الرياض - أكملت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" )رقم 1211 في السوق المالية السعودية) تحويل أكبر دفعة لتسديد الديون في تاريخها بقيمة 3 مليارات ريال سعودي، والتي نفذتها معادن وعد الشمال للفوسفات وقبل موعدها المحدد. ويعتبر السداد المبكر خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل تكاليف التمويل، وجزء من استراتيجية الشركة لتقليل المديونية، علماً بأن هذا الدين يُمثل 7٪ من ديون شركة معادن.

وتُعد شركة معادن وعد الشمال للفوسفات في شمال المملكة العربية السعودية، واحدة من أكبر مجمعات إنتاج الفوسفات في العالم، والتي تساهم بنسبة 50٪ من إجمالي إنتاج شركة معادن من الفوسفات. حيث شهدت أعمال معادن في الفوسفات نمواً كبيراً خلال فترة وجيزة، وحققت مراكز متقدمة لتكون ثاني أكبر مصدّر في العالم للأسمدة الفوسفاتية وفي غضون عقد واحد فقط.

ويتماشى هذا السداد المبكر مع إطار عمل تخصيص رأس المال الذي أعلنت عنه شركة معادن مؤخراً، مما يعزز التزامها بإدارة منضبطة ومستدامة لرأس المال، نحو دعم رؤيتها الطموحة وخطط النمو.

وبينما تواصل معادن تعزيز ملف مديونيتها، فإنها تؤكد التزامها باستخدام رأس المال بنهج منضبط، وهو ما يُعد حجر الزاوية في استراتيجيتها للنمو المستدام على المدى الطويل.

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حول شركة معادن

تعد شركة معادن أكبر شركة تعدينٍ ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط، وإننا من أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، حيث بلغت عائداتنا 40.3 مليار ريال سعودي (10.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م. ونعمل على تطوير صناعة التعدين لتكون الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي بما يتماشى مع رؤية 2030، ونهدف إلى أن نكون نموذجاً يحتذى به في العمليات المسؤولة والمستدامة.

تشرف شركتنا على تشغيل 17 منجمٍ وموقع، ولدينا أكثر من 6500 موظفٍ مباشرٍ، ونصدر منتجاتنا إلى أكثر من 30 دولة. كما أننا مقبلون على تحقيق نموٍ هائلٍ على مدار الـ 18 عاماً القادمة في قطاعات الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس والمعادن الجديدة، مستفيدين بذلك من الموارد المعدنية للمملكة المقدرة بقيمة 1.3 تريليون دولار والفرص الدولية الأخرى.

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