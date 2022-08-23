دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إتش 3 سي، الشركة الرائدة في قطاع الحلول الرقمية والشبكات المؤسسية، عن اختيار شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، المزوّد الرائد للحلول المتكاملة والشاملة في قطاع البناء والتابعة لمجموعة الفطيم، شريكاً معتمداً في المنطقة.

وتهدف الخطوة الجديدة إلى تطوير قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة وتزويد العملاء بحلول مخصصة تلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات اللوجستية المتقدمة بصورة أسرع ووفق أعلى معايير الجودة بالاعتماد على أسس الابتكار التقني المتقدمة لدى شركة إتش 3 سي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مورالي سيرباكام، مدير عام شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة: "تواصل شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة التزامها بنهجها والتركيز على تلبية احتياجات العملاء لتحقيق أعلى درجات التميز والارتقاء بمسيرة التحول الرقمي لديهم من خلال الحلول المبتكرة. ويساهم تعاوننا مع شركة إتش 3 سي في تعزيز حضورنا في القطاع ويتيح لنا تقديم أفضل الحلول والخدمات عالية الجودة لعملائنا".

وتتميز شركة إتش 3 سي بمحفظة واسعة من منتجات البنية التحتية الرقمية، وتوفر منصةً رقميةً متكاملة تقدم مجموعة من الخدمات، مثل الحوسبة السحابية وأدوات الذكاء الاصطناعي وحلول إنترنت الأشياء الصناعي وأمن المعلومات والخدمات التقنية الشاملة في العديد من القطاعات.

ومن جانبه، قال شو كيفن، مدير عام شركة إتش 3 سي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يُعد الابتكار التقني من العوامل الرئيسية المساهمة في نمو أي قطاع، ونركز بشكلٍ كبير على توظيف الكفاءات الملائمة في مجالي البحث والتطوير لتوفير أحدث الأنظمة المبتكرة. وتسهم التكنولوجيا الرقمية في رسم مسار تطور الشركات لتواكب متطلبات المستقبل، ويسرّنا التعاون مع شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة لدعم مسيرة التحول الرقمي التي تقودها".

وتحرص شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكامل النظم في المنطقة، على الاستثمار في الحلول الاستباقية التي تواكب احتياجات الشركات في المستقبل، وتساعدها على النمو وتحسين أدائها وتحقيق النجاح الذي تطمح له، من خلال توفير الخبرات والبنية التحتية المناسبة والفرص المواتية لتحويل الأفكار المميزة إلى قيمة تجارية ملموسة.

وتعمل شركة الفطيم الهندسية للتقنية، والتي تأسست منذ أكثر من 45 عاماً، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات فيها، حيث تُعد الخيار الأول في السوق لحلول الهندسة والتكنولوجيا الشاملة. وتُعد شركة الفطيم الهندسية للتقنية المزوّد الرائد في القطاع للمنتجات والخدمات الموثوقة، بما يشمل منتجات الميكانيك والكهرباء والسباكة وتكييف الهواء والسقالات وحلول الوصول والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة التحكم وسلامة الحياة ومنتجات البناء وإدارة الطاقة وإدارة المرافق والتحول الرقمي وتكنولوجيا البنى التحتية في قطاع البناء. وتركز شركة الفطيم الهندسية للتقنية على دعم الشركات الباحثة عن التطور والارتقاء بمكانة عملائها وشركائها وتعزيز موثوقيتها والالتزام بمواعيد الإنجاز.

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نبذة عن شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة

تزود الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة عملاءها بباقة واسعة من الحلول الهندسية وحلول تكامل الأنظمة.

وتعمل الذراع الهندسية لمجموعة الفطيم، والتي تأسست منذ أكثر من 45 عاماً، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وتقدم تشكيلةً متنوعةً من المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع البناء بما فيها مجالات تكييف الهواء والسقالات وحلول الوصول والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة التحكم وسلامة الحياة وإدارة المرافق ومنتجات البناء والميكانيك والكهرباء والسباكة وتكنولوجيا البنى التحتية والتحول الرقمي.

تواصل الشركة بنجاح تمثيل علامات تجارية عالمية ومميزة مثل أفترون وإيريديل وهيتاشي وجونسون كونترول وتوتو وإل إم وتوشيبا وروكا وكرانتز والكثير غيرها.

وتعمل وحدة التقنيات في الشركة على توفير حلول أعمال متكاملة للشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة؛ بما يشمل حلول الشبكات والاتصالات الهاتفية القائمة على بروتوكول الإنترنت والبنية التحتية ومراكز الاتصال وتطبيقات الأعمال ونظم الجهد الكهربائي شديد الانخفاض ELV والحلول السمعية البصرية الاحترافية والخدمات المدارة.

ويتم تعزيز الحلول بصورة إضافية من خلال خدمات تتضمن إدارة المشاريع والتركيب والاختبار وبدء التشغيل وعقود الصيانة خلال مرحلة ما بعد البيع. وتتضمن قائمة شركائها أفضل جهات البيع بالتجزئة ضمن فئتهم مثل باناسونيك وألكاتل-لوسنت إنتربرايز وحلول مايكروسوفت للأعمال وغيرها الكثير، وتعمل الشركة حالياً في دولة الإمارات، وتملك مكاتب فرعية في باكستان. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://afet.com/

لمحة عن مجموعة الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 35000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها.

تواصل الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا.