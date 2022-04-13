تواصل أرامكس اعتماد تقنية تحديد الموقع الجغرافي المبتكرة "عنوان 3 كلمات" وتدمجها في نقاط الاتصال المباشر مع عملائها، لتحسين دقة عملية التوصيل

أثبتت تقنية "عنوان 3 كلمات" كفاءتها في تسريع أوقات التوصيل والحدّ من المسافة التي يقطعها موظفو توصيل الطرود بالمقارنة مع خدمات تحديد المواقع التقليدية الأخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تهدف الشراكة بين أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)؛ ونظام تحديد المواقع الجغرافية المبتكر، "عنوان 3 كلمات"؛ إلى تحسين كفاءة عمليات التوصيل إلى الوجهة النهائية من خلال نظام عناوين محسن وأكثر دقة.

وضمن خطط أرامكس للاستمرار في تعزيز كفاءة خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، دمجت الشركة نظام "عنوان 3 كلمات" في منصة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتجار التجزئة، لتتيح بذلك لشركات التجارة الإلكترونية الإقليمية منح العملاء خيار توصيل الطرود بدقة وكفاءة إلى أي عنوان موجود على نظام "عنوان 3 كلمات" في جميع أنحاء المنطقة. وبذلك، أصبح من السهل على تجار التجزئة إضافة خانة "عنوان 3 كلمات" إلى صفحات الدفع على مواقعهم الإلكترونية مما يُمكِّن موظفي التوصيل في أرامكس من استخدام العناوين المولدة عبر النظام في توصيل الشحنات بدقة وسرعة. وستمكن هذه الخطوة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من الارتقاء بتجارب عملائها وضمان عمليات توصيل دقيقة وعالية الكفاءة.

ويقوم نظام "عنوان 3 كلمات" ومقره المملكة المتحدة على تقسيم العالم بأسره إلى شبكة مربعات مساحة كل منها تسعة أمتار مربعة (3 في 3)، ومنح كُل مربع تسمية فريدة مكونة من ثلاث كلمات عشوائية، ومن هنا جاء اسم النظام. على سبيل المثال، يمكنك الوصول إلى المدخل الرئيسي لمقر نظام "عنوان 3 كلمات" على العنوان filled.count.soap في لندن. وبالتالي سيكون لكل باب أمامي أو مدخل مركز تجاري أو نقطة تسليم أو حتى الطرق غير المحددة عناوين خاصة بها، مما يساعد على تقليل الأخطاء ليتمكن موظفو التوصيل لدى أرامكس من استلام الطرود وتوصيلها بكل دقة وكفاءة، وبالتالي تحسين عملية التوصيل وتوفير تجربة أكثر سلاسة للعملاء.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال علاء السعودي، الرئيس التنفيذي للعمليات – إكسبرس في أرامكس: "حرصت أرامكس منذ عام 2016 على توظيف تقنية "عنوان 3 كلمات" بهدف تعزيز كفاءة خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية. ونثق بأننا من خلال استخدام هذه التقنية المبتكرة سنعزز تجربة عملائنا ونضمن خدمات توصيل سلسة بدون إرباك وتعقيد تماشياً مع جهودنا المتواصلة لتحسين جودة خدماتنا والارتقاء بمستويات رضا العملاء. وتعكس شراكتنا المستمرة مع نظام ’عنوان 3 كلمات‘ التزامنا باعتماد أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة لتعزيز كفاءة عملياتنا بالإضافة إلى دعم توسّع ونمو أنشطة التجارة الإلكترونية في المنطقة".

ومن جانبه، قال كريس شيلدريك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لنظام "عنوان 3 كلمات": "يُسهل استخدام نظام ’عنوان 3 كلمات‘ مهمة العملاء عبر تحديد المكان الذي يودون استلام طردوهم فيه، سواء كان عند مدخل مبنى محدد أو باب أمامي أو جانبي، مما يُتيح تجربة توصيل سلسة لهم وعمليات مبسطة لموظفي التوصيل وتجار التجزئة على حدّ سواء".

ويشكّل نظام "عنوان 3 كلمات"، المتاح بخمسين لغة ومنها العربية، نقلة نوعية في مجال تحديد المواقع الجغرافية. ويتيح للمستخدمين، بمن فيهم عملاء أرامكس وموظفو التوصيل لديها، فرصة إيجاد المواقع المطلوبة ومشاركتها والوصول إليها بكل سهولة في أي مكان من العالم. هذا وتواصل أرامكس توظيف حلولها القائمة على التقنيات الرقمية، وأبرزها أرامكس فلييت وأرامكس سبوت، في عملياتها لتعزيز كفاءتها والارتقاء بجودة وتميز خدماتها.

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نبذة عن أرامكس

حققت شركة أرامكس منذ تأسيسها في عام 1982 نمواً سريعاً حتى أصبحت اليوم علامةً تجارية رائدة في القطاع وتتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة، حيث توفر الشركة مجموعة شاملة من حلول النقل والخدمات اللوجستية للشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ حيث تستفيد من موقع الدولة الممثل حلقة وصل بين الشرق والغرب، مما يتيح للشركة الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، وتوفير حلول لوجستية مخصصة حسب متطلباتهم في أي مكان حول العالم. تتواجد عمليات أرامكس اليوم في أكثر من 600 مدينة ضمن أكثر من 60 بلداً حول العالم، ويشرف على العمليات الرئيسة للشركة أكثر من 17,000 خبيراً متخصصاً في مجال النقل والشحن. نقدم في أرامكس محفظة معززة من الخدمات والحلول المبتكرة على نطاق جغرافي واسع، بما في ذلك خدمات التوصيل السريع المحلي والدولي، وخدمات الشحن، والخدمات اللوجستية الشاملة وإدارة سلسلة التوريد، وحلول التجارة الإلكترونية. تعتمد أرامكس أسلوباً استراتيجياً لتسخير التكنولوجيا المتقدمة في تطوير حلولها وخدماتها، وذلك بهدف إيجاد أفضل حلول التوصيل المتكاملة وأكثرها كفاءة. وقد ساهم هذا المنهج في تحقيق منافع كبيرة على صعيد تطوير أعمال الشركة، وبرهن أنها شركة تسخر أحدث التقنيات لتقديم أفضل حلول النقل والخدمات اللوجستية دون الحاجة إلى الاستثمار في الأصول الضخمة.