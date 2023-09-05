أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن بدء تسيير رحلات جديدة بين أبوظبي والعاصمة السريلانكية كولومبو.

وستربط الرحلات المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار باندارانيك الدولي بمعدل 3 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 3 يناير 2024.

جدول الرحلات إلى مدينة كولومبو، اعتباراً من 3 يناير 2024(جميع المواعيد بالتوقيت المحلي):

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم 3L 197 أبوظبي 22:10 كولومبو 04:00 إيرباص 320 الأربعاء/ الجمعة/ الأحد 3L 198 كولومبو 04:40 أبوظبي 08:05 إيرباص 320 الإثنين/ الخميس/ السبت

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسرنا الإعلان عن إضافة كولومبو إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من أبوظبي. وتؤكد هذه الخطوة على مضي ’العربية أبوظبي‘ قدماً في استراتيجيتها التوسعية لتعزيز ربط العاصمة بالعديد من الوجهات العالمية، والمساهمة في نمو قطاعي السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتيح هذه الإضافة الجديدة للمسافرين على متن رحلاتنا خيارات مثالية لاستكشاف واحدة من أجمل الجزر الواقعة في المحيط الهندي، وفي الوقت نفسه تعكس التزامنا بتقديم تجربة سفر جوية مميزة ومدفوعة بالقيمة المضافة".

وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، تستمر "العربية أبوظبي" في إضافة وجهات جديدة إلى شبكتها وتعد كولومبو الوجهة ال34 التي تنطلق مباشرة من العاصمة أبوظبي.

وتشغل "العربية أبوظبي" أسطولاً يضم 10 طائرات من طراز "ايرباص" A320، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم، حيث توفر راحة إضافية للمسافرين مع أحد أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة "سكاي تايم"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار معقولة مع خدمة "سكاي كافيه". وعلاوة على ذلك، سيتسنى للمسافرين أيضاً كسب وتحويل والاستفادة من نقاط الولاء من خلال برنامج الولاء المبتكر والسخي "Air Rewards".

مكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين المدينتين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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