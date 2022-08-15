• استئناف الاتجاه الإيجابي للتقييمات؛ مع وصول إجمالي قيمة المحفظة إلى 357 مليون دولار أمريكي

• تحسن معدل الإشغال الكلي إلى 83%

• بقاء ظروف السوق إيجابية رغم الارتفاع في أسعار الفائدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني "ريت " (الإمارات دبي الوطني ريت أو الـ "صندوق")، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة أصولها للربع الأول من سنتها المالية والمنتهي في 30 يونيو 2022.

حيث بلغت صافي قيمة أصول شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" 165.6 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 0.66 دولار أمريكي للسهم الواحد مقارنة بـ 166.9 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. وعند استبعاد تأثير صرف أرباح الأسهم المستحقة للمساهمين في يوليو والبالغة 5 ملايين دولار أمريكي، ارتفع صافي قيمة الأصول بنسبة 2.3٪، مدعومًا بأول نتيجة ربع سنوية إيجابية للتقييمات منذ الربع الثاني لعام 2018، ما يعكس نمو نشاط التأجير عبر كامل المحفظة وتحسن ظروف السوق العقاري.

وقد واصل فريق الإدارة تحسين إشغال المحفظة بنجاح إلى 83٪ مقارنة بـ 80٪ في نهاية العام المالي الماضي و75٪ لنفس الفترة من العام السابق. كما أدت استراتيجية التأجير النشط لتحقيق بعض الأصول السكنية لنسبة إشغال 100٪، في حين تحسن إشغال الأصول المكتبية إلى 75٪ مع توقع زيادات أخرى بعد الانتهاء من أعمال تجديد برج الثريا 1، أكبر أصول الإمارات دبي الوطني "ريت".

وتعليقاً على إعلان الشركة عن صافي قيمة الأصول، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:

"يسعدنا الإعلان عن أول زيادة في تقييم المحفظة خلال أربع سنوات، مما يبرز التحسن في الإشغال العام وتعافي ظروف السوق. وقد بدأت جهود تحسين إدارة الأصول والتفاعل مع المستأجرين في السنوات القليلة الماضية تؤتي ثمارها عبر كامل محفظة أصولنا لتقديم المزيد من القيمة. والأهم من ذلك أن التحديثات الرئيسية التي أجريناها على برج الثريا 1 تلقى استحسانًا كبيرا مع تقدم التأجير فيه بشكل جيد.

وبالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن سوق العقارات يظهر الآن علامات ثابتة على التعافي، كما قمنا بتخفيف وطأة ارتفاع أسعار الفائدة جزئيًا من خلال إعادة التمويل الناجح لمرفق الديون بالكامل بشروط أكثر ملاءمة في أواخر عام 2021. وسنواصل مراجعة فرص إعادة تدوير رأس المال، بما في ذلك عمليات التصرف المحتملة في الأصول لتحقيق القيمة العادلة."

وقد تحسن دخل الإيجار الإجمالي للإمارات دبي الوطني "ريت" لهذه الفترة بشكل طفيف إلى 7.5 مليون دولار أمريكي، مع وصول متوسط مدة الإيجار غير منتهية الصلاحية للمحفظة إلى 4.21 سنوات. في حين بلغت نسبة القرض إلى القيمة 54.7%.

ورغم التأثير المرتقب لدورة أسعار الفائدة على تكاليف التمويل، تتوقع الإمارات دبي الوطني "ريت" تعويض ذلك جزئيًا من خلال الإيرادات الناجمة عن التحسينات المستمرة في معدلات الإشغال.

#بياناتشركات

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لمزيد من المعلومات:

شركة الإمارات دبي الوطني "ريت-REIT" (علاقات المستثمرين)

منى زهر الدين

ENBDREITIR@EmiratesNBD.com

3034 509 4 (0) 971+

سكرتير الشركة

جين كيني لابوت

JeanK@apexfunddubai.ae

أبيكس لخدمات الصناديق (دبي) المحدودة.

8087 662 55 (0) 971+ / 9221 428 4 (0) 971+

إنستينكتيف بارتنرز (العلاقات العامة)

بشار الرفوع

Bashar.alrfooh@instinctif.com

6961 650 55 (0) 971+





نبذة عن شركة الإمارات دبي الوطني ريت

تُعتبر شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة شركة استثمار مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وليست هناك مدة محددة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت، وقد أسسها مدير الصندوق في مركز دبي المالي العالمي بتاريخ 18 يوليو 2016 بموجب قانون الشركات رقم 2 لعام 2009 باسم "صندوق الإمارات العقاري المحدود" برقم التسجيل 2209. وبعد ذلك، تم تغيير اسم الصندوق ليصبح "شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة". وتُصنف شركة الإمارات دبي الوطني ريت، بموجب القوانين واللوائح التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية كصندوق عام، وصندوق محلي، وصندوق إسلامي، وصندوق عقاري وصندوق ائتمان للاستثمار العقاري. ويكمن الهدف الاستثماري الرئيسي لتأسيس شركة الإمارات دبي الوطني ريت في تحقيق عائدات الدخل وزيادة رأس المال من الأصول العقارية، وتخطط الشركة إلى تحقيق أهدافها من خلال الاستراتيجيات التالية: (1) عمليات الاستحواذ الحكيمة مع التركيز على تحقيق التنوع؛ (2) والإدارة الفاعلة للأصول وتعزيزها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.enbdreit.com

محفظة العقارات

العقارات المكتبية:

برج الثريا 1 (مدينة دبي للإعلام)

برج مكاتب مؤلف من 29 طابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه المميز في مدينة دبي للإعلام مع إطلالة على منطقتي برشا هايتس ونخلة الجميرا.

برج ضمان (مركز دبي المالي العالمي)

تمتلك شركة الإمارات دبي الوطني ريت طابقين ونصف من هذا المبنى بالكامل، (وهي الطوابق 10 و14 ونصف الطابق 15) في القسم المخصص للمكاتب من البرج، الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي.

المبنى رقم 49 (مدينة دبي الطبية)

مجمع مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

المبنى رقم 25 (مدينة دبي الطبية)

مبنى مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

مبنى ذا إيدج (مدينة دبي للإنترنت)

مبنى مكاتب مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه الفريد في مدينة دبي للإنترنت وتعتبر شركة أوراكل أكبر مستأجر له، حيث تستأجر 85% من مساحة المكاتب.

العقارات السكنية:

أريبيان أوريكس هاوس (برشا هايتس)

برج سكني مكون من 128 وحدة في منطقة برشا هايت