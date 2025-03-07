جدة، المملكة العربية السعودية: كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" والهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن محطة الحاويات الجنوبية الجديدة والمتطورة في ميناء جدة الإسلامي، ما يمثل علامة فارقة في برنامج التوسعة والتطوير الذي تنفذه موانئ دبي العالمية باستثمار قدره 3 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار أمريكي) لتحديث المحطة، والمساهمة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز تجاري عالمي رائد.

وقد حوّل هذا المشروع الذي استغرق ثلاث سنوات محطة الحاويات الجنوبية إلى واحدة من محطات الحاويات الأكثر تقدماً واستدامة في المنطقة، مع زيادة القدرة الاستيعابية بأكثر من الضعف من 1.8 مليون حاوية قياسية إلى 4 مليون حاوية نمطية. يمهد هذا التوسع الطريق نحو تحقيق قدرة استيعابية مستقبلية تبلغ 5 ملايين حاوية نمطية، مع نشر معدات مناولة سفن إضافية حسب نمو الطلب.

منذ أن أصبحت جدة، في عام 1999، أول محطة خارجية لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" خارج دولة الإمارات، وهي تؤدي دور محوري في دعم التجارة الإقليمية. ويأتي التوسع الأخير، الذي يتم بموجب اتفاقية بناء وتشغيل ونقل لمدة 30 عامًا، يؤكد على مكانة جدة كبوابة تجارية استراتيجية، ويدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز الربط التجاري والتنويع الاقتصادي.

أُقيم حفل رسمي بمناسبة الافتتاح، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المملكة العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"؛ وعبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي؛ وممثلين كبار آخرين من مجموعة موانئ دبي العالمية، وموانئ، والجهات الحكومية، بالإضافة إلى العملاء الرئيسيين.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد":"يمثل اليوم علامة فارقة في استثمارنا الاستراتيجي طويل الأجل في ميناء جدة الإسلامي. يعكس هذا التوسع إرثنا الممتد على مدى 25 عامًا في جدة، ويعزز التزامنا بدفع نمو التجارة في المنطقة. من خلال هذه المحطة المتطورة، نعمل على تحسين الكفاءة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وتوفير فرص تجارية جديدة للمملكة وخارجها لعقود قادمة."

التركيز على الكفاءة والاستدامة

يتضمن تطوير المحطة دمج أنظمة الأتمتة والرقمنة المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية. فستعمل الأنظمة الذكية على تقليل زمن معاملات البوابات بشكل كبير، من دقيقتين إلى 10 ثوانٍ فقط، وذلك بدعم من تتبع البضائع المعتمد على إنترنت الأشياء والجرد الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسجيل دقيق للبضائع.

إضافة إلى ذلك، تم إدخال رافعات آلية تعمل بالطاقة الكهربائية، وتوسيع أسطول الرافعات الجسرية الرصيفية من 14 إلى 17 بحلول نهاية عام 2025، لتصل إلى 22 مع توسع المحطة إلى 5 ملايين حاوية نمطية. واستجابةً للطلب المتزايد على البضائع القابلة للتلف مثل الأغذية والأدوية، تم توسيع قدرة المحطة على استيعاب الحاويات المبردة من 1,200 إلى 2,340 حاوية، ما يضمن الظروف المثالية للشحنات الحساسة لدرجة الحرارة. كما تعمل "دي بي ورلد" على تطوير منشأة حديثة ومتطورة لفحص ما يصل إلى 75 حاوية مبردة في وقت واحد، والتي تّعد الأكبر من نوعها في المملكة. كما يمتد رصيف المحطة على طول إجمالي يبلغ 2,150 مترًا، بما في ذلك رصيف للمياه العميقة بعمق 18 مترًا، ما يتيح استيعاب ما يصل إلى خمس سفن حاويات ضخمة في وقت واحد.

تنفيذاً لاستراتيجية الاستدامة العالمية لمجموعة موانئ دبي العالمية، تتبنى محطة الحاويات الجنوبية سلسلة من المبادرات لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50% خلال السنوات الخمس القادمة. تشمل هذه المبادرات تحويل رافعات الساحات والشاحنات لتعمل بالطاقة الكهربائية، وتركيب ألواح الطاقة الشمسية، واستكشاف حلول مبتكرة مثل منصات الطاقة الشمسية العائمة، بالإضافة إلى تطبيق معايير المباني الخضراء وأنظمة إعادة تدوير المياه. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود بشكل ملحوظ في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، وتكريس مكانة المحطة التابعة لـ "دي بي ورلد" كنموذج رائد لعمليات الموانئ المستدامة.

وإلى جانب المحطة، تستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في تطوير مجمع جدة اللوجستي بمساحة 415,000 متر مربع. وهو أكبر منشأة متكاملة من نوعها في المملكة، والذي سيوفر خدمات متطورة للتخزين والتوزيع والشحن، ما يعزز مكانة جدة كمركز رئيسي يربط طرق التجارة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. ومن خلال تكامله مع المحطة، سيعمل مجمع جدة اللوجستي على تبسيط عمليات نقل البضائع وزيادة كفاءتها، ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2026.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 100 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالإبداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

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