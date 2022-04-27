في إطار دعم جهود المبادرة الأكبر من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام للمحتاجين في 50 دولة

عبد الناصر بن كلبان: هذه المبادرة النبيلة رسالة تضامن عالمية من دولتنا للبشرية أجمع

· المؤسسات والأفراد في الإمارات يواصلون المساهمة في المبادرة خلال شهر رمضان الفضيل من أجل تقديم العون إلى الأشد حاجة

· أربع قنوات تسهل التبرع لمبادرة المليار وجبة من خلال التحويل المصرفي والموقع الإلكتروني والرسائل النصية ومركز الاتصال

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تبرعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بمبلغ 3 ملايين درهم لدعم مبادرة "مليار وجبة"، انطلاقًا من التزامها بدعم تحقيق النمو المستدام للمجتمعات المحلية والعالمية، ومساندة للمبادرة الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبدأت مطلع شهر رمضان المبارك لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين.

وتشكل حملة "المليار وجبة" أكبر مبادرة من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام، وهي تستهدف الوصول بما يعادل مليار وجبة إلى الأشد حاجة في 50 دولة حول العالم، وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأقل حظًّا من الأفراد والأسر المتعففة والأطفال واللاجئين والنازحين.

وتندرج مبادرة "مليار وجبة" في إطار نهج شمولية العمل الإنساني الذي تتبعه دولة الإمارات بتقديم المساعدة والعون لمن هم بحاجة في مختلف المجتمعات من دون تمييز، ولتكون بمثابة مليار رسالة أمل من الإمارات إلى العالم.

رسالة تضامن عالمية

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نتشرف بالمشاركة في مبادرة "مليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتبرع بمبلغ 3 ملايين درهم للمحتاجين. إذ أنها تعد ترسيخًا لرسالتنا وما يمكن أن نقدمه للعالم بمشاركة موظفينا ومساهمينا والمجتمعات التي نعمل فيها، باعتبارنا إحدى الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الصناعي، حيث يستخدم مليارات الأشخاص حول العالم الألمنيوم الذي ننتجه هنا في الإمارات، وتمثل هذه المبادرة النبيلة رسالة تضامن عالمية من دولتنا للبشرية أجمع".

وتسرّع مساهمة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى جانب التبرعات السخية الكثيرة التي يقدّمها أفراد ومؤسسات من مجتمع الإمارات، الوصول إلى هدف المليار وجبة، لتوفير شبكة أمان غذائي للأقل حظًا، وتأمين المكونات اللازمة لإعداد ملايين الوجبات الأساسية للفئات الأقل حظًّا من الأطفال واللاجئين والمتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية. ويعادل التبرع الذي قدّمته الشركة ملايين الوجبات بصيغة مواد غذائية أساسية وطرود تموينية للمحتاجين.

وقد بدأت عمليات التوزيع في وقتٍ سابق في دول عدة، منها الأردن، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، والهند، ولبنان، وألبانيا، ومصر، ونيجيريا.

آليات التبرع

وتستقبل مبادرة "مليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أو من خلال الاشتراك الشهري في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة عبر إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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