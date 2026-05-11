القاهرة: أقامت شركة اولي إنرجي مصر احتفالية كبيرة بمناسبة مرور 30 عاما علي تواجدها في السوق المصري وأيضا بمناسبة وصولها إلي المحطة رقم 100 في مصر والتي تحمل علامتها التجارية، وقد حضر الاحتفالية المهندس/ صلاح عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، والمهندس أبوزيد سوالم الرئيس التنفيذي لشركة اولي إنرجي القابضة والدكتور/ أحمد أبو الغيط، معاون الوزير للرقابة علي المواد البترولية والمعادن الثمينة، وقد أكدت الشركة علي أهمية السوق المصري بالنسبة واستمرارها في ضخ المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل بما يتماشي مع تطورات الطلب علي الطاقة.

أعلنت شركة اولي إنرجي مصر عن وصولها إلي المحطة رقم 100 في مصر والتي تحمل علامتها التجارية، وذلك في إطار استراتيجية النمو الخاصة بشركة OLA Energy Egypt، وقد قامت الشركة بضخ ما يزيد عن 500 مليون جنيه كاستثمارات خلال الخمس سنوات الماضية، والذي ساهم في توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأعلنت الشركة عن تبنيها خطة توسعية سيتم تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة بهدف المزيد من تعزيز تواجدها في السوق المصري وزيادة انتشار شبكة محطاتها ومنتجاتها، استجابةً للمتغيرات المتسارعة في احتياجات قطاع الطاقة المحلي وهو الأمر الذي سيتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات.

قال المهندس أبوزيد سوالم الرئيس التنفيذي لشركة اولي إنرجي القابضة "اليوم الشركة لديها قصة عمرها أكثر من 30 عاماً وهي جديرة بأن تُروي، قصة مليئة بالتحديات والعمل والاجتهاد لكل من شارك فيها حتى خرجت إلي النور وحققت النجاح الذي نحن بصدده اليوم، وأن ما تحقق اليوم هو بداية لقصة نجاح سنحققها معا”.

وأضاف سوالم أن الشركة تتبني استراتيجية طموحه للنمو والتوسع هدفها تعزيز تواجدها في السوق المصري، حيث تعتمد في توسعها على عدة عوامل رئيسية، منها التركيز علي المواقع الاستراتيجية سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والتوسع ايضاً في المدن العمرانية الجديدة، بالإضافة إلي تعزيز تواجدنا في المحافظات لدعم الانتشار الجغرافي المتوازن.

قال الدكتور ونيس علي، المدير العام لشركة OLA Energy Egypt بأن الشركة تنظر إلي السوق المصري بأنه ليس فقط سوق استهلاكي بل هو مركز اقليمي لأنشطة التوزيع والخدمات اللوجستية والفنية، خاصة في ظل موقع مصر الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وتوفر العناصر البشرية المؤهلة، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلي دعم الاقتصاد المحلي من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل، فضلا عن تقديم تجربة متكاملة لعملائنا من خلال محطاتنا والاستثمار في الجودة والسلامة والتكنولوجيا لزيادة كفاءة التشغيل بما يتماشي مع المعايير العالمية.

وأشار الدكتور ونيس علي، أن الشركة قد قامت بالفعل بتنفيذ عدد 12 محطة في عام 2025 ونظرا لسياسة الشركة القابضة بالتوسع في السوق المصري فيوجد لدينا عدد 18 محطة تحت الإنشاء لعام 2026

واستكمل المهندس أبوزيد سوالم " بأنه في إطار التوجه العالمي نحو التحول إلى الطاقة النظيفة والتنقل المستدام تولي شركة OLA Energy Egypt اهتماما متزايدا بنمو سوق السيارات الكهربائية في مصر حيث نولي اهتماما كبيرا بالإحصائيات السنوية ومعدلات النمو منذ عام 2023 وبالفعل تم اعتماد شحن السيارات الكهربائية كجزء من منظومة خدماتنا، وقد قمنا بالفعل بتنفيذ عدد من نقاط شحن السيارات الكهربائية في بعض مواقعنا، في خطوة تعكس التزامنا بمواكبة التطورات في السوق المصري.

أكد الدكتور ونيس علي أن شركة اولي إنرجي مصر ليست شركة محطات توزيع وقود فقط بل هى منظومة متكاملة تقوم بالتشغيل في قطاعات متعددة منها قطاع التجزئة (Retail – Service Stations) ويعتبر من القطاعات الرئيسية للشركة ونقوم فيه تشغيل وإدارة محطات الوقود بكامل نشاطاتها من (ماركت مرحبا- والخدمات المصاحبة من كافيه ومطاعم وغسيل سيارات ونشاطات اخري متنوعة) ويحتوي ايضاً قطاع التجزئة علي قطاع العقارات والأصول.

مضيفا بأن القطاع الصناعي والتجاري (Commercial & Industrial) يعتبر من القطاعات المهمة التي تولي لها الشركة اهتماماً كبيرا، حيث نقوم بتزويد المصانع بالوقود والزيوت وتقديم خدمات للشركات الكبرى والمقاولين والموزعين.

واستكمل الدكتور ونيس علي أن قطاع الطيران (Aviation)من القطاعات ذات الحساسية الكبيرة لوجود العديد من المعايير التشغيلية العالية والصارمة حيث نقوم فيه بتزويد الطائرات بالوقود في مختلف مطارات الجمهورية وايضاً نقوم بتقديم خدمات لوجستية عالية لعملائنا.

وأيضا تساهم الشركة في القطاع البحري (Marine) وهوأحد القطاعات المهمة للشركة نظرا لأهمية النشاط في السوق المصري حيث نقوم فيه بتموين السفن bunker بالوقود وتوفير زيوت بحرية وخدمات الموانئ ومن أهم عملياتنا في هذا القطاع هيئة قناة السويس.

وفيما يتعلق بقطاع التشغيل (LBP) تملك شركة اولا اينرجي مصر وحدة تصنيع وخلط الزيوت Blending Plants) حيث نقوم بإنتاج زيوت سيارات بأنواعه المختلفة وزيوت المعدات الصناعية للتوزيع المحلي والتصدير.

وفي النهاية أكدا المهندس أبوزيد سوالم و الدكتور ونيس علي ، علي أن الشركة جزء من النسيج الاجتماعي المصري، ولهذا لديها التزام ببرامج المسؤولية المجتمعية للشركات (CSR) والذي تعتبره الشركة نهج أخلاقي استراتيجي تتبناه للمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال دمج الاهتمامات الاجتماعية، البيئية، والاقتصادية في نموذج أعمالها وعلاقاتها مع أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة بالتوازي مع تعظيم أرباحها.

