعاثات الكربون

تعليقًا على النتائج، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "أدى النقص العالمي في توافر الطائرات وتزايد أسعار الفائدة إلى ارتفاع معدلات الإيجار مع قيم متبقية قوية للأسطول الحالي. وما زلنا نرى طلباً على الطائرات من شركات الطيران على مستوى العالم حيث لا يزال الطلب على السفر مرناً".

لقد حافظنا على نشاطنا في سوق التداول الثانوي، سواء من خلال الاستحواذ على الأصول أو بيعها. في أوائل أكتوبر، أعلنا عن الاستحواذ على Sky Fund I Irish, Limited، وهي شركة لديها أسطول مكون من 36 طائرة حديثة. إن الاستحواذ على هذا الأسطول الشاب، والذي يغلب عليه الجيل القادم من الطائرات، يعزز هدفنا المعلن والمتمثل في اقتناء أسطول حديث من الطائرات الموفرة للوقود. وعند الانتهاء من عملية الاستحواذ هذه، سوف يتكون حوالي 50٪ من أسطولنا من الجيل التالي من الطائرات الموفرة للوقود. كما واصلنا تعزيز مكانتنا عالمياً على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال الإفصاح الطوعي إلى مشروع الكشف عن انبعاثات الكربون، وهي إحدى منصات الإفصاح البيئي الرائدة في العالم، مما يعزز التزامنا بالشفافية والكشف عن الآثار البيئية لأعمالنا".

كما شهدت وحدة الهندسة في دبي لصناعات الطيران ربعاً آخر من الإيرادات القياسية مع استمرارها في تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية متعددة السنوات. ومع حجز جميع مساحات حظائر الطائرات بالكامل للربع الأخير من العام، نتوقع أن تسجل هذه الوحدة أقوى عام لها على الإطلاق في عام 2022".

البث عبر الإنترنت والمؤتمر عبر الهاتف

فيما يتعلق بالإعلان عن نتائج دبي لصناعات الطيران للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، ستستضيف إدارة الشركة مؤتمراً عبر الهاتف يوم الخميس 3 نوفمبر 2022 عند الساعة 09:30 (EDT) 13:30 (GMT) 17:30 (GST) 21:30 (SGT).

ويمكن الانضمام إلى المكالمة مباشرةً من خلال النقر هنا من الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو الجهاز المحمول، أو عن طريق الاتصال بأحد أرقام الاتصال العالمية واستخدام دبي لصناعات الطيران عند يطلب منكم ذلك.

ويمكن أيضاً الحصول على التفاصيل الكاملة للمكالمة مباشرةً عبر الرابط الموجود على موقع دبي لصناعات الطيران: www.dubaiaerospace.com/investors.

البيانات التطلعية

قد تشكل بعض المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" يمكن تحديدها من خلال استخدام مصطلحات استشرافية، مثل "يجوز" و"سوف" و"ينبغي" و"يمكن" و "تواصل" و"توقع" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "خطة" أو "تقدير" أو "ميزانية" أو "يفترض" أو "محتمل" أو "مستقبلي" أو "يعتزم" أو "يعتقد" أو سلبيات ذلك أو المصطلحات المماثلة الأخرى. وتعكس هذه البيانات التوقعات والافتراضات الحالية لدبي لصناعات الطيران وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة فيما يتعلق بالأحداث أو النتائج أو المخرجات المستقبلية وليست ضمانات للنتائج المستقبلية أو الوضع المالي. قد تختلف النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو الظروف الفعلية مادياً عن تلك الموجودة في الافتراضات والبيانات التطلعية نتيجةً لعدد من العوامل، والعديد منها خارج عن سيطرة دبي لصناعات الطيران.

المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS

قد يتضمن هذا البيان الصحفي بعض المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، مثل الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي لم يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ونظراً لقيود الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لا ينبغي اعتبارها بديلاً عن المعلومات المالية التي يتم إعدادها أو تحديدها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، حسب الاقتضاء. وعند الاقتضاء، تعوض دبي لصناعات الطيران عن هذه القيود بالاعتماد بشكل أساسي على النتائج المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية واستخدام الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك فقط للأغراض التكميلية.

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