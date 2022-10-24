الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية) ويشار إليها فيما يلي ب "المجموعة"( عن نتائجها المالية للتسعة أشهر من عام2022 م، والتي تُعد أكبر مزود للخدمات الطبية الخاصة في المملكة العربية السعودية.

الإيرادات للتسعة أشهر من عام 2022 م: ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.67 % في التسعة أشهر من عام 2022 لتصل إلى 6,057.06 مليون ريال سعودي وبزيادة قدرها 774.72 مليون ريال مقارنة بـ 5,282.34 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة لاستمرار النمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة.

وارتفع صافي الدخل خلال التسعة أشهر من عام 2022م بنسبة قدرها 21.77 %، ليبلغ 1,209.25 مليون ريال سعودي ، حيث ارتفع صافي الدخل مدفوعاً بنمو الإيرادات ، نتيجة الزيادة في أعداد المراجعين ونسب الإشغال في أقسام التنويم.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الدكتور سليمان الحبيب، رئيس مجلس إدارة المجموعة:"إن التزامنا بالركائز الإستراتيجية للمجموعة قادنا إلى الاستمرار في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية بارزة، حيث حققنا نمواً في كل من الايرادات والارباح في جميع قطاعات التشغيلية للمجموعة، اذ شهد قطاع المستشفيات نمواً نتيجة لزيادة أعداد المراجعين وزيادة نسب الإشغال لأقسام التنويم، مما انعكس ايجابا بالزيادة في مبيعات قطاع الصيدليات، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق، حيث تواصل المجموعة دورها في طرح الابتكارات وتطبيق أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا الرعاية الصحية والتميز الطبي لتوفير تجربة أفضل للمراجعين ".

وأضاف: "خلال الربع الثالث، أطلقت المجموعة برنامج القادة الجدد للخريجين في تخصصات الإدارة الصحية والهندسة الصناعية والذي يُعد الأكبر من نوعه في القطاع الصحي الخاص بالمملكة ويستهدف حديثي التخرج، حيث يمكنهم الحصول على تدريب تحت إشراف خبراء ورواد متخصصين في إدارة المستشفيات.

وأطلقت المجموعة في الربع الثالث خدمة مراقبة المراجعين عن بعد واستخدام الإنذار الذكي عبر أحدث التقنيات ("RACE ") في مستشفى الخبر كأول منشأة طبية خاصة في المنطقة الشرقية، وتوظف هذه التقنية لرصد حالة المراجعين بعد خضوعهم للعمليات الجراحية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة وذلك تحقيقا لأعلى معايير السلامة وجودة الرعاية الطبية."

واختتم الدكتور سليمان الحبيب: "إن طموحنا لتحقيق التميز والنمو في الرعاية الصحية، وسعينا الدائم بأن نكون مقدم الخدمات الطبية الأكثر موثوقية في التميز الطبي وتقديم تجربة فريدة للمراجعين، والتزامنا بتطوير وتشغيل أحدث المرافق الطبية وتقديم خدمات رعاية صحية مبتكرة لخلق قيمة مضافة للمراجعين وأصحاب المصلحة الآخرين، وبحسب استراتيجية المجموعة التوسعية."

أبرز الأحداث خلال الربع الثالث 2022 م:

أطلقت المجموعة برنامج القادة الجدد للخريجين في تخصصات الإدارة الصحية والهندسة الصناعية والذي يُعد الأكبر من نوعه في القطاع الصحي الخاص بالمملكة.

الإنذار الذكي عبر أحدث التقنيات ("RACE") لتحقيق أعلى معايير الإنقاذ والسلامة وجودة الرعاية الطبية المقدمة.

مجلة الدكتور سليمان الحبيب يتم اختيارها من "منظمة الصحة العالمية" كأحد مدخلات الفهرس الطبي لإقليم شرق المتوسط.

القوائم المالية المختصرة كما في 30 سبتمبر 2021

As of 30-Sep-2021 كما في 30 سبتمبر 2022

As of 30-Sep-2022 الميزانية العمومية (مليون ريال سعودي) 3,910.13 4,060.61 الأصول المتداولة 44.19 181.82 استثمارات في شركات زميلة - 300.00 استثمارات في أدوات دين - صكوك 6,330.16 7,660.22 ممتلكات ومعدات 10,284.48 12,202.65 إجمالي الأصول 1,855.55 26,386.66 المطلوبات المتداولة 3,044.74 3,886.54 المطلوبات غير المتداولة 5,201.16 5,713.50 حقوق المساهمين 183.03 215.95 حقوق الملكية غير المسيطرة 10,284.48 12,202.65 اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية كما في 30 سبتمبر 2021

As of 30-Sep-2021 كما في 30 سبتمبر 2022

As of 30-Sep-2022 بيان الدخل

(مليون ريال سعودي)

لفترة الستة أشهر المنتهية (النصف الأول من العام) 5,282.34 6,057.06 الإيرادات (3,595.49) (4,045.99) تكلفة الإيرادات 1,686.85 2,011.07 إجمالي الربح (163.71) (239.05) مصاريف البيع والتسويق (453.24) (499.09) المصاريف العمومية والإدارية 1,069.90 1,272.92 الدخل التشغيليّ 50.51 86.01 إيرادات أخرى، الصافي 7.31 14.43 حصة الشركة في أرباح شركات زميلة (28.88) (32.29) نفقات التمويل 1,098.84 1,341.08 الدخل قبل الزكاة (99.92) (103.96) الزكاة 998.92 1,237.12 الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة (5.90) (27.87) حقوق الملكية غير المسيطرة 993.02 1,209.25 صافي الدخل * *العائد إلى المساهمين في الشركة الأم *(العائد إلى المساهمين في الشركة الأم) كما في 30 سبتمبر 2021

As of 30-Sep-2021 كما في 30 سبتمبر 2022

As of 30-Sep-2022 بيان التدفقات النقدية (مليون ريال سعودي)

لفترة الستة أشهر المنتهية (النصف الأول من العام) 1,609.24 1,837.74 صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (885.04) (1,633.58) صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (569.24) (399.98) صافي النقد من الأنشطة التمويلية 2,339.26 2,643.83 النقد وما يماثله في بداية الفترة 2,494.22 2,448.01 النقد وما يماثله في نهاية الفترة

نبذة عن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية هي شركة رعاية صحية متكاملة خاصة تملك سجلًا حافلًا من النجاحات في تطوير وتشغيل مرافق الرعاية الصحية والصيدليات والخدمات المرتبطة بها أكثر من 25 عاما تشمل محفظة المجموعة سبعة مستشفيات (أكثر من 22 منشاة صحية) في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتضم 18 صيدليةً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية من الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجيّ في مجال حلول وتقنيات وأنظمة الرعاية الصحية. تقدم الشركة رعايةً صحيةً شاملةً تتمحور حول المراجع، مدعّمةً بأعلى مستويات الاستثمار في رأس المال البشريّ والبحث العلمي والتعليم والتدريب الطبيّ. تحقق مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية باستمرارٍ معدلات رضاً رائدةً في قطاع الرعاية الصحية، وذلك عبر خدمات الرعاية الصحية التخصصية.

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية مدرجةٌ في شركة السوق المالية السعودية "تداول" تحت الرمز :

سليمان الحبيب : 4013

علاقات المستثمرين والاستفسارات الإعلامية

زياد بن عبدالرحمن الدهامي

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

هاتف: 966115259999+ تحويلة: 4919

البريد الإلكتروني: Ziyad.AlDahami@drsulaimanalhabib.com

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