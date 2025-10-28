دبي - كشفت شركة سامانا للتطوير العقاري، وهي شركة تطوير عقاري مرموقة وحائزة على جوائز ومقرها دبي، عن أحدث مشاريعها السكنية "سامانا هيلز ساوث 3"، ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع الجديد 147 وحدة بتشطيبات وتصاميم داخلية عالية الجودة في جوار منطقة "دبي الجنوب" سريعة النمو. وقد صُمم المشروع ليجذب المستثمرين الدوليين الباحثين عن أصول عقارية آمنة بالقرب من إحدى أهم المناطق الاقتصادية الحيوية في الإمارة.

ويأتي إطلاق "سامانا هيلز ساوث 3"، بعد النجاح الباهر الذي حققته الشركة في إطلاق مشروعين وبيعهما بالكامل في حفل الإطلاق بذات المنطقة، وهما "سامانا هيلز ساوث 1" و"سامانا هيلز ساوث 2"، وليكون هذا الإطلاق تعزيزًا لمكانة الشركة السوقية كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في دبي من حيث البيع على الخارطة.

ويمتد المشروع على مساحة 95,195.92 قدم مربع من المساحات السكنية، ويقدم مزيجًا من شقق الاستوديو الأنيقة، والشقق بغرفة نوم واحدة، والشقق بغرفتي نوم. وتبدأ الأسعار التنافسية للوحدات من 639,000 درهم إماراتي، مما يجعله نقطة انطلاق بتكاليف مُيسرة للراغبين في الاستثمار في سوق العقارات الفاخرة في دبي، ومن المتوقع أن يكون موعد تسليم المشروع في أكتوبر 2028، ما يوفر جدولاً زمنيًا واضحًا للمرابح المُحققة للمستثمرين نتيجة ارتفاع الأسعار في المنطقة.

وصرح عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري، قائلاً: "دبي لا تحافظ على الزخم فحسب؛ بل تحطم الأرقام القياسية. إن إجمالي المبيعات المُسجلة في الشهر الماضي والتي بلغت 54.3 مليار درهم إماراتي تُعد م}شرًا قويًا على أمان ونمو سوق دبي العقارية للمستثمرين".

وأضاف: "يؤكد نجاحنا، حيث نُعتبر خامس أكبر مطور عقاري في دبي من حيث حجم المبيعات على الخارطة في النصف الأول من عام 2025، واستمرارنا في جذب 86% من المبيعات من المستثمرين الدوليين، صحة استراتيجيتنا. تُعد المنطقة المحيطة بـ 'دبي الجنوب' مركز النمو المستقبلي، مدفوعةً بتوسع مطار آل مكتوم الدولي. ومن خلال 'سامانا هيلز ساوث 3'، نقدم مشروعًا يتماشى مع قوة هذا السوق: منتج فاخر وبعوائد مرتفعة ويقع بالقرب من المحور الاقتصادي الرئيسي القادم للمدينة".

موقع استراتيجي ومرافق ترفيهي تُحاكي حياة المنتجعات

صُمم المشروع للاستفادة من التوسع الهائل وفرص العمل الناشئة عن مطار آل مكتوم الدولي والمراكز التجارية في "دبي الجنوب". ويوفر الموقع سهولة الوصول إلى الطرق السريعة الرئيسية، بما في ذلك شارع الشيخ محمد بن زايد، مما يضمن سهولة التنقل اليومي. ويقع المشروع على بُعد 18 دقيقة فقط من مطار آل مكتوم الدولي و20 دقيقة من دبي مارينا.

وكما تم تصميم مشروع "سامانا هيلز ساوث 3" ليكون سكنًا عصريًا بمرافق تُحاكي حياة المُنتجعات، ويضم مجموعة واسعة من أكثر من 30 مرفقًا ووسيلة راحة مصممة لنمط حياة هادئ وشامل. وتشمل المرافق الرئيسية جيم مائي ومنتجع صحي، ونادي صحي، ومسبحًا كبيرًا، وسينما خارجية. ويضمن هذا التركيز على المرافق الفاخرة وجودة الحياة إمكانات تأجير قوية للمستثمرين.

خطط دفع مُيسرة تستقطب المُستثمرين

ولزيادة جاذبية المشروع للمستثمرين، توفر "سامانا" خطط دفع مرنة تضع المستثمر أولًا وتراعي مصالحه وظروفه حيث يمتد بعضها لعدة أعوام بعد التسليم المشروع مما يجعل مشاريع سامانا للتطوير العقاري تتميز على التسهيلات المماثلة التي تقدمها بعض البنوك.

