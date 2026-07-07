أعلنت "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، وهي واحدة من أسرع شركات إدارة الأصول العالمية نمواً في العالم ، عن مشاركتها في قيادة جولة تمويل لصالح شركة "كلينج إيه آي" (Kling AI) المتخصصة في إنتاج مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي. وقد نجحت الشركة الصينية الناشئة في جمع تمويل بقيمة 3 مليار دولار، في واحدة من أكبر جولات التمويل المنفرد المسجّلة على الإطلاق لشركة تعمل في مجال إنتاج نماذج الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي. ومع هذه الجولة الاستثمارية، بلغت القيمة السوقية لشركة "كلينج" (Kling) نحو 15 مليار دولار.

وقد تولّت "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) المشاركة في قيادة هذه الجولة التمويلية، إلى جانب مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك "سي بيه إي" (CPE)، و"غوانفانغ" للاستثمار (Guofang Investment)، و"تينسنت" (Tencent)، وشركة "سيتيك سيكيوريتيز" (CITIC Securities). كما انضم أكثر من عشرة مستثمرين مؤسسيين بارزين آخرين إلى جولة التمويل، بما في ذلك عملاقي التجارة الإلكترونية في الصين "بايدو" (Baidu) و"علي بابا كلاود" (Alibaba Cloud).

يشكّل استثمار "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) في شركة "كلينج" (Kling) تأكيداً على التزامها الراسخ بتحديد منصات التكنولوجيا الأساسية الواعدة والاستثمار فيها، باعتبارها من المحركات الرئيسة التي ستقود الحقبة المقبلة من النمو الاقتصادي. كما يعكس الاستثمار عمق الحضور الذي تمكنت "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) من ترسيخه في السوق الصينية. فمنذ افتتاح مكتبها في بكين العام الماضي، نجحت الشركة، بدعم من فريق عمل متكامل، في ترسيخ مكانة قوية في السوق بوتيرة سريعة. كما خصّصت الشركة رؤوس أموال استراتيجية لدعم بعض من أبرز رواد التكنولوجيا في الصين، في قطاعات تشمل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتية.

وفي هذا السياق، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital): "يمثّل هذا الاستثمار إنجازاً على أكثر من صعيد لشركة ’بلو فايف كابيتال‘ (BlueFive Capital). إن حصولنا على هذه الحصة الاستراتيجية في جولة تمويل بهذا الحجم هو بمثابة دليل على قدرتنا على الوصول إلى فرص استثمارية متميزة تحظى بإقبال قوي، مستندين إلى شبكة متنامية من المستثمرين المؤسسيين الراسخين. كما يعكس هذا الاستثمار مستوى الثقة الذي تمكنا من اكتسابه من أصحاب رؤوس الأموال المؤسسية الصينية البارزة، ويشكّل محطة مفصلية في سجلنا الحافل برصد فرص التكنولوجيا التحويلية عبر الأسواق العالمية. لم تكتفِ شركة "كلينج إيه آي" (Kling AI) بترسيخ مكانتها كقوة تكنولوجية رائدة عالمياً في مجال نماذج الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بل أثبتت أيضاً قدرتها على تسويق منصتها، ويسرّنا للغاية أن نتعاون معها في هذه المرحلة المثيرة من مسيرتها نحو مزيد من النمو والتوسّع."

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لمحة عن "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)

تعدّ "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) منصة استثمار عالمية تمتلك حالياً 15 مليار دولار من الأصول المدارة وتهدف إلى مساعدة المستثمرين على اغتنام الفرص الواعدة المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي ولها مكاتب في كلّ من لندن والمنامة وأبوظبي ودبي ومسقط وبكين، مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، تشمل الأسهم الخاصة والأصول العقارية والبنية التحتية والأدوات المالية، لصالح قاعدة واسعة من العملاء ذوي الثروات الخاصة والمؤسسات والأفراد.

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جهات الاتصال:

عائشة داية

هاتف: 971508887356+

البريد الالكتروني: adaya@bluefivecapital.com