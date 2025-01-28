دبي: أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق حملة ترويجية جديدة تقدم لمتعامليه فرص استثنائية للفوز بمكافآت مجزية. وتتيح الحملة للمشاركين فرصة التأهل للفوز من خلال زيادة أرصدة حساباتهم الجارية وحسابات التوفير، أو عبر إجراء التحويلات بالعملات الأجنبية.

وتقدم هذه الحملة، التي تمتد على مدار أربعة أشهر، جوائز نقدية قيّمة تصل إلى 3 ملايين درهم إماراتي، يتأهل متعاملين اثنين فيها للفوز بما يصل الى مليون درهم لكل منهما، بالإضافة إلى 200 فائز آخر سيحصل كل منهم على مكافأة نقدية تبلغ 5,000 درهم، في خطوة تعكس التزام بنك دبي الإسلامي المستمر بتقديم حلول مصرفية متميزة تعزز تجربة المتعاملين، وتكافئهم على ثقتهم وولائهم.

وتستهدف حملة "حلمك بالفوز الكبير بات حقيقة" المتعاملين الحاليين والجدد ضمن الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال، حيث توفر لهم فرصة زيادة أرصدة حساباتهم ومكافأتهم مقابل التزامهم المالي. ويمكن للمتعاملين المؤهلين المشاركة في السحوبات من خلال زيادة متوسط رصيد حساباتهم الجارية أو حسابات التوفير بمقدار 10,000 درهم، أو القيام بمعاملات تحويل بالعملات الأجنبية بقيمة10,000 درهم أو أكثر، للحصول على فرص أكثر للفوز.

وفي تعليقه على الحملة، قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: " في إطار التزامنا الراسخ في بنك دبي الإسلامي بالابتكار والتميز، نسعى باستمرار إلى تعزيز تجربة متعاملينا المصرفية من خلال تقديم حلول متقدمة تثري مسيرتهم نحو تحقيق أهدافهم المالية. نهدف من خلال هذه الحملة إلى تشجيعهم على اتخاذ خطوات واعية واستباقية لإدارة وتنمية أموالهم بثقة، مع توفير فرص استثنائية للفوز بمكافآت مجزية تعزز مسيرتهم المالية على المدى الطويل، ليواصل بنك دبي الإسلامي بذلك ترسيخ مكانته كشريك موثوق يدعم متعامليه في تحقيق طموحاتهم، ويثري تجربتهم المصرفية الشاملة بفعالية وابتكار".

ومن خلال إطلاق حملته الجديدة، يرسخ بنك دبي الإسلامي مكانته كمؤسسة مالية رائدة تلتزم بتقديم تجارب مصرفية متميزة تجمع بين الابتكار والقيمة. وتسعى حملة "حلمك بالفوز الكبير بات حقيقة" إلى تعزيز العلاقة مع المتعاملين عبر تقديم حلول مالية متطورة تُلبي تطلعاتهم، وتبرز رؤية البنك لتعزيز التمكين المالي وتشجيع الإدارة الذكية للموارد بما يسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 9 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

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