دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بالما للتطوير"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارات، عن إنجاز كبير في مشروع " سيرينيا ليفينج" الذي تبلغ قيمته 3 مليارات درهم، والذي يعد من أبرز المشاريع السكنية على شاطئ نخلة جميرا، وذلك مع بلوغ مرحلة إتمام الهيكل النهائي لمباني المشروع.

ويضم " سيرينيا ليفينج" أربعة أبراج تحتوي على 226 شقة حصرية، تتراوح بين شقق من غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق، فضلاً عن بعض من أرقى بنتهاوس "Sky Mansion" في منطقة الشرق الأوسط. كما يوفر المشروع مجموعة من المرافق الفاخرة، كأحد أكبر أحواض السباحة في المشاريع السكنية بدبي، وصالة رياضية مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب مناطق لعب للأطفال، مع إمكانيّة الوصول الفوري إلى الشاطئ، وغيرها من المرافق الاستثنائيّة.

وقال عمر درباس، المدير التنفيذي للتطوير والهندسة لدى "بالما للتطوير": "يسعدنا الوصول إلى هذا الإنجاز في مشروع "سيرينيا ليفينج"، الأمر الذي يعكس التزامنا بتسليمه ليس فقط ضمن الجداول الزمنية المحددة، بل قبل الموعد المقرر. ومن خلال التعاون مع شركة خانصاحب، المقاول الرئيسي للمشروع، والتي تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الفاخرة، فإنّنا على ثقة من أن كل مرحلة من مراحل البناء ستساهم في رفع معايير المشروع فائقة الجودة ومواكبة تطلعات المقيمين".

وتتميز شركة "بالما للتطوير" بإنشاء مشاريع عقارية رائدة تمثل أعلى مستويات المعيشة الراقية والجودة، ما يعزز حياة سكانها. وقد قاد فريق بالما المتخصص أعمال العمارة والتصميم الداخلي في مشروع "سيرينيا ليفينج"، بمشاركة GAJ )جودوين أوستن جونسون) كمستشار رئيسي لضمان أعلى معايير التصميم والبناء لتلبية احتياجات العملاء المميزين. ويضم المشروع أجهزة منزلية عالية الجودة من علامات تجارية أوروبية، وموقعًا استثنائيًا، ومرافق عالمية المستوى، وتصميمًا حصريًا، ليصبح أحد أكثر الوجهات السكنية المرغوبة في دبي.

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