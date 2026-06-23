دبي، الإمارات العربية المتحدة، حققت ميريد، شركة التطوير العقاري الدولية الحائزة على عدة جوائز مرموقة، إنجازاً بارزاً في مجال السلامة المهنية وذلك بتسجيل 3 ملايين ساعة عمل آمنة دون وقوع أي إصابات تؤدي إلى توقف العمل في "آيكونيك ريزيدنسيز"، مشروع الشركة الرائد الذي يحمل بصمة التصميم المميزة لشركة "بينينفارينا" الإيطالية. يأتي هذا الإنجاز بعد 80 أسبوع من العمل المتواصل في موقع المشروع، الذي يُعد أول برج سكني يحمل علامة "بينينفارينا" التجارية في الشرق الأوسط، ويسير العمل فيه وفقاً للجدول الزمني المحدد.

تتواصل أعمال البناء في برج "آيكونيك ريزيدنسيز" بوتيرة متسارعة وملهمة، حيث وصل البرج حالياً إلى الطابق الحادي والثلاثين بارتفاع يناهز 140 متراً عن سطح الأرض. وفي الطوابق السكنية، تقترب أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية والسباكة من الاكتمال، بالتزامن مع استمرار أعمال البناء بالطوب وتشييد الجدران وأعمال التشطيبات الداخلية في طوابق متعددة، مما يعكس التنسيق الدقيق والمستمر للموقع. فضلاً عن ذلك، أحرزت الشقة النموذجية الموجودة داخل المبنى تقدماً ملحوظاً نحو الانتهاء من تشطيب جدرانها وطلائها، بينما يجري العمل حالياً على إغلاق الأسقف. كما يشهد هذا الشهر بدء أعمال تركيب الواجهات الزجاجية في الطوابق السفلية ليقترب البرج أكثر نحو شكله المعماري النهائي.

تعليقاً على هذا الإنجاز، صرّح مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد: "السلامة ركن أساسي في نهجنا، فنحن ملتزمون بإنجاز المشروع بكفاءة عالية دون المساس براحة وسلامة العاملين فيه. يتجاوز هذا الالتزام موقع البناء ليشمل أماكن إقامة العمال، حيث نعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا على مراقبة الوضع باستمرار والالتزام بأعلى المعايير لضمان معاملة كل فرد بالاحترام والرعاية التي يستحقها إيماناً منا بأنّ العنصر البشري هو الركيزة الحقيقية لأي مشروع تطويري متميز."

بالإضافة إلى الطابق الأرضي، يتكوّن برج "آيكونيك ريزيدنسيز" من 66 طابق فاخر. وبتصميمه بالغ الفخامة، من المقرر أن يصبح البرج السكني معلماً معمارياً بارزاً في أفق دبي. يستوحي مشروع "آيكونيك ريزيدنسيز" تصميمه من انسيابية الكثبان الرملية وأمواج المحيط، ويضم 310 وحدة سكنية فاخرة، بالإضافة إلى بنتهاوس مميز من طابقين، مدعوماً بمجموعة مختارة من المرافق والخدمات، تشمل مسابح إنفينيتي، ومراكز صحية وسبا جليدي، وملعب بادل، وصالات استراحة للسكان، ومناطق عائلية، ومتاجر فاخرة، ومواقف سيارات مكيفة. يوفر موقعه الاستراتيجي إطلالات خلابة على معالم دبي وإمكانية الوصول المباشر إلى نخلة جميرا ومرفأ دبي ووسط المدينة وجزيرة بلوواترز ونادي الإمارات للجولف وشارع الشيخ زايد.

يأتي هذا الإنجاز في ظل الأداء القوي المستمر لقطاع العقارات في دبي، إذ سجّلت دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة تصرفات عقارية بقيمة 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. خلال هذا الربع، استقطب السوق أكثر من 29 ألف مستثمر جديد، في حين تجاوزت قيمة الاستثمارات الأجنبية 140 مليار درهم. كما شهدت استثمارات العقارات الفاخرة نمواً بنسبة 26% لتصل إلى نحو 80 مليار درهم، مما يعكس استمرار الطلب على المشاريع العقارية المتميزة ويعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في العقارات الفاخرة.

يحظى مشروع "آيكونيك ريزيدنسيز" بدعم فريق عالمي من الاستشاريين والمتخصصين، يضم شركات مرموقة مثل "بينينفارينا"، "هيرش بيدنر أسوشيتس"، "مجموعة سيرا"، "كوري آند براون"، "بوند إنتيريورز" وغيرها من الشركات الرائدة في هذا المجال، مما يضمن الدقة والجودة العالية في كافة مراحل التنفيذ.

ومع تقدم أعمال البناء بثبات نحو مرحلة الإنجاز، تواصل "ميريد" إعطاء الأولوية القصوى لمعايير السلامة والجودة والأداء، مع الحفاظ على قوة العمل في هذا المشروع الفريد الذي يُعد واحداً من أبرز الأبراج السكنية فائقة الفخامة في دبي.

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