الشركة العقارية تهدف إلى تسليم ما يزيد عن 500 وحدة سكنية وتجارية في الربع الأول من العام 2024

دبي- أعلن السيد علي تومبي، مؤسس شركة أكوا العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة عن استعداد الشركة لإطلاق مشروعَين ثوريَين في الأشهر الستّة المقبلة، تبلغ قيمتهما الإجمالية 3 مليار درهم إماراتي.

تلتزم شركة أكوا العقارية بنهج التطوير الشامل والمتكامل، وتختصّ بتسليم مشاريع سكنية وتجارية رفيعة المستوى، تصمّمها لتلبي تطلّعات العملاء من حيث الجودة في التشطيبات والمزايا الذكية والمواقع الاستراتيجية الفاخرة.

وفي هذا الصدد، صرّح السيد تومبي قائلاً: "تُشرِف شركة أكوا العقارية حالياً على تنفيذ ثلاثة مشاريع، فضلاً عن مشروعَين من المتوقع إنشاؤهما في المستقبل، بما في ذلك شقق راقية ومشاريع متعددة الاستخدامات ومتمركزة في مواقع استراتيجية، بحيث تُعتبر شركتنا سبّاقةً في تقديم الحلول العقارية المبتكرة".

ومن بين المشاريع المقبلة نذكر برجاً فاخراً يضمّ ما يزيد عن 50 طابقاً على شارع الشيخ زايد، وقطعة أرض شاسعة بمساحة تبلغ 300 ألف قدم مربّعة وتُعتبر قطعة الأرض الأكبر في منطقة أرجان. تجدر الإشارة إلى أنّ شركة أكوا العقارية قد أنجزت أربعة مشاريع سكنية وتجارية في الإمارات العربية المتحدة، لتوفّر حلولاً سكنية عالية الجودة للعملاء، وفرص استثمار استثنائية.

وقد أكّد السيد نومبي أنّ الشركة تطمح لإنجاز أكثر من 500 وحدة سكنية وتجارية في الربع الأول من العام 2024، بعد المشاريع المتميّزة التي أنجزتها ونذكر منها مشاريع جي 5، وجي 8، ويا عشرة، ومسك التي نالت من خلالها استحسان العملاء وحققت معدّلات إشغال عالية، فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء التي تستقطب اهتمام عدد كبير من المستثمرين.

وأضاف السيد تومبي: "تسعى شركة أكوا العقارية إلى تقديم حلول عقارية استثنائية لعملائها، وتستفيد من خبرتها الطويلة وشبكة علاقاتها الواسعة لتقديم باقة من المشاريع العقارية وفرص الاستثمار المتنوّعة".

وفي هذا العام، حقّقت الشركة إنجازاً تاريخياً من خلال الاستحواذ على أكبر قطعة أرض في منطقة أرجان، وهي تمتدّ على مساحة شاسعة تبلغ 300 ألف قدم مربّعة لتتفوّق بذلك على كافّة قطع الأرض التي تمّ شراؤها في المجمّعات السكنية المجاورة حتّى الساعة.

السوق العقارية الإماراتية وآفاقها

يفيد السيد تومبي أنّ السوق العقارية الإماراتية تحافظ على استقرارها الثابت، بفعل ثقة المستثمرين في البنى التحتية المتطوّرة، وانجذاب المطوّرين الجدد إلى هذه السوق نظراً إلى ارتفاع معدّلات الفوائد على الصعيد العالمي. وأضاف أنّ سوق دبي تتميّز عن سائر الأسواق بفضل المعاملات النقدية التي تشهدها، والتي تحافظ من خلالها على مكانتها كوجهة مفضّلة لدى المستثمرين في القطاع العقاري.

وبحسب البيانات الجديدة التي أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجّلت الإمارة 116,116 معاملة بيع عقارية جديدة بقيمة توازي 430 مليار درهم إماراتي تقريباً، أي 117 مليار دولار أميركي، وذلك في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023. وقد سجّل القطاع العقاري نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت المعاملات بنسبة 33.8% سنوياً، وتجاوزت قيمتها 36.7% خلال هذه الفترة.

وختاماً، أضاف السيد تومبي: "يوجّه هذا التطور الكبير رسالة قوية ومؤثّرة إلى المستثمرين العالميين الذين يسعون إلى الحفاظ على ثرواتهم عن طريق الاستثمار في القطاع العقاري الذي أصبح واحداً من أبرز أساليب التداول على الصعيد العالمي".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة أكوا العقارية:

تأسست شركة أكوا العقارية منطقة حرة - ذ.م.م في العام 2005، ورسخت مكانتها كشركة عقارية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. قررت الشركة أن تبدأ بتقديم خدمات التطوير العقاري الشاملة في العام 2010، التزاماً منها بتوفير خدمة ممتازة تكسب رضا العملاء، فباتت توفّر مجموعة واسعة من العقارات السكنية والتجارية التي تصمّمها تبعاً لمتطلّبات العملاء. تقدّم شركة أكوا العقارية باقة من الخدمات العقارية الشاملة والمتكاملة، بما فيها التسويق والوساطة العقارية والتأجير وإدارة العقارات والتخطيط للمشاريع وتطويرها وأنشطة المقاولات وإدارة جمعية الملاك.