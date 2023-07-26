الرياض، المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلن "طيران ناس"، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن إطلاق رحلات أسبوعية مباشرة تربط بين مدينتيّ جدة والدار البيضاء، أكبر مدن المملكة المغربية ومركزها الاقتصادي والتجاري، وذلك في إطار الشراكة المُبرَمة بين "طيران ناس" وبرنامج الربط الجوي.

سيبدأ "طيران ناس" تسيير رحلاته الجوية المباشرة بين مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، اعتبارًا من 3 أغسطس 2023، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، أيام السبت والثلاثاء والخميس، ويُشكّل هذا التعاون الاستراتيجي بين "طيران ناس" وبرنامج الربط الجوي، علامة فارقة في الإسهام في نمو السياحة بالمملكة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

يأتي إطلاق هذا المسار الجديد ثمرة للتعاون الوثيق بين كلٍ من برنامج الربط الجوي و"طيران ناس"، حيث تأتي هذه الزيادة في عدد المسارات الجوية الجديدة تماشيا مع الجهود الأوسع لمنظومتيّ السياحة والطيران في المملكة، والتي تستهدف جذب 100 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

يُشغّل "طيران ناس" منذ إطلاقه في عام 2007 حتى الآن، أكثر من 1500 رحلة جوية أسبوعية إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية، سهّل خلالها نقل أكثر من 60 مليون مسافر، وتهدف الشركة إلى توسيع انتشارها بشكل أكبر من خلال الوصول إلى 165 وجهة محلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، والإسهام في تعزيز الربط الجوي داخل المملكة.

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عن برنامج الربط الجوي

أُطلِق برنامج الربط الجوي عام 2021 للإسهام في زيادة نمو السياحة في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.