السوق الحرة القطرية في موقع الصدارة مرة أخرى

الدوحة، قطر - أعلنت السوق الحرة القطرية عن شراكة مميزة من شأنها أن ترسخ التزامها بتعزيز التميز في مجال الرياضة، حيث أبرمت اتفاقية رعاية رائدة مع حلبة لوسيل الدولية ترعى خلالها سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لثلاث سنوات، مما يبرهن على التزامها بأن تكون شريكاً مؤسساً لحلبة السباقات المرموقة عالمياً.

وقد تم الكشف عن اتفاقية الشراكة رسمياً خلال حفل التوقيع الذي حضره السيد ثابت مصلح، نائب رئيس السوق الحرة القطرية والسيد عمرو الحمد، الرئيس التنفيذي لحلبة لوسيل الدولية والمدير التنفيذي للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى لفيف آخر من ممثلي ومسؤولي الجهتين. ويمثل هذا التعاون مناسبة بالغة الأهمية في عالم رياضة السيارات، حيث يجمع بين مؤسستين يحملان نفس الشغف بتقديم تجارب استثنائية للهواة والمشجعين على حد سواء.

وباعتبارها شريكاً مؤسساً، سوف تضطلع السوق الحرة القطرية بدور حيوي في تعزيز التجربة الشاملة لرياضة السيارات في حلبة لوسيل الدولية، حيث تمتزج الأجواء المفعمة بالإثارة والسباقات المحمومة وعروض الترفيه العالمية. وسوف تستفيد السوق الحرة القطرية من التغطية الإعلامية عبر التلفزيونات العالمية والصحافة وإدارة العلامات التجارية عبر الصحافة والإنترنت خلال سباق الجائزة الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1 وسباق الجائزة الكبرى للخطوط الجوية القطرية للدراجات النارية، بالإضافة إلى الحصول على فرصة الترحيب بالضيوف في الموقع خلال الفعاليات. وبموجب هذه الاتفاقية، سيكون للسوق الحرة القطرية الحق في استخدام العلامات التجارية الرسمية للفورمولا 1 وسباق الجائزة الكبرى للخطوط الجوية القطرية للدراجات النارية. وتعكس هذه الشراكة مدى التزام السوق الحرة القطرية بدعم رياضة السيارات في قطر وتعزيز نموها في المنطقة بأسرها."

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد ثابت مصلح، نائب رئيس السوق الحرة القطرية: "نحن متحمسون للغاية لبدء هذه الشراكة الرائعة مع حلبة لوسيل الدولية. وتعكس هذه الشراكة عمق التعاون بين جهتين ملتزمين بتحقيق التميز في مجالاتهما. وتشتهر السوق الحرة القطرية بتقديمها تجربة تسوق عالمية المستوى للمسافرين، ولا شك أن هذا التعاون سوف يسمح لنا بتوسيع أفق هذا الالتزام ليشمل عشَّاق رياضة السيارات الذين لا يزورون حلبة لوسيل الدولية فحسب، بل يزورون قطر أيضاً. وسوف يستمتع الزوار بالعديد من التجارب في مناطق المشجعين كما في جميع أنحاء الدوحة."

وأصبحت حلبة لوسيل الدولية، وهي مرفق عصري ومتطور لرياضة السيارات في قلب مدينة لوسيل، مركزاً عالمياً لعشاق رياضة السيارات، حيث تستقطب الحلبة مجموعة من السباقات والفعاليات التي تشمل سباق الفورمولا 1 وسباقات الدراجات النارية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأنشطة المرتبطة برياضة السيارات. ولا شك أن هذه الرعاية من قبل السوق الحرة القطرية سوف ترفع من مستوى التجربة الشاملة التي يحظى بها الجمهور، وتعزز أجواء الإثارة والإبهار التي تتميز بها هذه البطولات والفعاليات عالمية المستوى."

وقال السيد عمرو الحمد، الرئيس التنفيذي لحلبة لوسيل الدولية والمدير التنفيذي للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية: "نحن نتطلع إلى هذه الشراكة لتعزيز رؤيتنا المشتركة المتمثلة في خلق تجربة ضيافة فريدة لرعاتنا. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى الارتقاء بمعايير التميز والرفاهية وتقديم تجربة فريدة من نوعها للجماهير والفرق المشاركة."

ويبدأ سريان اتفاقية الرعاية التي تستمر ثلاث سنوات بين السوق الحرة القطرية وحلبة لوسيل الدولية على الفور، مما يبشر بمجموعة رائعة من التطورات ومشاريع التعاون بين الطرفين خلال السنوات المقبلة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن السوق الحرة القطرية

تضم السوق الحرة القطرية أكثر من 200 متجر للبيع بالتجزئة ومنفذ لتناول الأطعمة والمشروبات، وتسعى إلى منح المسافرين تجربة جديدة لجيل جديد من المسافرين عبر المطارات من خلال تقديمها مفهوماً جديداً للتسوق وتناول الطعام في المطار. ومنذ إنشائها في عام 2000، حين كانت تضم أقل من 50 موظفاً، حققت السوق الحرة القطرية نمواً هائلاً حتى أصبح لديها أكثر من 4000 موظف ينتمون إلى 62 جنسية.

ونحن نوفر فرصاً متنوعة للتسوق وتناول الطعام ونقدم طرقاً فريدة للاستمتاع بأجواء مطار حمد الدولي، فضلاً عن كوننا نمثل منصة لإطلاق التجارب الجديدة ولا مثيل لنا في أي مكان آخر.

وتوجد السوق الحرة القطرية ضمن منظومة بيئية فريدة وواسعة تشمل أيضاً الخطوط الجوية القطرية (الشركة الأم) ومطار حمد الدولي. ويوفر هذا النموذج "الثلاثي" للمطار ومتاجر التجزئة وشركات الطيران للمسافرين تجربة تسوق عالمية المستوى في المطارات. وتتكامل كل جهة من الجهات الثلاثة مع الأخرى ضمن إطار منظومة بيئية متكاملة. ومعاً، نوفر لقاعدة عملائنا المشتركين تجربة 5 نجوم راقية، والتي تشمل منتجات التجزئة المبتكرة والعلامات التجارية العالمية الرائدة والعروض الترويجية الحصرية والفرص الاستثنائية لتناول أشهى الأطعمة.

وقد حصدت السوق الحرة القطرية لقب "المشغل الرائد للأسواق الحرة في المطارات لعام 2022" و"المشغل الرائد للأسواق الحرة في الشرق الأوسط لعام 2022"، وذلك في حفل توزيع جوائز السفر العالمية. وفازت السوق الحرة القطرية أيضاً بجائزة "أفضل متجر تجزئة في المطارات لتجربة العملاء" لعام 2022 في حفل توزيع جوائز مجلة العلامات التجارية العالمية.

كما فاز مطار حمد الدولي بجائزة "أفضل مطار للتسوق في العالم" في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023، وذلك بفضل استراتيجية السوق الحرة القطرية لتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات لتقديم أفضل تجربة للمسافرين في المطار.

نبذة عن حلبة لوسيل الدولية

تُعتبر حلبة لوسيل الدولية وجهة رائدة لرياضة السيارات في قطر، حيث تجمع بين كونها حلبة الاتحاد الدولي للسيارات من الدرجة الأولى وحلبة الاتحاد الدولي للدراجات النارية من الدرجة الأولى، حيث تتمتع بأحدث المرافق التي تدعم مختلف الفعاليات الخاصة برياضة السيارات الدولية والمحلية الحافلة بالإثارة.

استضافت حلبة لوسيل الدولية الجولة الشرق أوسطية الوحيدة من بطولة العالم للدراجات النارية منذ عام 2004 بعد إنشاء الحلبة، ثم قامت بتعزيز مجموعة بطولاتها بشكل مطرد من المنافسات الدولية الكبرى في رياضة السيارات. وفي نوفمبر 2021، رحبت بسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في قطر مصحوباً بالتزام إقامة السباق الدولي الشهير في قطر لمدة 10 سنوات حتى عام 2032. وأعلنت حلبة لوسيل الدولية مؤخراً أن بطولة العالم للتحمل سوف تنطلق للمرة الأولى في قطر تحت اسم "قطر 1812" بداية من عام 2024 وحتى عام 2029، مما يعني أن منافسات رياضة السيارات العالمية الثلاثة الكبرى سوف تقام الآن في الحلبة.

وأسهمت التحسينات الأخيرة التي خضعت لها حلبة لوسيل الدولية التي يمتد طولها إلى 5.38 كيلومتر، مثل التطوير التكنولوجي المبتكر لمراكز التحكم في السباق ووسائل الإعلام والمراكز الطبية وصناديق الصيانة الجديدة ومناطق المشجعين الكبيرة، أسهمت في تعزيز طموح الحلبة لتوفير تجارب لا تنسى لعشَّاق رياضة السيارات.

وتواصل حلبة لوسيل الدولية دعم قطر في تعزيز محفظتها من أرقي بطولات ومنافسات رياضة السيارات في العالم، كما تسعى لأن تكون نموذجاً مثالياً للضيافة والبراعة في الحفاوة والترحيب بالمشجعين والمتسابقين والفرق القادمة من جميع أنحاء العالم.



