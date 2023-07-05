الرياض، المملكة العربية السعودية: أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية رعاية مع نادي الاتحاد السعودي، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، إذ تشتمل الرعاية على حقوق ومزايا تجارية وتسويقية للطرفين.

وبهذه المناسبة، أكد مجيد العبدالجبار نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC” :"أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انسجاماً مع الأهمية التي أولتها رؤية المملكة 2030 للقطاع الرياضي بالمملكة ودوره في تحسين جودة الحياة، مشيراً إلى سعي الشركة إلى تعزيز شراكتها مع هذا القطاع، ودعم التوجهات الرامية إلى توفير خيارات فعّالة لمجتمعٍ يتمتع أفراده بنمط صحي وحيوي.

وأوضح العبدالجبار أن "SRC" وقعت هذه الاتفاقية بهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المشهد الرياضي العام، والذي بات يشكل ركيزة أساسية ضمن مكونات الاقتصاد الوطني، ومستقبل النهضة التي تجعل المملكة العربية السعودية وجهة جاذبة لمختلف المجالات، منوهاً باعتزاز الشركة بأن نكون جزءاً من تطور هذا القطاع في المملكة".

من جهته، أعرب عبدالوهاب عابد الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية بعد حصاد رياضي ممتاز في الموسم، موضحاً أن هذه الشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من شأنها تحقيق النماء ودعم خيارات النادي القارية والعالمية مستقبلاً.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “SRC” تأسست في عام 2017 لتكون ركيزة ومحفزاً رئيساً لنمو واستدامة في سوق إعادة التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في سوق التمويل العقاري.

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نبذة عن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري:

تأسست الشركة عام 2017 م بصفتها شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بهدف المساعدة في تحوّل سوق الإسكان المحلي، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في نشاط إعادة التمويل العقاري من خلال السوق الثانوية.

تُمكن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأفراد والجهات الطامحة بالتمويل العقاري بشكل مباشر وغير مباشر من زيادة وتنوع التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، وكجزء من مهامها الرئيسية، تُقدم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمويلاً قصير الأجل للممولين العقاريين لتوفير السيولة وتخفيف العبء على رأس المال، مما يتيح زيادة في النمو لقطاع التمويل العقاري وزيادة في معدلات تملك المساكن للمواطنين السعوديين. ثم تقوم الشركة بعد ذلك بتجميع وحزم محافظ التمويل في أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية لبيعها للمستثمرين المحليين والدوليين.

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حاصلة على تصنيف (A+) (مستقرة) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (A2) (إيجابية) من وكالة "موديز"، وتصنيف (A-) (مستقرة) من "ستاندرد آند بورز".

وتملك الشركة فريق إداري استفاد من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛ لتكون الشريك المفضّل للممولين العقاريين في المملكة العربية السعودية، لمزيد من المعلومات عن الشركة، الرجاء زيارة https://srco.com.sa/ar

وللاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل عبر البريد الالكتروني info@srco.com.sa أو التواصل مع:

بشار الرفوع

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