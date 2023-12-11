تفخر شركة إيديكس بالإعلان عن منحها مشروع البنية التحتية الرئيسية وأعمال الطرق لمحطة حاويات جنوب جدة) المرحلة 3 مع موانئ دبي العالمية - جدة في المملكة العربية السعودية. وسيزيد هذا المشروع من قدرة الميناء على مناولة الحاويات ويدعم استراتيجية المملكة ل لوجستيات البحر والنقل.

يشمل نطاق عمل شركة إيديكس أعمال البنية التحتية على مساحة إجمالية تبلغ 100,000 متر مربع، بما في ذلك الأعمال الترابية وطبقات الرصف وعلامات الطرق والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي وشبكات مكافحة الحرائق وجسور التبريد. عند الانتهاء، ستزيد المحطة التي سيتم تجديدها من سعة مناولة الحاويات في الميناء من 2.4 مليون إلى 3 ملايين حاوية نمطية بحلول عام 2024. يسعد إيديكس أن يتم اختيارها كشريك رئيسي في تحقيق استراتيجية البنية التحتية الطموحة للموانئ في المملكة العربية السعودية. يتماشى هذا المشروع المهم مع رؤية المملكة لتعزيز قدراتها اللوجستية والنقل البحري مع ترسيخ مكانة جدة كمركز تجاري ولوجستي بارز على ساحل البحر الأحمر.

ويبرز برنامج إيديكس خبرته المثبتة وخبرته الواسعة في المقدمة، مما يضمن إنجاز المشروع في الوقت المناسب وبفعالية من حيث التكلفة وفقا لأعلى معايير الجودة. نحن ملتزمون بلعب دور محوري في إطلاق الإمكانات البحرية للمملكة والمساهمة في استمرار نمو جدة كمركز تجاري ولوجستي عالمي.

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لمحة حول شركة إيديكس:

إيديكس شركة متخصصة في مجال الهندسة والإنشاءات، و تقوم بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق مثل المشاريع البحرية والبنية التحتية وأعمال التربة ومحطات معالجة المياه وتحلية المياه والسكك الحديدية والطرق والكباري.

منذ إنشائها عام 1995، وسعت إيديكس عملياتها خارج مصر، ونجحت في تنفيذ مشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة حلولًا مبتكرة ومستدامة وفعالة من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من المشاريع، وتفي بتقديم أعلى معايير التميز والجودة والسلامة.

للاستفسارات ومعرفة معلومات أكثر عن إيديكس وخدماتها تواصل على: info@edecs.com