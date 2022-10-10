بهدف دعم وتمكين المجتمعات المحلية في المنطقة وبحضور الأمير محمد بن ناصر

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، إطلاق مبادرات أرامكو السعودية للمواطنة في المنطقة بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، والتي تهدف لدعم وتمكين المجتمعات المحلية، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الأمير عبدالعزيز بن طلال وسُرَى بنت سعود للتنمية الإنسانية (أحياها)، ورئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، المهندس محمد الماضي، والنائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل الجامع، وعدد من المسؤولين.

وضمّت مبادرات عطاءات جازان المجتمعية، تدشين "مصنع بصمة" للزي الموحد، وتوقيع مذكرة تفاهم لمبادرة العسل مع جمعية النحالين التعاونية بجازان، واستلام منتزه جازان البيئي من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وقدّم الأستاذ نبيل الجامع شكره لسمو أمير منطقة جازان على دعمه المتواصل لأرامكو السعودية ومشاريعها الرامية إلى تمكين مجتمع المنطقة ودعم أفراده، قائلًا: "تزخر منطقة جازان بموارد طبيعية وكفاءات وطنية وموقع إستراتيجي على ساحل البحر الأحمر يؤهلها لتكون أحد روافد الاقتصاد المهمة في المملكة، وقد حرصت أرامكو السعودية على الاستثمار في مشاريع مختلفة من أبرزها مصفاة جازان، والتي تُعد أحد أضخم مشاريع الشركة في قطاع التكرير بالمملكة والعالم، وتمثّل النواة والقلب النابض لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. ولأننا نؤمن بقدرة الطاقة على الارتقاء بحياة البشر، وتنمية المجتمعات والعمل مع جميع القطاعات، ومن منطلق التزامنا بالمواطنة كإحدى قيمنا الأساس، يشرفنا أن نشارك هذه المنطقة بتدشين مصنع بصمة وتوقيع اتفاقتين لمبادرات في مجال المواطنة بالشراكة مع جميع القطاعات الحكومية، لتمهيد الطريق من أجل غدٍ أفضل، ولخلق قيمة إضافية للحرف التقليدية والموارد الطبيعية، والإسهام في تمكين أهالي جازان عبر توفير العديد من الوظائف الجديدة، وتهيئة فرص اجتماعية واقتصادية مستدامة من أجل وطننا الغالي".

وشملت المشاريع التي أطلقتها أرامكو السعودية في منطقة جازان مصنع بصمة للزي الموحد بالشراكة مع جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بالمنطقة، وبالتعاون مع مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن طلال وسُرَى بنت سعود للتنمية الإنسانية (أحياها)، ويهدف المصنع إلى توفير عددٍ من الوظائف لذوي الدخل المحدود، وأسر شهداء الواجب وغيرهم من مستفيدات الضمان الاجتماعي، والسجناء المُفْرَجُ عنهم، بهدف تمكينهم من دخول سوق العمل، وإتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية بمناطق أعمال الشركة. واستكمالًا لمبادرة أرامكو السعودية لتربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته التي استفاد منها 1800 نحال حتى الآن في كلٍّ من الباحة، وعسير، والطائف، والمدينة المنورة، وقّعت الشركة بالتعاون مع جمعية النحالين التعاونية بجازان اتفاقية لدعم مربيي النحل ومنتجاته، لتُسهم في استخدام طرق جديدة لتحسين سلالة النحل، ورفع جودة إنتاجه، والمحافظة على أنواع النحل المحلية عبر تدريب وتمكين 600 مستفيد ومستفيدة من منطقة جازان، وتوفير البنية التحتية اللازمة.

وشملت المبادرة الثالثة التي أطلقتها أرامكو السعودية في جازان، استلام أرض منتزه جازان البيئي من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والذي سيتم إنشاؤه على مساحة 2 مليون متر مربع، ويستهدف زراعة 240 ألف شجرة محلية، تُروَى بالمياه المعاد تدويرها، ومن المتوقع أن تُسهم في التخلص من ما يقارب 6000 طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فضلًا عن توفير المرافق الترفيهية داخل المنتزه ومحاولة تحسين جودة الحياة لأهالي منطقة جازان.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرات أرامكو السعودية لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة في المملكة تهدف إلى تمكين الأفراد على بناء مستقبلهم الاقتصادي، ودعم الحرف التقليدية والموارد الطبيعية المتاحة، مع عددٍ من الصناعات الصغيرة التي تؤدي دورًا بارزًا في الارتقاء بالحرف التقليدية لتصبح مشاريع تجارية مجدية تمكّن المجتمعات المحلية من الازدهار والنماء على مر الأجيال.

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- انتهى -

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

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