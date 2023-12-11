ستعمل الشركة ومقرها الإمارات على تركيب وتوريد الألواح والهياكل الخرسانية المدعّمة بالألياف الزجاجية لواجهات المباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع "اكسترا كو للفايبرجلاس والبيوت الجاهزة" المورد البارز الذي يتّخذ من الإمارات مقراً له، والشركة المتخصّصة بتصنيع الألواح والهياكل الخرسانيّة المدعّمة بألياف زجاجيّة، الصديقة للبيئة وذات الجودة العالية، مثل الأنابيب والتجهيزات والملحقات والمواد المركّبة من الألياف الزجاجية المصممة خصيصًا، وذلك لغرض تزويد مشروع "بارك أفينيو 3" في مدينة محمد بن راشد، ومشروع " عمبر " في الفرجان؛ بهذه المنتجات والمواد المتميّزة.

تأسست "اكسترا كو للفايبرجلاس والبيوت الجاهزة" قبل أكثر من 40 عامًا، وتهدف لتوفير حلول متكاملة، وتصاميم مخصّصة، وتمديدات مدعّمة بالألياف الزجاجية للمنازل. وتتميّز الشركة بجودة منتجاتها والتزامها تجاه رضا العملاء وتوفير أسعار منافسة، الأمر الذي يجعل منها خيارًا موثوقًا لحلول الإسكان الجاهزة.

وقد عبّر فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بالتعاون مع شركة اكسترا كو للفيبرجلاس. وقال: "باعتبارها علامة تجارية رائدة في دولة الإمارات وتنسجم مع طبيعة عملنا؛ فإننا فخورون جداً بتزويد مشاريعنا بمواد البناء محليّة الصنع. تعكس هذه الشراكة التقدم الكبير في التزامنا بتوفير حلول عالية الجودة ومبتكرة وصديقة للبيئة، وفي نفس الوقت تُسهم في جذب المستثمرين والمستخدمين النهائيين لدينا. سنعمل على توحيد جهودنا المشتركة لإحداث تغييرات إيجابية في الحفاظ على الطاقة، والمساهمة في مستقبل أفضل على مستوى الممارسات البيئيّة وكذلك تلبية احتياجات عملائنا. بالإضافة إلى تعزيز حرصنا على تسليم وحدات سكنيّة تتميز بتصميماتها الاستثنائية والمميّزة".

ويقوم تصميم مشروع بارك أفينيو حول مفهوم الصفاء المتصل مع محيطه، وهو نموذج للموقع الاستراتيجي المريح الذي يسهل الوصول إليه، ليقدم ملاذاً خاصاً يتسم بالهدوء داخل المدينة، لاسيما وأنه سيكون محاطاً بالمساحات الخضراء. ويقع المشروع على مقربة من مشروع عزيزي ريفيرا المستوحى من البيئة المتوسطية، وميدان ون مول القادم، و "ميدان جراند ستاند" و "ذا تراك"، ولا يبعد سوى 10 دقائق فقط بالسيارة من دبي مول وداون تاون دبي، ما يجعل منه مكاناً مثالياً للراغبين في الوصول إلى أبرز الوجهات في المدينة، مع إمكانية الاستمتاع بالهدوء والإطلالات البانورامية التي يوفرها المشروع على أفق دبي.

فيما يتمتع "عزيز عمبر" بقربه من الأماكن الحيوية في الإمارة، بفضل وجوده في منطقة الفرجان أحد الأحياء التي تشهد نمواً مستمراً في دبي، ويتميّز بالهدوء والراحة في ذات الوقت. كما يقع ضمن مجتمع مزدهر، وسط المساحات الخضراء ومنافذ البيع بالتجزئة، وعلى بعد دقيقة واحدة فقط من شارع محمد بن زايد ودقيقة واحدة من محطة مترو الفرجان، الأمر الذي يجعل منه واحداً من أفضل الأماكن الاستراتيجية والأكثر طلباً والأسهل وصولاً في الإمارة.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.



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