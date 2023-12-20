أعلنت سبير، شركة التقنية المالية و مزود خدمات المصرفية المفتوحة الرائدة ، عن إغلاق جولة استثمارية بقيمة 3 مليون دولار بقيادة فيجن فينتشرز وبمشاركة من واعد فينتشرز، سيدرا فينتشرز، وشركة 500 جلوبال، بالإضافة إلى مستثمرين ملائكيين بارزين.

تم تأسيس سبير على يد دلال الريس وسوراب شاه. وتعمل الشركة في السعودية والكويت والبحرين، وتركز على تقديم حلول المصرفية المفتوحة المتطورة للشركات. خدمات المصرفية المفتوحة ستساهم في فتح آفاق الابتكار في المؤسسات المالية في المنطقة وتسهل توفير الحلول والمنتجات المالية بشكل أسرع وأسهل من أي وقت مضى.

وبهذه المناسبة، صرح قيس العيسى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق فيجن فينتشرز: "اننا نختار استثماراتنا في شركات التقنيات الناشئة بعناية شديدة. وقد تميزت شركة سبير بمزيج من خبرة الفريق الإستثنائية وحجم سوق ضخم بالمنطقة. نحن متحمسون لدعم مثل هذه الفرق لبناء الجيل القادم من خدمات البنية التحتية المالية مثل الخدمات المصرفية المفتوحة ".

وأضاف محمد زيشان، كبير مسؤولي الاستثمار في واعد فينتشرز: "تتمتع شركة سبير بموقع مثالي لتساهم في تحقيق ثورة الخدمات المصرفية المفتوحة في الشرق الأوسط حيث ان خدمات المصرفية المفتوحة هي عامود الابتكار المالي، ويتوقع تجاوز سوقها العالمي 43 مليار دولار بحلول عام 2026 "

كما يبلغ نمو سوق الخدمات المصرفية المفتوحة عالميا معدلا سنويا مركبا يبلغ 24.4% وهي نسبة مرتفعة. كما تسير منطقة الشرق الأوسط على خطى نمو ضخم مشابه بالمجال، مدعومة بتطور التنظيمات وتزايد عدد الشركات في مجال التقنية المالية والتوجه نحو التحول الرقمي. ولقد وضعت بالفعل عددا من البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط إطارات عمل كما أعلنت اخرى عن خططها لتطوير الخدمات المصرفية المفتوحة بهدف تعزيز المنافسة وتحسين تجربة العملاء .

يعد اقفال هذه الجولة الاستثمارية لسبير شهادة على نجاحها المبكر والايمان بقدرة الخدمات المصرفية المفتوحة على تمكين المستهلكين والشركات من التحكم بشكل أكبر في بياناتهم المالية. و قد صرحت دلال الريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسبير: "الخدمات المصرفية المفتوحة ليست مجرد تطور تقني لأنظمة تقليدية، بل هي توفير بيئة مالية آمنة وسهلة الوصول تعزز التعاون بين البنوك والشركات والمستهلكين وتحسن طريقة تعاملهم المشترك، مما يرفع من مستوى الخدمات المالية اكثر من أي وقت مضى".

وسيتم تخصيص اموال الجولة بشكل رئيس لتوظيف المواهب والتسويق والعمل في المملكة العربية السعودية. كما اضاف سوراب شاه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في سبير: "يؤمن فريق سبير أن العمل مع فريق مرن يمكنه التنفيذ بكفاءة عالية وتحقيق طموحات كبيرة. تمكننا هذه الجولة التمويلية من تعزيز قدراتنا لدفع خطط الخدمات المصرفية المفتوحة إلى الأمام في المنطقة".

و اضاف المستثمر التاسيسي حسن زينل "شراكتي مع دلال وسوراب تُعد ثقتي في قيادتهم ورؤيتهم. أنا على يقين من أن سبير ستكون لاعبًا رئيسيًا في تحويل المشهد التقني المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

تقدم سبير حاليًا خدماتها لقائمة من الشركات المبتكرة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك شركات الاقراض وشركات التقنية المالية للشراء الآن والدفع لاحقًا والمؤسسات المالية المختلفة. ومع ازدهار المصرفية المفتوحة ستكون سبير لاعبًا رائدًا في بناء البنية التحتية اللازمة لتحقيق ثورة في خدمات التقنية المالية بالمنطقة.

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